Críticas a la "desidia" regional ante la colección de Pérez-Simón

El secretario general y portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, ha registrado una proposición no de ley que tiene como objetivo reclamar que las instituciones, incluido el Gobierno asturiano, se involucren para lograr llevar la colección de arte del filántropo asturiano Juan Antonio Pérez-Simón a Asturias. El dirigente forista se mostró especialmente crítico con la Consejera de Cultura, Berta Piñán, por sus declaraciones al mostrar su satisfacción ante las noticias de que la colección iría a Madrid.

"Esa alegría porque la colección tenga como destino Madrid y no Asturias no hace más que esconder una desidia y un conformismo inaceptables en una Consejera de Cultura del Principado", ha lamentado Pumares. Que ha insistido en que su partido no se va a quedar de brazos cruzados mientras la colección artística de Pérez-Simón, compuesta por más de 4.000 obras, desembarca en Madrid y no en Asturias.

Así, ha reclamado al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, que "abandone su conformismo habitual y ejerza su liderazgo para lograr que la sede de la colección artística de Pérez-Simón sea el Principado de Asturias". Además, Pumares hizo una enmienda a la totalidad a la política cultural del Principado de Asturias, lamentando que "esta renuncia del Gobierno de Adrián Barbón a que el Principado de Asturias sea un referente cultural, a pesar de tenerlo todo para convertirnos en un centro internacional de arte, confirma la ausencia de política cultural en el Principado".Pumares, que afirmó estar "perplejo" por el hecho de que Madrid sí que apueste por acoger esta colección artística y sin embargo el Principado, que es la tierra de Pérez-Simón, no muestre "el más mínimo interés", calificó de "desastre" la política cultural de Adrián Barbón y Berta Piñán.

Así, el portavoz de Foro mostró su preocupación porque "desde que Berta Piñán asumió el cargo de Consejera de Cultura los asturianos nos hemos visto obligados a desprendernos de piezas emblemáticas de nuestro patrimonio cultural, como son el cuadro ‘Aníbal vencedor’ de Goya, o el centenario barco ‘El Vaporín, ahora en Vigo".