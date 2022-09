María Río: "Las terapias avanzadas contra el cáncer que aplicará Asturias son una revolución"

"Las terapias CAR-T son una auténtica revolución y una esperanza para pacientes con cáncer con un mal pronóstico. Se han visto resultados maravillosos y es muy importante para Asturias estar dentro de este programa". Son palabras de María Río Presa, vicepresidenta y directora general de Gilead España, en la entrega del premio "Asturiano del mes" de junio de LA NUEVA ESPAÑA, del que ha sido merecedora por su brillante trayectoria en la industria farmacéutica. Gilead juega un papel clave en estos tratamientos, consistentes en potenciar el sistema inmunitario de enfermos con cánceres hematológicos, como leucemias, linfomas y mielomas. Esta esperada tecnología se empezará a administrar en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) dentro de dos meses. El pasado viernes, Río participó en la puesta en marcha del proceso: acreditar que las instalaciones y el personal regional están listos para entrar en una nueva era sanitaria.

Hasta ahora, los pacientes que querían recibir las terapias CAR-T –una treintena– tenían que salir de la región y recorrer kilómetros. Salamanca era el destino más próximo. Sin embargo, según destacó María Río, la llegada de estos tratamientos avanzados al HUCA "no solo beneficiará a los enfermos, que ya no tendrán que irse a otro sitio y podrán ser atendidos en su tierra, rodeados de su familia, sino también a los médicos y al propio hospital". Porque, agregó, "este es el inicio de un camino hacia la innovación".

La farmacéutica destacó, en este sentido, el "esfuerzo" hecho por HUCA, la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria en Asturias (FINBA) y la Consejería de Salud, que han "acelerado" todos los procesos previos a la administración de las terapias. "Los centros tienen que cumplir una serie de requisitos a nivel de equipamientos, de procedimientos y de entrenamiento de las personas que los utilizarán", explicó Río. Y mientras que estos pasos "en otros casos llevan tiempo", en Asturias se hará en tiempo récord. "Solo habrá que hacer pequeños ajustes. Las instalaciones del HUCA son fabulosas y los profesionales, de primer nivel", apuntó.

Río recibió con gran emoción el premio "Asturiano del mes" de LA NUEVA ESPAÑA, que consiste en una escultura de Legazpi, una caricatura del dibujante Pablo García y una portada del periódico dedicada a sus logros profesionales y que incluyó declaraciones del consejero de Ciencia, Borja Sánchez; el director de la FINBA, Faustino Blanco, y la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña. "Me habéis dejado sin palabras", admitió Río, tras recibir los atributos de manos del director general de LA NUEVA ESPAÑA, Isidoro Nicieza. Pero las palabras salieron solas: "Una hace las cosas porque siente que tiene que hacerlas, y si encima recibe un reconocimiento... Siento mucho orgullo. A lo largo de mi trayectoria, siempre he intentado poner esfuerzo y compromiso, sin olvidarme de mi gente y de mi tierra. No me puedo sentir más asturiana", afirmó, arropada por su familia, Fernando Fuertes y sus hijos Marta y Javier. "He tenido la suerte –continuó– de dedicarme a una profesión que elegí desde niña y que tiene impacto en la vida de las personas. Esté donde esté, ya sea en una gran o pequeña compañía, siempre trataré de ayudar a mejorar la vida de las personas".

En ese compromiso por no olvidarse de su tierra, la compañía que dirige María Río, Gilead, suscribió el pasado junio un convenio de colaboración con la FINBA, con el objetivo de que el Principado alcance "una posición de liderazgo en este campo". "Asturias ha hecho una apuesta muy fuerte por la investigación. Hay gente muy valiosa, hay proyectos muy potentes y hay una visión estratégica muy buena. El embrión está ahí", subrayó.

Aunque nació en Oviedo, Río siempre vivió en Noreña y se siente noreñense. Estudió Farmacia en la Universidad de Santiago y tiene un MBA por el IESE de Barcelona. Antes de su incorporación en Gilead, en 2012, ocupó puestos de alta dirección en Lilly, Janssen o GlaxoSmithKline. "Forbes" la ha incluido en 2021 y 2022 como una de las CEO más influyentes de nuestro país, y es miembro de la junta de gobierno de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España y del Círculo de Empresarios. Por todo ese recorrido, la directiva asturiana recogió el galardón "Asturiano del mes" de LA NUEVA ESPAÑA. Por parte del periódico, además de Nicieza, en el acto estuvieron Ángeles Rivero, subdirectora general; Gonzalo Martínez Peón, director, y Eduardo Suárez, gerente.