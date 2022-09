¿Cómo afrontar la vuelta a la rutina?

La vuelta a la rutina se hace casi tan pesada como la cuesta de enero. Después de unos meses sin saber cómo suena el despertador, de estar todo el día en la playa y en los que tu mayor preocupación ha sido qué libro leer o qué serie de Netflix elegir, llega septiembre, y con él la vuelta a la realidad. Si no eres de esos a los que les gusta pararse a comprar material escolar o empezar con ganas la etapa de las obligaciones piensa que siempre hay una forma para que todo sea más sencillo y estos consejos de algunos profesionales pueden ser de mucha ayuda.

A menudo se oye hablar del síndrome postvacacional, aunque "no deberíamos hablar como tal de un síndrome porque no está catalogado como enfermedad mental, es más un estado de adaptación. Ocurre sobre todo cuando una persona se va de vacaciones con una mala situación laboral. Las consecuencias pueden ser cuadros de estrés, de ansiedad, irritabilidad y falta de concentración en el trabajo", expone el psicólogo Javier Torres.

Recuperar los hábitos puede que sea uno de los pasos más difíciles. Volver a madrugar, a comer sano y a hacer deporte. "Sin duda es mucho mejor empezar progresivamente. Si hemos tenido un verano sedentario el cuerpo no está ni preparado, ni acostumbrado para volver de golpe a la rutina del deporte. Si no hacemos ejercicios físicos progresivos nos podemos cansar el doble y fatigar, pero sobre todo, ¡nos podemos llegar a lesionar!", explica el entrenador personal del gimnasio Illes, Albert Trias.

Durante las vacaciones es común que se produzcan desajustes en los hábitos alimentarios y deportivos. Por lo tanto, retomarlos ayudará a recuperar energía, vitalidad y mejorar el estado de ánimo. "En verano el cuerpo se relaja, las vacaciones y el calor no ayudan. La gente se vuelve más sedentaria y cuando queremos retomarlo es más difícil volver a arrancar. Pero no hay nada imposible", anima el experto.

Un consejo de Trias es pedir ayuda a un entrenador personal para poder volver a la rutina, «el deporte ayuda a desconectar de las obligaciones, si una persona no se ve capaz de hacerlo por su cuenta siempre es una buena idea pedir ayuda a un profesional. Es un compromiso verbal y económico, esto favorece a cumplir los retos. ¿Y quién es mejor ayuda que un profesional del fitness para volver a la rutina?".

Para los más jóvenes la vuelta al cole es complicada, "los padres deberían ser conscientes de que si para un adulto es difícil, para un niño lo será todavía más. Ellos aún no tienen hábitos establecidos, no han vivido suficientes experiencias como para poder entender por qué se acaban sus vacaciones. Hay que ayudar al niño a estar más motivado, hablarle de los amigos que volverá a ver en el colegio. Organizar algo para que se vean antes de empezar es una muy buena idea. También se les puede hablar de sus profesores y hacer que recuerden los buenos momentos vividos en el centro", explica la docente Cristina Martín.

Puede ocurrir que los pequeños de la casa se nieguen a volver al colegio. «Si el menor no quiere retomar las clases, lo primero que hay que hacer es estudiar seriamente por qué no quiere retomar las. Si hay un rechazo de volver al colegio es porque posiblemente haya un problema en el ámbito escolar. Puede ser por una situación de bullying, o porque tiene conflictos con compañeros de clase. Lógicamente, lo que hay que hacer es hablar con el menor e intentar entender por qué no quiere volver», explica el psicólogo Torres.

La vuelta a la rutina debe ser progresiva. Prepararse unos días antes para ello es algo muy positivo. «Se recomienda unos cuatro días antes de volver a trabajar ajustar los ritmos de sueño, de comidas, ejercicio, empezar a pensar un poco en cómo afrontar de nuevo el trabajo, las situaciones que nos vamos a encontrar, las tareas que dejamos pendientes en el trabajo. Esto de alguna manera ayudará a retomar los hábitos. Hay que tener en cuenta que mucha gente no puede coger vacaciones», añade Torres. «Hay que hacer un cambio en la alimentación, en el descanso, que el niño no pase de un día a otro en este gran cambio de hábito. Los padres tienen que hacerle ver que todo lo que hacemos es porque nos gusta, tienen que entender que en la vida hay responsabilidades, los niños deberían encontrar este punto intermedio», concluye Martín.