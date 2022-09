Jezabel Rodríguez estrena hoy muestra en la Universidad: "Con ella tuve la oportunidad de mirar atrás"

La pintora Jezabel Rodríguez (Oviedo, 1977) inaugura esta tarde, a las 19.00 horas, en la sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo, en la calle San Francisco, una retrospectiva que recorre su obra desde el año 1998, cuando aún se estaba formando en la Escuela de Arte de Oviedo, hasta 2018, cuando presentó la que era su última individual, en As Quintas (La Caridad). "El sentimiento que he tenido al preparar esta exposición ha sido de nostalgia. Ésta ha sido una oportunidad de mirar atrás, y no sé todavía la conclusión", comentaba ayer.

La exposición, comisariada por Santiago Martínez, que publica sus críticas de arte en LA NUEVA ESPAÑA, lleva por título "Pintura en sí" y forma parte del ciclo "Contra el canon", que organiza la Asociación Feminista de Asturias (AFA) para dar visibilidad a la obra de las creadoras de la región en colaboración con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo. En total, entre lienzos, fotografías, libros de artista, dibujos y grabados, la sala de la Universidad mostrará aproximadamente 25 piezas que dan idea de la evolución de una creadora que encuentra su inspiración en lo cotidiano. Al acto inaugural asistirán la vicerrectora de Extensión Universitaria, María Pilar Cuetos; el comisario de la muestra, Santiago Martínez; la presidenta de la Asociación Feminista de Asturias, Gloria G. Nieto, y la propia artista. Ayer, Jezabel Rodríguez inauguraba otra exposición, también en Oviedo. Se titula "Luz de la noche" y ocupa la galería Guillermina Caicoya (calle Principado, 11). Con la obra de la artista ovetense, Caicoya se sumó a la apertura colectiva organizada por las galerías de Oviedo en este inicio de temporada. En este caso, las obras expuestas son recientes y surgieron durante el periodo de introspección de la pandemia. Son 10 de las últimas que Jezabel Rodríguez ha pintado sobre lienzo, con sencillos objetos cotidianos, que transmiten un hondo carácter contemplativo, en primer plano. En estos cuadros, Jezabel Rodríguez explora las posibilidades del blanco. En una sala de la galería Guillermina Caicoya se mostrarán los cuadros que reflejan la luz dura de primera hora de la tarde o del mediodía; en la siguiente, hay otras obras vestidas de una luz nocturna. La artista ha elegido un haiku del poeta japonés Natsume Söseki como fuente de inspiración de este enfoque pictórico: "Si apagas la luz,/ entran por la ventana/ frescas estrellas".