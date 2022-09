Los farmacéuticos consideran que la nueva Ley del Aborto les retira el derecho a objetar conciencia al obligarles a dispensar la píldora del día después. Los profesionales han expresado su molestia al mismo tiempo que han valorado como positivo que se mejore la accesibilidad de la píldora a las usuarias. La Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana, por su parte, ha sido clara: no existe un problema con la píldora después y será obligatorio dispensarla por parte de las farmacias.

El motivo de la molestia, han aclarado desde el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante, es la pérdida del derecho en sí, con independencia de si después lo aplican o no y del medicamento concreto del que se trata.

Negarse a dispensar el medicamento podría conllevar multas de entre 90.000 y 1.000.000 de euros al ser una infracción "muy grave" que una farmacia no disponga "de las existencias de los medicamentos adecuadas para la normal prestación de sus actividades o servicios".

"Si este derecho estaba y con esta ley se elimina, el derecho se pierde" Andrés García Mongars - Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante

Andrés García Mongars, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante, ha indicado sin embargo que la sanción no supone un cambio especial a la situación actual de los farmacéuticos, ya que cualquier falta muy grave "ya tiene ese tipo de sanción económica". García Mongars ha comentado que multas de esa cuantía "son algo más que educativas" pero ha indicado que no son "exclusivas" de la píldora y que se aplica a cualquier tipo de medicamento.

El presidente del Colegio ha indicado, por otra parte, que no hay dudas respecto a la pérdida del derecho por parte de los profesionales: "Si este derecho estaba y con esta ley se elimina, el derecho se pierde". Desde el Colegio han indicado además que sí existe una molestia entre algunos colegiados de la provincia por la pérdida de este derecho aunque no han indicado cuántos son ni qué porcentaje representan.

"Los productos farmacéuticos son de venta obligatoria. No ha habido ningún problema en este sentido" Isaura Navarro - Secretaria autonómica de Salud Pública

Una pérdida que podría ser incluso anticonstitucional, al colisionar con la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional que en 2015 reconoció que el derecho a la objeción de conciencia de los farmacéuticos les permite no disponer de la píldora del día después, como ha señalado el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, de carácter nacional.

La Conselleria de Sanidad, en palabras de Isaura Navarro, secretaria autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público, ha sido clara: "Los productos farmacéuticos son de venta obligatoria", por lo que no podría existir un problema para el usuario en caso de que un farmacéutico se negase a su venta.

Navarro, además, ha subrayado que "hasta ahora no ha habido ningún problema en este sentido" y ha comentado que "quien no quiera dispensarla que no se quede de guardia".

Según la nueva Ley del Aborto, de carácter nacional, la píldora estará cubierta por el sistema de Seguridad Social, por lo que no supondrá ningún coste para el usuario y, además de en las farmacias, podrá obtenerse en los centros de salud, algo que ya ocurría en la Comunidad Valenciana, y en los servicios de salud sexual y reproductiva.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Alicante han valorado de manera positiva esta gratuidad, como ha explicado García Mongars: "Es positivo que para el usuario no tenga coste. Si se pretende la accesibilidad a este tipo de medicación y una de las barreras es el coste, que este no exista facilita el acceso".

El presidente del Colegio ha indicado también que "el porcentaje mayoritario" de usuarios que solicitan al píldora del día después "va a las farmacias" porque "la accesibilidad que ofrece la farmacia no la ofrece nadie".

García Mongars ha señalado que es un paso adelante que en los centros de salud y en en los servicios de salud sexual y reproductiva no vaya a tener coste aunque ha indicado que si es necesario acudir al centro de planificación se limita la urgencia de la píldora al no poder asistir en cualquier horario, por lo que el porcentaje mayoritario va a las farmacias.

La situación, ha apuntado, será la misma y ha indicado que la accesibilidad de la farmacia estará: "La medicación no le va a faltar (al usuario)", ha subrayado García Mongars. Además, el presidente del Colegio de Farmacéuticos ha remarcado que no espera que haya cambios respecto al uso de la píldora por parte de los usuarios ni "diferencias en la evolución", y ha mantenido que "es positivo mejorar la accesibilidad" al medicamento por parte de los usuarios.

"Estoy a favor de dar el servicio a quien lo necesite, las farmacias somos un servicio público" Iñaki Malluguiza - Farmacéutico

Hasta ahora, cuando una persona quería adquirir la píldora, los farmacéuticos realizaban un protocolo con una serie de preguntas para poder dispensar el medicamento al ser sin receta. Así lo ha señalado Iñaki Malluguiza, farmacéutico de Alicante, quien ha indicado que a título personal está "a favor de dar el servicio a quien lo necesite" ya que las farmacias "somos un servicio público". Malluguiza ha indicado que entiende "que un médico no quiera hacer algún tipo de práctica", pero que no es lo mismo que dispensar un medicamento.

Además, ha señalado que puede haber un perjuicio para el paciente en algunos casos: "Si por ejemplo en un pueblo solo hay una farmacia y se niega a venderlo el paciente pierde la posibilidad de obtenerlo. Lo que sí existe es un protocolo para ver si dispensamos el medicamento en función de una serie de preguntas que hacemos al paciente".

"Entiendo al que quiera objetar pero Sanidad te obliga a dispensar medicamentos con tu licencia" David Lloret - Farmacéutico

La postura de estar a favor de dispensar la píldora del día después es generalizada entre todos los farmacéuticos con los que ha podido hablar este medio. David Lloret, farmacéutico, ha señalado que como profesional no se puede negar a vender un tratamiento: "Entiendo al que quiera objetar pero los parámetros de Sanidad te obligan a dispensar medicamentos con tu licencia".

Pese a que el medicamento se dispensa sin problema por parte de los farmacéuticos, Lloret ha remarcado que ellos informan de los posibles efectos secundarios: "Siempre informamos de que podría tener náuseas o vómitos y de los posibles efectos secundarios, pero creo que la gente joven tiene bastante información".

En la Comunidad Valenciana, además, el problema con la píldora del día después es menor que en otras autonomías al dispensarse también en los centros de salud. Una medida que ahora contempla la nueva Ley del Aborto también a nivel estatal: "Salvo en las zonas de costa, donde supongo que se vende más, es poco frecuente venderla. No hay problema con la píldora al no haber mucha dispensación. Quienes acuden a la farmacia suelen ser las personas más jóvenes, que no saben que en el centro de salud la dispensan", ha indicado Lloret, quien ha añadido que desde su punto de vista la píldora es "como cualquier otro medicamento".

La nueva Ley del Aborto reforma a la anterior, vigente desde 2010, y también trata la "pobreza menstrual". Además de garantizar el acceso a la píldora del día después, la reforma incide en facilitar el acceso y el conocimiento de anticonceptivos previos, como las píldoras anticonceptivas, que volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social, y se promoverán los métodos de anticoncepción masculina como los preservativos, cuyo uso se ha reducido según el propio Ministerio de Salud.