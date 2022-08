El número de jóvenes que se inician en la investigación en la Universidad se mantiene: 1.692 en el último curso

A pesar de que la Universidad de Oviedo sigue estancada en el puesto 701-800 del prestigioso ranking de Shanghái, el Rector, Ignacio Villaverde, defiende que la institución académica asturiana continúa siendo "muy fuerte en investigación como demuestran las cifras de publicaciones científicas" y los datos de matriculación en programas de doctorado. Según las estadísticas aportadas por el equipo de gobierno de la Universidad, el número de jóvenes que inician su carrera científica en los campus asturianos se ha mantenido estable en los últimos cuatro años. En el pasado curso, por ejemplo, hubo 1.692 estudiantes matriculados y se defendieron 208 tesis.

Por eso, y a diferencia de lo que manifestaron la semana pasada investigadores seniors, el Rectorado no tiene la percepción de que "estemos perdiendo talento a chorros". Eso no quita, añade Villaverde, que no tengamos que "redoblar nuestras acciones de captación": "Estamos trabajando en el despliegue de distintas medidas para hacer más atractiva la incorporación de los jóvenes investigadores a la institución académica". De igual forma, dice, "somos plenamente conscientes de la necesidad de garantizar el relevo generacional haciendo atractiva la carrera universitaria y que ésta sea una salida profesional tan buena al menos como cualquier otra. Nuestros investigadores tienen que saber que la universidad es un buen sitio para trabajar", manifiesta el máximo responsable académico, que dice más.

"Estamos poniendo en marcha distintas estrategias para redefinir el modelo de carrera académica, de forma que nuestro estudiantado considere que cumple con unas expectativas razones en el tiempo. En este sentido, estamos desarrollando una planificación de plantilla del personal docente e investigador (PDI) que permita equilibrar la satisfacción legítima de acreditados y titulares a cátedras con la oferta de plazas para jóvenes investigadores", avanza.

El equipo Ignacio Villaverde también asegura estar trabajando "en estrecha colaboración con la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad para ofertar plazas de ayudantes doctores y reforzar la captación de pre y postdoctorales gracias a programas como el Severo Ochoa, el de recualificación Margarita Salas y los contratos Margarita Salas del Principado". "Buena muestra de que vamos por el buen camino –expresa– es que este año la Universidad de Oviedo ha recibido un récord de solicitudes del programa Ramón y Cajal".

Según datos del Rectorado, en el curso 2018-2019 había 1.753 estudiantes matriculados de doctorado; en 2019-20 fueron 1.695; en 2020-21, 1.669; y el pasado curso, 1.692. De estos últimos y por ramas del conocimiento, 427 corresponden a Ingeniería, 422 a Ciencias de la Salud, 310 a Artes y Humanidades, 300 a Ciencias Sociales y Jurídicas y 233 a Ciencias. Con respecto al número de tesis defendidas, la evolución de los últimos años es la siguiente: 162 en 2018-19, 189 en 2019-2020, 222 en 2020-21, 208 en 2021-22. En este último curso, de las 208, 46 fueron de Artes y Humanidades, 45 de Ciencias de la Salud, 41 de Ingeniería, 39 de Ciencias Sociales y Jurídicas, y 37 de Ciencias. Lo cual demuestra que hay un cierto equilibrio entre las diferentes ramas del conocimiento.