Los alumnos asturianos que estrenarán en una semana la LOMLOE: "Esperamos que sirva para aprender más"

Los alumnos asturianos que en una semana estrenarán la LOMLOE esperan que la nueva ley educativa sirva "para aprender más". Será la generación que estudiará por proyectos, que memorizará menos, que recibirá clases de Inglés desde los 3 años, que tendrá más horas de Educación Física, que dará varias asignaturas en una (los llamados ámbitos), que podrá hacer el Bachillerato en tres años... O eso es al menos lo que dice la reforma. Los estudiantes creen que todos estos cambios –la mayoría los desconocen– en realidad no alterará demasiado su día a día en las aulas. "No nos afectarán mucho. Será básicamente lo mismo con alguna modificación", sostienen. De pedir algo piden más formación en internet y en igualdad.

En el terreno sanitario, los jóvenes celebran la eliminación de todas las medidas anticovid: "Ya podremos sentarnos juntos y vernos las caras". Ante el descenso de casos registrado este verano en toda España, la comisión de Salud Pública actualizó esta misma semana el documento de medidas de prevención que afectan a los centros escolares. El texto elimina las últimas limitaciones: los grupos burbuja –eran clases que no podían interactuar con otras– y las distancias de metro y medio en comedores. Asimismo, el Ministerio suprime la obligación de tener que ventilar las aulas de forma permanente. Ahora la recomendación es solo airear las aulas varias veces al día, entre clase y clase. Con todo ello, el curso 2022/23 no solo será recordado como el de la LOMLOE sino también como el de la vuelta a la normalidad.

LA NUEVA ESPAÑA recoge en este reportaje catorce testimonios de escolares. Como de costumbre, los más pequeños están deseando regresar a las aulas. No tanto para estudiar, admiten, sino para reencontrarse con los amigos y "pasárselo bien". Los más mayores, sin embargo, preferirían seguir de vacaciones.

En Oviedo, Lorena Fuente, de 12 años y alumna del IES Pérez de Ayala, empezará primero de la ESO, uno de los cursos afectados por la LOMLOE, ya que su implantación total llegará en el próximo año escolar, en el 2023/24. "No nos han explicado nada de la ley y no sé qué cambios trae, aunque no creo que haya mucha diferencia con respecto a lo que ya había", afirma. Más de lo mismo expresa su hermana, María, que empieza tercero de la ESO: "Solo oí algo de que tendríamos que hacer más proyectos, pero desconozco si eso es mejor o peor". Las dos regresan a las aulas "contentas" por la eliminación de las restricciones covid. "El año pasado fue un agobio y, además, no podíamos estar con quienes queríamos", señalan.

Mónica Jiménez es algo mayor: tiene 17 años y empieza primero de Bachiller por la rama de Humanidades. Esta alumna es muy clara: "De la LOMLOE no sé nada". Y también muy sincera: "Preferiría seguir en verano y de vacaciones, pero afronto la vuelta al cole bien. Este curso será mejor sin las medidas anticovid". Sinceridad también desborda Cecilia Colunga, que afronta quinto de Primaria en el colegio Santo Domingo: "No tengo muchas ganas de volver al colegio. Lo que más me preocupaba es que mezclaran a los niños del A y del B, pero al final me gustó la clase que me tocó". Aunque a Domingo no le molestaba tener que llevar la mascarilla, celebra el fin de las limitaciones de la pandemia: "Lo que menos me gustaban eran las restricciones del patio". Por su parte, Vega Castellano, de 8 años, comienza tercero de Primaria: "Tengo muchas ganas de empezar para ver a mis amigos y pasármelo bien".

En Mieres, en casa de la familia Martín Jaro es curso de cambios. Tanto Isaac, que empieza Bachillerato, como su hermana pequeña Paula, que inicia los estudios de ESO (ambos en el IES El Batán) deben adaptarse a las modificaciones derivados de la nueva ley. "No tengo mucha información sobre ella, solo nos explicaron que iba a haber un Bachillerato nuevo, pero nada en profundidad. No creo que nos afecte mucho en el día a día", explica Isaac Martín, que se ha decantado por el Bachillerato de Ciencias Sociales. Una opinión similar esgrime su hermana Paula. "Me hace mucha ilusión empezar al instituto, aunque también estoy algo nerviosa. No conozco mucho la nueva ley, pero sí he oído que hay que trabajar más por proyectos y eso me da tranquilidad porque es algo que en el colegio ya hacíamos". Ambos coinciden en que esperan que este sea el curso "de la normalidad", en el que la pandemia y las restricciones que llevaba aparejadas queden "definitivamente atrás". "En los últimos años lo habitual eran las mascarillas y tener ventilada la clase. Espero que podamos volver a vernos las caras", expone Paula Martín.

Nora Moscoso Gutiérrez, también mierense, comienza este año quinto curso de Primaria en el colegio Teodoro Cuesta y es perfectamente consciente de que la LOMLOE (agravada con la inflación) supone más gastos a las familias. "No me gusta que cambien la ley de educación porque el banco de libros del cole ya no nos los puede prestar. Tenemos que comprarlos y son muy caros", dice esta niña, que también espera que este curso sea el del adiós definitivo al covid y "ya podamos sentarnos juntos y sin mascarillas porque durante mucho tiempo no hemos podido hacerlo".

En Avilés, Lucía Inza Suárez comenzará quinto de Primaria. No tiene muy claro el contenido de la nueva ley educativa, pero considera que la normativa "ayudará a aprender mucho más". Ya tiene ganas de iniciar el nuevo año escolar, sobre todo, por ver a sus amistades. "Claro que quiero ver a los amigos, eso sí; de hacer ejercicios no tengo tantas ganas", sonríe la avilesina. Sobre la remisión del covid en el aula, está contenta de "poder ver las caras de la gente", al no estar obligada a usar mascarilla.

Iker Lozano Arias pasa a 3º de ESO en el IES Carreño Miranda. Afirma que "tiene poca información" sobre la nueva ley educativa que afectará a los cursos impartes como al suyo. De todas maneras, entiende que el nuevo curso será "difícil" aunque no duda en lo que sacará adelante. "Es importante centrarte en los estudios, tener más interés", señala el joven, que no dudará en llevar consigo una mascarilla en la mochila "por si acaso".

Eva Serrano Benavides estudiará 3º de ESO en el IES Virgen de La Luz de Avilés. Conoce diversos aspectos de la nueva ley educativa como, por ejemplo, que no habrá exámenes de recuperación en septiembre. "Serán en junio", apostilla. Y también que algunas asignaturas "cambiarán". "Va a ser lo mismo, con algunos cambios", señala Serrano, que afronta el nuevo curso con entusiasmo al ver que la esperada normalidad está más cerca que hace un año. "Por ejemplo, vería bien mantener la separación de las mesas del aula por si hay algún contagio en clase", indica la estudiante, que llevará también una mascarilla guardada en la mochila por si es necesaria en algún momento.

En Gijón, Álex Devesa, de 10 años, pasa el curso que viene a quinto de Primaria en el Colegio Severo Ochoa y considera que "igual notan algún cambio" con la LOMLOE. "Creo que la clave es que enseñen más sobre igualdad de género, porque todos somos iguales", apunta. Más de lo mismo opina María Requena, de 12 años y que pasa a primero de Secundaria en el IES Piles: "Lo más importante es que refuercen los contenidos sobre la igualdad, para que sepamos que somos todos iguales y también para aprender a respetar".

Aitana García, de 16 años, comienza primero de Bachillerato en el colegio de la Inmaculada de Gijón. Considera que el cambio de ley se notará y cree que debería "aplicarse solo en Secundaria y Bachillerato". "Cuando eres más mayor ya tienes más criterio y te das cuenta de más cosas, como las que quieren incluir en esta ley", razona. García hace hincapié en los contenidos tecnológicos. "A nosotros nos cambiaron de libros a ordenadores, y creo que no estamos aprendiendo lo mismo, por eso creo que deberían enseñarnos más de internet", explica.