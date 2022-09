La Sala de Fotografía del Centro Internacional Óscar Niemeyer acogerá desde el viernes, y hasta el 11 de diciembre, casi 80 obras de la artista bilbaína Bego Antón que se mostrarán con el título común "Sobre brujas, perros, elfos y otras realidades fantásticas". Esta exposición combina la realidad con la ficción y lo fantástico con lo natural.

Bego Antón (Bilbao, 1983) reúne en esta exposición fotográfica sus cuatro últimos proyectos: "The Gallop" (2021), "Haiek Danak Sorginak" (2017-2021), "Everybody Loves to ChaChaCha" (2015), y "The Earth is Only a Little Dust Under Our Feet" (2013-2018).

La artista bilbaína estudió periodismo en la Universidad del País Vasco y se especializó en fotografía documental en Barcelona. Su trabajo se ha publicado en revistas y periódicos internacionales como New York Times, National Geographic, Le Monde, CNN Photos y The British Journal of Photography. Sus trabajos se han expuesto, en España, Nueva York, Washington DC, Suiza y Alemania.

Bego Antón fue elegida para participar en el Joop Swart Masterclass del World Press Photo en 2014 y ha recibido numerosos galardones como PHM Women Photographers Grant (2017), Second Prize Istanbul Photo Awards Singles (2016), finalista en Prix Levallois (2015) y Premio Revelación PhotoEspaña (2017).

La exposición, producida por Kutxa Fundazioa, está comisariada poir Érika Goyarrola, doctora en Historia del Arte por la Universidad Pompeu Fabra (2016), e investigadora. Entre las exposiciones que ha comisariado figuran, entre otras, "Poéticas de la emoción", en CaixaForum Barcelona, Zaragoza y Sevilla (2019 - 2020); "De la forme à la émotion", en el Centquatre de París (2016); "alt-architecture", en CaixaForum Barcelona (2016), y el ciclo de exposiciones "1+1=12. Encuentros de Fotografía Contemporánea", en el Institut français de Madrid (2014).