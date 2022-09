Los profesores inician el curso de la LOMLOE: "Estamos preparados, pero no queremos prisas"

Cualquier inicio de curso es "complicado", admiten los equipos directivos de colegios e institutos asturianos, pero los últimos lo han sido más. No cabe duda. La pandemia cederá este mes todo el protagonismo a la LOMLOE, la octava reforma educativa de la democracia, que empezará a implantarse por los cursos impares. Ayer, primer día de curso para los profesores, fue una jornada, confesaron, de "mucho trabajo". Los directores lamentan la "precipitación" con la que se aplicará la norma así como el retraso en la publicación de los desarrollos curriculares autonómicos –que lleva aparejado la falta de algunos libros de texto–, pero aseguran estar "preparados" para los cambios. "Entre el profesorado hay más que suficiente capacidad para adaptarse a la ley, lo único que necesitamos es tiempo y no prisas", manifestaron. Y formación.

La Consejería de Educación ha prometido que los docentes recibirán clases sobre la LOMLOE, aunque por ahora no se conocen más detalles. El departamento de Lydia Espina se reunirá, no obstante, el próximo lunes con los directores de las tres etapas educativas: Infantil, Primaria y Secundaria. El objetivo de ese encuentro es ultimar el inicio de las clases, previstas para todos los niveles –por primera vez– el lunes día 12. Antes de esa fecha, el Ministro de Sanidad podría acordar la eliminación de la última gran restricción vigente frente al covid: la relativa a los comedores. Para los directores, las limitaciones existentes de aforo en estos espacios son incomprensibles, después de un verano de plena normalidad. En cualquier caso, celebran los pasos dados frente a la pandemia sin mascarillas, patios sectorizados y grupos burbuja. "Estamos contentos y aliviados", afirman.

Ante el final de las vacaciones escolares, LA NUEVA ESPAÑA recoge en este artículo las opiniones de siete directores de colegio e instituto. Esto es lo que dicen:

Para Miguel Marcos, director del colegio Montedeva de Gijón, la LOMLOE llega con "precipitación". "Se ha tardado en conocer los currículos de todas las etapas. No nos lo han puesto nada fácil para poder hacer una transición adecuada, analizada y reflexionada. Todo se hará de forma precipitada y con exceso de burocracia". Pese a ello, el centro gijonés no partirá de cero, sino que ya viene con parte de los deberes hechos. "A finales del curso pasado ya estuvimos avanzando todo lo que pudimos con la normativa nacional primero y con la autonómica después", dice. Entrando de lleno en la reforma, Marcos aplaude el "aprendizaje competencial" que introduce el texto, el cual "viene muy bien definido", y la "mayor autonomía" que concede a los centros. El director del Montedeva no cree que los alumnos de los cursos impares vayan a apreciar un gran cambio con la LOMLOE, sino más bien "cierta continuidad". En el terreno sanitario, Marcos asegura que afrontan septiembre "con mayor serenidad": "Tenemos experiencia por lo que pueda venir y hay algunas cuestiones que llegaron con la pandemia y que se quedarán, como es el tema de la ventilación cruzada".

Julio Fernández, al frente del colegio Río Piles de Gijón, reconoce que "cualquier inicio de curso es complicado" y más en los últimos años con el covid. "Implantar una ley educativa tiene sus dificultades", empieza Fernández. Pero, continúa, "el espíritu que inspira la reforma es bueno, pues trata de adaptarse a los tiempos". "Espero que ahora la Administración tenga la paciencia necesaria, como la tuvimos los padres, las madres y los equipos directivos, para que los retrasos en los currículos no se traten de compensar con apuros indebidos", pide. Aunque está convencido de que la comunidad educativa "estará preparada" y a la altura del cambio legislativo, Julio Fernández reclama "una base". Se refiere a dar formación a los maestros y difundir fuera de los muros de los centros los principios fundamentales de la norma. "Hemos dado pruebas de poder adaptarnos y transformar nuestras metodologías educativas en vicisitudes muy complicadas", apunta.

El director del colegio Río Piles es un firme defensor de los ámbitos, la enseñanza agrupada de asignaturas que contempla la reforma. "En la realidad en la que vivimos todos se nos presenta de forma más globalizada, por lo que esta ley haga incidencia en este aspecto me parece muy positivo", resalta. A nivel sanitario, Fernández dice que los profesores se sienten "aliviados". "Estamos contentos de poder desarrollar nuestra labor de forma más libre, sin trabas, pudiendo los niños relacionarse, sin mascarillas y, sobre todo, sin miedo", remata.

Francisco de Asís Fernández, director del instituto más grande de Asturias, el de la Corredoria de Oviedo, también demanda formación para el profesorado sobre la nueva ley. "Nos adaptaremos en el tiempo requerido, pero se debería dejar cierto margen para aumentar la formación y concretar así de manera más eficaz los contenidos y metodologías que vienen recogidos en la ley", expresa. A juicio de Fernández, las reformas educativas "deberían tener un gran consenso y ser muy debatidas a nivel social". Y esta no lo fue, al igual que las anteriores. "No podemos hacer leyes educativas a la ligera; es muy complicado funcionar así , no es lógico que en cada cambio de legislatura se dé al traste la norma anterior", se queja.

De la LOMLOE, a Francisco de Asís Fernández le gusta sobre todo que "democratiza los órganos de gobierno en los institutos, lo cual es un avance" y que pone el foco en dar un tratamiento individualizado a los alumnos. "Lo que no me gusta –apostilla– es que se crean condiciones para debilitar conocimientos tan importantes como la Filosofía o las Lenguas Clásicas". "Estamos subordinados al mercado cuando la educación debería buscar un equilibrio", amplía. El responsable del IES La Corredoria asegura que todos los centros "haremos un esfuerzo" para que los nuevos cambios legislativos causen "el menor impacto posible en el alumnado", y que la transición sea "fluida y natural". Respecto al covid, Fernández avanza que parte del organigrama de los cursos covid se mantendrán este septiembre en su centro, debido a los problemas de espacio. En concreto, avanza, "hemos solicitado tener dos marcos horarios diferentes, con el fin de tener un poco de orden y control sobre el alumnado. Somos un centro que se construyó para 650 alumnos y que ahora tenemos 1.050", advierte.

A Daniel Ron, director del colegio Condado de Noreña, no le preocupa especialmente la falta de algunos libros de texto como consecuencia de los retrasos de los desarrollos curriculares. "Los contenidos, en lo esencial, son muy parecidos a lo largo de todas las leyes educativas democráticas y hay más que suficiente capacidad entre el profesorado para adaptarse, lo único que necesitamos es tiempo y no prisas. Muchas de las cosas que pone el articulado del decreto ya se están realizando, por lo menos en los centros de Primaria, y en los de Secundaria, me consta que algunos también", explica. Ron insiste en los tiempos: "La propia Administración se da mucho tiempo en la aplicación de las normas que repercuten en su propio trabajo, a veces hasta seis años. Los docentes necesitamos tiempo para hacer las cosas bien".

Este director ve beneficioso "el hecho de que no haya un aumento de los contenidos para intentar darle más empaque a la norma educativa". En la ley "se vislumbra que hay un poquito más de empatía hacia lo que se hace en los centros educativos y abre de par en par la puerta a las metodologías activas", aplaude. Pero nunca llueve a gusto de todos y siempre hay cosas que mejorar. Por ejemplo, dice, "nos encantaría que fuera una norma que permaneciera más tiempo; lo que no beneficia para nada a la enseñanza son los continuos cambios". Unos cambios que, según Ron, se quedan en "cosas de adultos", puesto que los alumnos "suelen ser ajenos" a estas novedades.

Daniel Ron celebra, por supuesto, "poder ver las caras a los alumnos" y que todos ellos puedan estar juntos. No obstante, es crítico con algunas medidas. "Lo de los comedores no hay nadie que lo entienda, sobre manera después de un verano sin mascarilla en restaurantes y bares llenos, de fiestas masivas, de campamentos... Nos hace gracia que en algunos lugares se tenga tanto celo en conservar las medidas sanitarias (citas previas, distancias, etc.) y en la enseñanza y en la sanidad no hay nada de esto", sostiene.

Sin todos los libros

En el IES Carreño Miranda de Avilés, comenta su directora, Natalia Menéndez, "las cuestiones organizativas están perfiladas, ya que gracias a que no hay exámenes extraordinarios en ESO pudimos concretar durante el mes de julio muchas cuestiones que antes cerrábamos en septiembre". "Hoy (por ayer) hemos hecho claustro y repartido las horas en los departamentos, de modo que ya estamos trabajando en la asignación de grupos para la elaboración de horarios", detalla. "Más complicada –agrega– es la cuestión curricular": "La publicación tardía de los decretos y los plazos para la elaboración de programaciones de los cursos LOMLOE va a suponer un trabajo muy complejo. En algunas materias hemos optado por no cambiar los libros de texto este curso hasta que tengamos estudiado el decreto y veamos el más conveniente. No es bueno precipitarse. Nos espera mucho trabajo".

En cualquier caso, recuerda Menéndez, "no es la primera ni la segunda vez que el sistema educativo afronta un cambio legislativo y que dos leyes conviven en un curso, por lo que las dificultades son de sobra conocidas". Pero "evidentemente, lo ideal sería poder trabajar a lo largo del año en las programaciones del curso que viene, y no redactarlas con el curso empezado". "Como equipo directivo pensamos que la nueva ley trae cosas interesantes, como el enfoque competencial y la importancia concedida a las metodologías activas que fomentan el trabajo colaborativo, por proyectos... Por otro lado, lo más negativo es el peso que ahora recae en los equipos docentes con las decisiones de promoción y titulación del alumnado en ESO, que puede generar agravios comparativos y discrepancias en la toma de decisiones", resume Menéndez. La situación actual de la pandemia, por último, "supone un alivio organizativo", menciona, "pero no conviene bajar la guardia por si tenemos que realizar modificaciones a contextos más restrictivos a lo largo del curso".

Juan Miguel Molinero, director del colegio Teodoro Cuesta de Mieres, celebra que Asturias empieza un curso "con mayor normalidad" que los anteriores. "Salvo que la autoridades sanitarias nos digan lo contrario, será un curso más normal, pudiendo juntar niños y recuperar así proyectos pedagógicos que implicaban mezclar alumnos de diferentes cursos. Estamos muy contentos por ello", cuenta. Molinero destaca de la nueva ley el trabajo por proyectos, que en el caso de Primaria deberá ser de al menos el 20% de la carga horaria, y defiende que la comunidad educativa asturiana está "preparada" para afrontar esta y otras novedades. "De lo que estamos hartos –indica– es que cada poco haya cambios legislativos; tendría que ser una ley estable independientemente de quien gobierne". A pesar de ello, en manos de los equipos directivo está que los alumnos no noten "grandes cambios" y con ese objetivo trabajarán. "Es cierto que los currículos salieron un poco tarde, pero estamos acostumbrados y lo sacaremos adelante", declara.

Ana Dávila, directora pedagógica del colegio Dulce Nombre de Jesús, en Oviedo, explica que "el retraso en los desarrollos curriculares y la ausencia de algunos libros de texto es lo que más dificulta la organización" de este curso. "Como docentes necesitamos conocer los contenidos para organizar y programar el trabajo en el aula. Asimismo, los libros de texto son materiales fundamentales que apoyan y facilitan nuestra labor", comenta. En sentido, Dávila indica que "a día de hoy aún surgen muchas dudas e incertidumbre" sobre el cambio normativo, pero confía en que pronto la Consejería de Educación "nos dé las orientaciones necesarias".

Sobre el contenido de la ley, la directora del colegio las Dominicas destaca que la LOMLOE "persigue adaptar la educación a los grandes cambios de la sociedad y pretende dar una transversalidad a los contenidos, facilitando su puesta en práctica en el día a día". "Un aspecto que quizás no es tan positivo –expresa– es la suspensión de los exámenes extraordinarios en septiembre". La norma recoge "cambios notables y nuestros alumnos lo notarán. No obstante, nosotros como docentes debemos informarles y guiarles. La gran suerte es la buena capacidad de adaptación que siempre demuestran". Respecto al adiós de las restricciones covid, Dávila resalta que es "una gran noticia" para los profesores pero "fundamentalmente para nuestros alumnos que tanto necesitan y desean poder relacionarse como antes de la pandemia".