La ciencia en Asturias avanza, pero necesita más dinero y menos burocracia, se quejan los investigadores

La ciencia asturiana está en su mejor momento. Lo dicen las estadísticas de la Universidad de Oviedo –ahora se publica el triple de artículos que hace veinte años– y lo corroboran los investigadores. "Cada vez publicamos más y en revistas de mayor calidad", aseguran. El problema es que el repunte es "global", de todas las instituciones académicas de España y de fuera. De ahí que ese incremento no se refleje en los rankings internacionales. Hay mucho que mejorar, por ello, en el Principado, a ojos de los científicos. "Tenemos talento, pero falta financiación, ya que la actual es ínfima, y la gestión literalmente nos abruma", critican.

Según el Rectorado y utilizando la base de datos de referencia en el ámbito científico (Web of Science), la Universidad de Oviedo ha pasado de publicar 731 trabajos en 2002 a 2.165 en 2021. Es decir, se ha producido un salto de 1.434 documentos. En este periodo, la institución académica ha firmado un total de 29.218 artículos, algunos de ellos en revistas de primer nivel, como las de los grupos Springer Nature, Science o Cell. Estos buenos datos apenas tienen impacto en el ranking de Shanghái, en el que la institución académica asturiana se mantiene en la posición 701-800 mundial, la misma que en 2021, y lejos de la 401-500, a la que ascendió en 2019 y 2020. Los investigadores aclaran que en esta clasificación la producción científica pesa poco, un 20% del total, mientras que tener profesores o antiguos alumnos con premios Nobel o medallas Fields, dos criterios inalcanzables para Asturias, representan casi el 30%. "Las peculiaridades del ranking hace que muchas de las publicaciones que se realizan apenas tengan repercusión en esa evaluación", lamentan.

Atendiendo a los requisitos de la clasificación de Shanghái, los científicos creen que la Universidad fundamentalmente solo puntúa en uno de los parámetros: las publicaciones incluidas en Science Citation Indexes. Pero habría que aspirar a más, opinan, mejorando en el criterio anterior y en el de funcionamiento per cápita. Para ello, "todo el personal debería investigar de forma competitiva, siempre y cuando tenga medios", defienden. Entre los investigadores también cabe un ápice de optimismo: "Lo que se está sembrando ahora, se reflejará en los rankings más a medio y largo plazo".

José Manuel Recio, líder del grupo de investigación de Química teórica y computacional de materiales, asegura que en su departamento "cada vez se publica más y en mejores revistas". Además, apunta, "son artículos propios, no en colaboración con científicos de fuera", lo cual demuestra el músculo investigador de Asturias. Pero esta tendencia positiva no es única de la Universidad de Oviedo, sino que "se repite en otras instituciones académicas de nuestro alrededor". Es decir, "en términos absolutos subimos, pero en relativos no tanto".

Recio atribuye este aumento en publicaciones investigadoras a que "los grupos han madurado mucho". "Cuando yo hice la tesis no había la masa crítica que hay ahora en los departamentos. Muchas veces se habla de la endogamia universitaria, pero esto es necesario al principio para construir esa masa crítica. Ahora que tenemos grupos consolidados sí que es posible que se vayan profesionales y entren otros de fuera", reflexiona. En este sentido, el catedrático de Química Física y Analítica aprecia que, en comparación a universidades del exterior, aquí "no tenemos suficiente personal joven". Hace falta cantera. "Hay que potenciar eso y estoy de acuerdo con lo que decían los exrectores en el encuentro de Ribadesella (organizado por LA NUEVA ESPAÑA): el programa de captación de talento ‘Margarita Salas’ es algo anecdótico. Tenemos que dar un salto cualitativo", opina.

Las claves del repunte

En la misma línea, Teresa Fernández Abedul, catedrática del departamento de Química Física y Analítica, expresa que en su departamento existen "compañeros excelentes, que destacan en docencia e investigación, ya desde hace tiempo, pero es cierto que cada vez hay mayor producción científica". En realidad, "hay un aumento generalizado y global en el sistema de publicaciones". ¿La razones? Una de ellas es el avance tecnológico: "El tiempo que transcurre desde el envío de un artículo a una editorial hasta su publicación se ha reducido considerablemente". Otra causa es que "la investigación hoy en día es mucho más abierta y multidisciplinar, por lo que el número de revistas científicas en las que publicamos es mayor". Además, apunta, "manejamos un volumen muchísimo mayor de información que hace años, con lo que tenemos que ser mucho más rápidos procesándola".

En tercer lugar, menciona, "han aparecido en el tablero potencias que antes no destacaban en investigación, con gran número de publicaciones, cada vez de mayor calidad". "En la Universidad de Oviedo competimos a nivel mundial y estamos en ese juego, por lo que la producción, a pesar de todo, también aumenta. A nivel interno, hay una gran competencia por plazas y las publicaciones son una parte muy importante en los baremos, por lo que el esfuerzo es importante", completa.

Dicho todo lo anterior, para Fernández Abedul, integrante del grupo de Espectrometría y Electroquímica BioNanoAnalíticas, Asturias está en un "buen momento investigador". Sin embargo, queda mucho por mejorar. "La Universidad de Oviedo tiene excelentes investigadores y estudiantes brillantes, pero creo que se da por supuesto y no se cuida. Los hechos lo demuestran año tras año. Un país se mide por su avance en investigación y tecnología, no hay más que mirar al mundo y clasificar. Pero no se cuida lo suficiente. La investigación necesita tres cosas: financiación, talento y gestión de ambos", abunda. "En nuestra Universidad –continúa– hay talento, podemos competir a nivel mundial, pero no hay financiación y nos abruma, literalmente, la gestión. No hay mejora, siempre la carga es mayor. Todo se queda en palabras". Abedul dedica unas palabras más a la financiación: "Es muy baja, ínfima; la cantidad de solicitudes que se envían, tanto de personal como de material, es enorme frente a la que se consigue y eso supone un tiempo muy valioso". Todo ello, remata, "es desmotivador, y son muchos los que, con razón, se retiran".

Eva García Vázquez, catedrática del departamento de Biología Funcional, ha notado también un aumento de publicaciones en su grupo de investigación ARENA (Aula de Investigación sobre Recursos Naturales). "Personalmente –comenta–, la pandemia con su confinamiento me dio un respiro en 2020, un tiempo de calma y concentración sin viajes de trabajo y con bastante docencia a distancia, para analizar datos pendientes, escribir los resultados y publicarlos. El producto de este tiempo extra de reflexión fue un número mayor de lo habitual de publicaciones en 2021 y en lo que va de 2022". "Mi equipo en concreto está en un buen momento investigador, con financiación europea, nacional y del Principado y bastantes personas haciendo el doctorado. No nos podemos quejar", afirma.

Javier Cuevas, catedrático del área de Física Atómica, Molecular y Nuclear y líder del grupo de Física Experimental de Altas Energías, resalta que la especialidad de Física y más en concreto la de Física de Partículas tiene en la Universidad de Oviedo "un nivel muy aceptable y somos comparables a cualquier grupo del entorno científico en el que nos movemos, tanto nacional como internacionalmente". En su campo, el aumento de producción científica se debe "a que tenemos un ritmo bastante sostenido de publicaciones en el tiempo". "Sin duda el descubrimiento del bosón de Higgs en 2012 y los estudios posteriores durante estos diez años han contribuido a aumentar sustancialmente el número de citas de algunas de nuestras publicaciones", comenta.

Un buen momento

Cuevas cree que, en general, las universidades españolas están "en un buen momento y la de Oviedo también". "La investigación es una carrera de fondo donde los éxitos se consiguen con mucha dedicación, tiempo y esfuerzo, y tengo la impresión que bastantes grupos de nuestra Universidad han alcanzando una posición objetivamente buena en su campo", indica.

Mario Díaz, presidente de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería y catedrático de Ingeniería Química, sostiene que "efectivamente la producción científica ha crecido mucho en los últimos años de forma general en todas las universidades y también en mi departamento". Por decirlo en pocas palabras, "hay más cultura de la importancia de la investigación". Díaz ahonda en sus causas: "El crecimiento en España está relacionado con la valoración que se da en las evaluaciones de los investigadores, por ejemplo para las solicitudes de sexenios de investigación y las acreditaciones para la promoción profesional". Y concluye: "Estamos en proceso evolutivo, creciendo globalmente, con diferencias según áreas, y cuando se mira en detalle se ve la importante contribución de personas individuales en determinados periodos temporales".

Germán Orizaola es investigador Ramón y Cajal en el departamento de Biología de Organismos y Sistemas. "Sí que hay un aumento de las publicaciones y puede deberse al relevo generacional", dice. "Ahora –continúa– venimos investigadores con una experiencia laboral distinta y con más estancias en el extranjero". De ahí que sostenga que hace falta apostar por "el recambio de personal". Orizaola no cree que el momento sea bueno, pues la financiación actual sigue siendo "muy escasa y sesgada". "Buscamos siempre esa ciencia útil, que genere spin off, desarrollo industrial... Cuando necesitamos ciencia básica. Estamos en un momento mejor que hace 5 o 6 años, pero seguimos estando lejísimos de lo necesario", sentencia.