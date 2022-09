El repunte migratorio se frena en verano un 21% tras la carta a Rabat

La llegada a Canarias de flujos de personas desde las costas africanas no cesa, si bien la cifra se ha reducido un 21,4% con respecto al verano del año pasado. A lo largo de julio y agosto arribaron a las Islas 1.896 migrantes a bordo de embarcaciones precarias, frente a los más de 2.300 que alcanzaron el Archipiélago en los mismos meses de 2021. Este frenazo en las llegadas se produce tras el acercamiento del Gobierno de España a Marruecos, país con el que ha retomado unas relaciones diplomáticas cordiales a raíz del giro histórico de Pedro Sánchez con respecto a la soberanía del Sáhara Occidental. No obstante, como es habitual, en los meses posteriores al verano, entre septiembre y noviembre, se produce un repunte y es raro el día en el que no se registra el rescate de alguna patera en aguas cercanas a Canarias.

El responsable de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja España, Íñigo Vila, apunta que es complicado adelantarse a los acontecimientos geopolíticos que pueden influir en el fenómeno migratorio, así como prever la relajación o incremento de los controles en los puntos de salida de las barquillas. Aún así, destaca que la mejoría de las condiciones climáticas y de las corrientes que favorecen la navegación propician que cada año se registre un repunte en la salida de embarcaciones después del verano, tanto en la ruta canaria como en el mar de Alborán. "A lo largo de los últimos años hemos constatado que la inmigración, lleguen más o menos, ha venido para quedarse y no va a desaparecer", destaca Vila. La ONG, encargada de recibir a los migrantes en las playas y los muelles, se prepara y refuerza durante todo el año para la oleada de entradas que se ocasiona después del mes de agosto. Vila señala que desde Cruz Roja no pueden cuantificar si los acuerdos con Marruecos han influido en la reducción de las llegadas a Canarias, puesto que los factores que empujan a los migrantes a abandonar sus países de origen son muy diversos y nunca hay un solo factor que determine el momento en el que pueden partir hacia el Archipiélago. Por su parte, el portavoz del Gobierno autonómico, Julio Pérez, expresó ayer su "elevada preocupación" ante el continuo goteo en la entrada de migrantes a las Islas y alertó especialmente sobre el peligro que corren quienes viajan a bordo de frágiles embarcaciones neumáticas, cada vez más habituales en la ruta canaria. Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, hasta agosto habían llegado a las Islas 10.637 personas por vía marítima, frente a las 9.255 que lo hicieron durante el mismo periodo de 2021. En la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno que se celebra tras el descanso estival, Pérez destacó que la percepción que se tiene, por los datos que facilitan las fuerzas de seguridad del Estado, es que se interceptan más barquillas en los enclaves de partida, aunque el fenómeno migratorio "se mantiene y continuará". En los cuatro primeros días de septiembre de 2021 alcanzaron las costas isleñas 678 migrantes, frente a los 260 que han arribado este año en el mismo periodo. Aunque la cifra es más reducida, la llegada es incesante y ayer los equipos de Salvamento Marítimo rescataron en las aguas situadas al este de Lanzarote y Fuerteventura cuatro neumáticas con 200 migrantes, la mayoría de origen subsahariano. Así, en lo que va de mes han llegado a las Islas 460 personas desde las costas africanas a bordo de embarcaciones precarias. El incremento del control en las costas africanas, detalló el portavoz del Gobierno de Canarias, obliga a los migrantes a alargar la travesía partiendo desde playas más lejanas, con lo que aumenta la peligrosidad de la ruta. Además, Pérez señaló que la mayoría de los migrantes que llegan a las Islas son de origen subsahariano y destacó que "el número de menores es significativo". También hizo hincapié en las cinco personas que han perdido la vida en su intento de llegar al Archipiélago en los últimos meses, a las que se suman los fallecidos en los naufragios invisibles, de los que ni se tiene constancia ni quedan supervivientes que puedan relatar lo ocurrido. El portavoz autonómico subrayó que la inmigración procedente de África se mantendrá debido a la situación en el Sahel. Durante si intervención, insistió en reclamar una respuesta a la Unión Europea ante el fenómeno migratorio, en aras de agilizar las derivaciones y repatriaciones. Pérez adelantó que en los próximos días se firmará un protocolo para que el Gobierno de España destine los 50 millones de euros que incluyó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año a la atención de los migrantes, en su mayoría los menores no acompañados que han llegado a Canarias. Lanzarote es una de las islas que más migrantes ha recibido en las últimas jornadas. Así, la secretaria de Coalición Canaria en la isla, Migdalia Machín, reclamó al Gobierno central que "aplique las políticas que sean necesarias para acabar de una vez por todas con el drama de la migración irregular". De cara al previsible repunte de los próximos meses, la nacionalista lamenta que no se tomen medidas para "ofrecer una acogida en unas condiciones dignas y en unas instalaciones adecuadas". El secretario de Organización de CC, Echedey Eugenio, criticó que se esté elevando la altura de los muros del Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) de Arrecife, convirtiendo este recurso alojativo "en una verdadera ratonera". Eugenio apunta que el centro es "una cárcel que aún no sabemos si es para impedir que las personas que allí se encuentran salgan o para que no se vean lo vergonzosas que son unas instalaciones que poco tienen que envidiar a un campo de concentración".