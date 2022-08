El bluetooth, plaga del verano en la playa

Son las dos de la tarde de un día soleado de este verano en una playa asturiana cualquiera, digamos Aguilar (Muros de Nalón). Junto al muro, un grupo de adolescentes, bastante numeroso, entre 16 y 18 años, escucha música. Su música: algo de reggeaton, perreo, trap, la de la archiconocida Rosalía... A pocos metros, un grupo de bañistas, de algo de más edad, pero sin pasarse, dan la cabeza, hablan entre ellos, alguno se levanta y se va, y uno se acerca a pedir a los primeros que bajen el volumen.

"Así, todos los días. Esto es insufrible", se quejan. "El próximo día pienso traer rancheras de Rocío Dúrcal, que me encanta, y ponerla a todo volumen. Y en radiocasete si puede ser", espeta con humor una mujer que ronda la cincuentena.

Pero es que da igual la playa que sea, Aguilar o cualquier otra asturiana. Da igual que esté en el Cantábrico, en el Mediterráneo o en el Atlántico. En todos los arenales de la costa española siempre se repite la misma historia, que diría Camilo Sesto: grupos de jóvenes desenfundan su altavoz portátil, lo conectan con el móvil por bluetooth y retumba la música en todo el arenal. Los amplificadores son muy pequeños en tamaño pero muy grandes en potencia. A semejante volumen, las canciones molestan al resto de bañistas y suponen un serio problema de convivencia. Tener un vecino playero armado con un aparato electroacústico puede acabar en pesadilla.

Más allá de las ordenanzas emitidas por algunos ayuntamientos para prohibir la contaminación acústica, esto es un complejo problema social y, sobre todo, educativo. Así lo afirman sociólogos, médicos y psicólogos. La solución no es fácil. Y menos en un país donde la cultura del ruido está marcada a fuego.

Aunque hay adictos de todas las edades a la música a todo volumen, se trata de un fenómeno mayoritariamente juvenil. En todo caso, la culpa de esta ruidosa plaga no es de ellos. "No son conscientes de que están molestando al resto", explica Antonio Ríos, especialista en terapia familiar y autor del ensayo "¡La adolescencia se termina!" (Plataforma Actual). Ríos añade que actuar de forma egoísta forma parte del proceso psicológico que conlleva la adolescencia: "Es una afirmación del yo: yo soy mayor, yo actúo, yo decido, yo opino". En la adolescencia –la etapa más compleja de la vida– la pertenencia al grupo es fundamental. "Se sienten mayores y se reafirman en sus gustos", subraya el doctor Ríos. La ciencia demuestra que estar con sus iguales –y no precisamente con sus padres– les genera oxitocina en el cerebro.

Pero no hay que olvidar que es también un problema de educación y, por tanto, no ceñido a la playa. Mientras uno espera el tren puede tener al lado todo un concierto espontáneo, también en el parque, mismamente mientras pasea por la calle o una senda en medio del campo... En Asturias ha sido muy habitual este verano encontrarse con pandillas, camino de una fiesta, de la playa o la piscina, escuchando su música a todo volumen sin cortarse.

Antonio Ríos apunta a un serio problema de educación y destaca que nadie ha enseñado a esos jóvenes que hay que convivir con otra gente que no tiene sus gustos. "Tanto en las familias como en las escuelas hay una permisividad más que cuestionable, un buenrollismo y un colegueo que lleva a no poner límites a los chavales, que piensan que pueden hacer lo que les da la gana, sin tener en cuenta la solidaridad social", advierte el divulgador. Y lanza un aviso a padres y madres: "Otorgar, premiar y comprar sin límites, creyendo que así tu hijo será más feliz, es un tremendo error educativo".