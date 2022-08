Llevántome bien ceo. Disfruto de la caricia del airín del alborecer y camino. La sienda ye por veces sobre llano y por veces pindia y entama a arreguerame’l sudu. El paisaxe ye paz. Siéntense el ruxe ruxe de les fueyes de los árboles y otros sones. Paso per santuarios antiguos, entro, digo un rezar y pido tres deseos, asina como m’enseñó la maestra, cuando nos afirmaba que siempre qu’entráremos nuna ilesia por primera vez, pidiéremos tres deseos, y ún diba cumplise, de xuru. Ilusiones de neña que me presta siguir manteniendo.

Alcuentro flores del monte, nietes, perfumaes, formoses... Siento los páxaros que m’espierten cantando l’alborada. Siento que m’abracen les canes de los árboles y siento placer, el placer de la Naturaleza que tanto afalaga a los andariegos, como yo. Y alimento’l maxín de les anéudotes, los cuentos, les lleendes que sabe la xente de los llugares onde faigo una posa. Nun puedo contar tolo que deprendí camín alantre. Tengo'l maxín enllenu de coses guapes.

Préstame recordar una lleenda que me contaron en Grandas de Salime, y que vieno a confirmar que’l diañu anda sueltu, magar que la xente de la mio tierra crea que ta presu nuna ilesia de Parl.leiru (Vil.layón). Quiciabes lo prendieron dempués de que bautizare los pueblos de Salime y Subsalime. Según nos diz la lleenda, el diañu bautizó los dos pueblos cuando llogró salvase de morrer afogáu nel ríu Navia, magar que los vecinos lu quixeren calumbar pa siempre. Nesti llugar impresionóme saber sobre los pueblos que duermen la eternidá soterraos no embalse, agora con poco agua. Y revivir la tristura de les persones que tuvieron qu’abandonar parte de la so vida. Hasta dalgunos de los sos difuntos descansen nos campusantos ellí añagaos.

Vánseme les hores nestos pensares, ente‘l camín y les ensoñaciones. Nun puedo por menos d’espeyar nestes ringleres, la mio visita al Muséu Etnográficu de Grandas. Ellí pasé la tarde, ente golores y "sabores". Sentéme na mesa del maestru, o de la maestra y reviví la mio escuela de neña, en Belén, y los mios primeros llibros y el golor de la pizarra y el tactu de la saquina que mio madre me fixo pa borrar lo escrito col pizarrín de mantega. Y el chigre, onde se pescancia’l golor a vinu y a viandes. Y la cama, col orinal debaxo. Y tantes coses.

Too me treslladó a los llugares de la mio infancia, y la señardá envolvió’l mio corazón. Asina, pensatible, inda disfrutando del viaxe al pasáu y yá d’escurecida, busco onde agospiame pa pasar la nueche y entamar al día siguiente, pola fresca, a siguir camín, con tantos llugares d’inspiración pa los poetes.

Esti añu tuviemos el gustu de grabar nel Valey, Centro Cultural de Piedrasblancas, un himnu al camino de Santiago tituláu "Camino de poetas", compuestu polos poetes Aurelio González Ovies y Esther García López (yo mesma) y musicalizáu por Faustino Martínez, direutor del Coru Manín de Llastres. Ta inxertáu nel códigu QR que ta a disposición de los distintos llugares del Camín, onde se quiera deleitar a los andariegos con poesía y música, que ye alimentu pal alma. Tamién pue vese y escuchase nesta direición:

Camino de poetas

Caminante, anda el camino,

no será largo el trayecto

si te acompañan los árboles

y la sombra de los versos.

Caminante, anda el camino,

enamórate del viento,

del malvís y de los mirlos,

del perfume de los brezos.

Estribillo

Asturias, norte y camino

entre mar, montes y cielo.

Es camino de poetas,

poema de los romeros.

Escucha la voz del alba,

siembra en ella tus deseos;

que tus pisadas escriban

la historia de este sendero.

Caminante, anda el camino,

y que no te apure el tiempo,

nunca el destino está lejos,

si caminamos risueños.

Estribillo

Asturias, norte y camino

entre mar, montes y cielo.

Es camino de poetas,

poema de los romeros.

(María Esther García López y

Aurelio González Ovies)