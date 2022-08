Manolo Díaz, Grammy a toda una vida: "Es muy emocionante"

"Es muy emocionante porque quien me otorga el premio es la Academia Latina de la Grabación, que contribuí a crear y de la que fui su primer director. Luego creamos la Fundación Latin Grammy, que presidí durante siete años, hasta que hace año y medio me jubilé". Manolo Díaz (Oviedo, 1941) está "doblemente emocionado" tras el anuncio de la academia de concederle un premio Grammy por su contribución a la música latina.

La noticia la recibió en Luanco, donde lleva veraneando toda la vida. En unos días regresará a Miami, donde vive, y el 16 de noviembre viajará a Las Vegas para recoger el galardón que premia una carrera "difícil de igualar, porque es muy intensa", reconoce. Y no falta ni un milímetro a la verdad. El ovetense lo ha sido todo en la historia de la música.

Empezó como músico y compositor. Es autor de canciones como "Tengo una motocicleta", "Los chicos con las chicas" o "Te quiero así". Escribió versos que son memoria colectiva como aquel "para hacer bien el amor hay que venir al sur" que cantó Raffaella Carrà. "He tenido suerte con algunos artistas y algunas canciones", resume, modesto, Manolo Díaz. Llama suerte a haber lanzado a Julio Iglesias al mercado internacional, pese a la oposición de la discográfica. Llama suerte a haber convencido a Leonard Cohen para grabar a Lorca, o llama suerte haber contribuido al éxito de Raffaella Carrà, Umberto Tozzi, Miguel Bosé, Nina Hagen, Caetano Veloso, Charly García, Spinetta o Calamaro. Casi nada. Lo hizo durante las décadas que estuvo al frente de las grandes y todopoderosas multinacionales discográficas CBS y Sony.

Cuando se le celebra, cuando se le reconoce que sin su trabajo la música del siglo XX no hubiese sido lo mismo, él insiste: "He tenido suerte". Lo cierto es que lo que ha tenido es talento y una capacidad de trabajo que le llevó a jubilarse cuando estaba cerca de cumplir los 80 años. "Hace año y medio puse fin a mi carrera y ya no trabajo, asisto a algunos conciertos que me invitan, pero no hago nada". Lo que hace es disfrutar de su querido Luanco, de su familia y, claro está, de la música. Está al día de lo que suena. "C Tangana tiene un gran talento. Me gusta mucho", subraya el ovetense.

Él, para quien la música, en especial la latina, tiene pocos secretos, cree que el reguetón "es un poco repetitivo". "Los reguetoneros no están muy empollados en música, pero son muy buenos comunicadores", explica. Y lo compara con lo que él vivió. "Julio Iglesias, Mick Jagger o Bob Dylan son grandes comunicadores", dice, dejando caer que no son músicos de extrema pulcritud. "Los conservatorios están llenos de músicos excelentes que no saben comunicar". Palabra de un dios de la música que ahora recibe un Grammy y quiere "dejar espacio a los más jóvenes" en la industria.