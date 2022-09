"Para fichar a un Nobel hace falta mucho dinero y quizá el impacto que genere sea mínimo o inexistente"

El verano de Ignacio Villaverde Menéndez (Gijón, 1965) no ha sido verano. Cero desconexión, cero descanso. El rector de la Universidad de Oviedo es un torbellino a punto de estrenar nuevo curso académico (el acto inaugural es mañana) y de entrar en la segunda mitad de su mandato (lo hará en febrero). Ocho meses después de anunciar su ambicioso plan de reordenación de infraestructuras, la polémica por el traslado de la Escuela de Minas a la Politécnica de Mieres aún le persigue. Y en este camino (el martes el Consejo Social aprobó la supresión definitiva de Minas en Oviedo para el curso 2023/24), algún que otro disgusto se ha llevado.

De ello, del nuevo ciclo académico, de los rankings, de la desburocratización, del deporte, de las infraestructuras... habla en esta entrevista, que concede en exclusiva a LA NUEVA ESPAÑA.

–¿Es usted un irresponsable, como afirma Canteli?

–Me lo decía mi madre también... Se ha cruzado una línea roja, que es la de la descalificación personal. Cuando (Canteli) me descalifica a mí está descalificando al conjunto de la Universidad de Oviedo. Nunca pensé que llegaríamos a ese extremo, pero quiero creer que fue un calentón verbal que tuvo en un momento determinado. Por eso, yo seguiré manteniendo con él una relación cordial tanto a nivel institucional como personal.

–¿En este tiempo ninguna opinión contraria al traslado de Minas a Mieres le hizo al menos dudar?

–No. Y no dudé porque fue una propuesta que ha sido respaldada de manera abrumadora por la comunidad universitaria. Una propuesta que ocupaba seis líneas de una planificación estratégica de más de 300 páginas, pero que sabíamos iba a generar ruido. De los veinte informes elaborados por departamentos y centros involucrados en la medida solo hubo uno en contra: obviamente, el de la dirección de la Escuela de Minas. Los diecinueve restantes fueron favorables. Por tanto, en ningún momento tuvimos dudas de que eso era lo que quería nuestra Universidad.

–¿Teme que le recuerden como el rector que llevó Minas a Mieres?

–Eso lo dirá el tiempo. A mí ahora mismo no me preocupa, ni siquiera creo que deba pensar en ello. No se pueden tomar decisiones pensando en cómo te van a recordar o cómo quieres que te recuerden. Tienes que tomar las decisiones que crees que son mejores para la institución a la que sirves.

–Está a pocos meses de llegar a la mitad de su mandato, ¿cree que la decisión de Minas le restará apoyos más adelante?

–Hombre, me imagino que en la Escuela de Minas casi seguro. Y digo casi porque tampoco está tan claro. Pero sería un mal rector si adoptara decisiones con una visión electoralista y cortoplacista.

–¿Qué opina Barbón de toda esta polémica?

–Al Presidente le debo agradecer que, a diferencia de otros cargos públicos, siempre ha expresado, no su opinión personal, que la tendrá, sino su respeto a la autonomía universitaria.

–Una tendencia mundial: lo urbano tira. Las universidades que están en las grandes ciudades tienen más éxito de matrícula que las alejadas. ¿Casa eso con un campus en Mieres?

–Discrepo del análisis. ¿Por qué en Oviedo hay más matrículas? Porque tenemos más centros. Es así de simple. La atracción depende del tipo de estudios que ofertes, del interés que despierten esos títulos y de las infraestructuras que los acompañan.

–¿Cómo se llena un campus vacío?

–Si tuviera esa sabiduría, no sería rector, sino que me dedicaría a la consultoría e iría por el mundo contándoles a las universidades cómo tienen que llenar sus campus. En esto influyen muchas cosas, y no solo la ubicación. De hecho, la ubicación es la que menos. Si ha traído algo la globalización es esa visión menos territorial de las cosas. A mi juicio, para llenar un campus hace falta, primero, concentración de talento; segundo, un ecosistema empresarial y social potente y muy relacionado, y tercero, una buena imagen social.

–¿Todo eso lo aplicarán en Mieres?

–Lo estamos haciendo ya. Este trimestre presentaremos el arranque de un hub de recursos naturales y de materias primas. Una cosa que ha perjudicado mucho al campus de Mieres es el ruido permanente que hay sobre él. El campus empezará a crecer de una forma continua y sólida cuando deje de haber ese ruido y las imágenes que traslademos sean las de un campus innovador, de vanguardia, con estudios, con futuro, de alta calidad... Porque eso es lo que es.

–Ánimos para el nuevo curso. ¿Hay más o menos estudiantes?

–El repunte es imposible. Ya lo vimos en la EBAU, en la que tuvimos 500 matrículas menos que el año anterior. Hemos vivido años de cierta estabilidad, pero este año el impacto demográfico ha sido claro en la prueba de acceso a la Universidad. Lógicamente, eso afecta a nuestra matrícula. Pese a ello, y con cifras aún provisionales, todo apunta a que podremos cubrir nuestra oferta y, además, hemos detectado un crecimiento sensible en estudiantes foráneos. El resultado es bueno.

–¿Una Asturias menguante en población podrá sostener esta Universidad?

–Uno de nuestros objetivos para el curso que viene es desplegar una estrategia de captación y difusión de estudiantes, tanto dentro como fuera de Asturias. No la tenemos y ahí vamos un poco retrasados respecto a otras universidades de nuestro entorno.

–¿Cómo están los números en los másteres? ¿Meterá tijera como pedía el exrector Gotor?

–Las cifras son similares a las del año pasado, con unos 1.700 matriculados. El problema es que tenemos muchos másteres y con matrículas descompensadas. Hay másteres con muchísimo tirón, que cubren todas sus plazas, y otros que no. Este año tenemos que hacer una revisión en profundidad de nuestra oferta de másteres. No obstante, yo creo que no consiste en quitar títulos, sino en reconducir aquellos que no están funcionando.

–¿En qué punto está el nuevo grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte?

–La memoria está muy avanzada y estamos muy cerca de poder iniciar el procedimiento ante la Aneca (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación). Trataremos de acelerarlo todo para poder implantarlo cuanto antes.

–¿Cuándo?

–Lo ideal sería en el curso 2023/24, pero lo realista será en el 2024/25.

–¿Y el Grupo Pachuca?

–Estamos pendientes de poder reunirnos con su rectora. Esta vez, ella venía con una agenda muy apretada. El Grupo Pachuca y esta pequeña revolución que se está produciendo en el deporte asturiano con la llegada de dos grandes grupos mexicanos (también Orlegi en el Sporting) nos pueden ayudar a conseguir un objetivo a largo plazo: crear un gran campus del deporte en la zona del CAU (campus de los Catalanes) y sacar rendimiento a nuestras instalaciones deportivas de Oviedo, Gijón y de Mieres.

–¿Buscan también captar estudiantes de Latinoamérica?

–Claro. Querríamos llevar alumnos, traer estudiantes, compartir investigadores y, por qué no, en el futuro compartir titulaciones y ofrecer dobles grados.

–Afirmó en la cumbre de rectores que LA NUEVA ESPAÑA celebró en Ribadesella que la Universidad debe decidir qué quiere ser. Pero con cuatro siglos de historia y dos años después de llegar al cargo ¿todavía no lo sabemos?

–Yo ahí discrepo, porque decir que no se sabe qué Universidad queremos cuando hemos aprobado cinco planes estratégicos y hemos presentado un mapa de especialización inteligente... Yo no sé si no se sabe o no se quiere saber. Hay ruido que ensombrece lo importante.

–Pero si lo dijo usted mismo: que se debe reflexionar sobre el modelo de Universidad que queremos, puesto que ser generalistas ya no vale y hay que especializarse.

–Sí, eso es lo que hemos hecho con nuestros planes estratégicos. Antes, si la Universidad de Oviedo no tenía Derecho, no se estudiaba Derecho, porque no se tenía capacidad para mandar a los hijos fuera. Eso hoy afortunadamente ha cambiado: hay muchas más universidades y socialmente existe una mayor movilidad geográfica. La conclusión a la que hemos llegado con nuestros planes es que tenemos que hacer aquello en lo que sabemos que somos los mejores. Porque eso nos dará personalidad, posicionamiento nacional e internacional y, por tanto, reputación.

–¿En qué somos mejores?

–La Universidad de Oviedo lleva tiempo destacando en el campo biosanitario, en el campo digital, en el ámbito del patrimonio cultural e histórico, y en lo relativo a energías, materias primas y recursos naturales. Esos son nuestros grandes focos estratégicos. ¿Cómo los alineamos y los coordinamos? Utilizando varias palancas, que, además, darán visibilidad e impulso. Por un lado, están los hubs, que son esa coordinación entre el mundo académico y el empresarial, tanto para hacer ciencia básica como transferencia. Luego están los campus, en donde vamos a fortalecernos académicamente. Una vez que estemos fuertes, nos alinearemos con nuestro entorno para generar polos de investigación e innovación. Digamos que son los prehubs. Otra palanca imprescindible son los grupos de investigación. Tenemos 170 de primer nivel y acreditados nacional e internacionalmente. Por último, están las cátedras institucionales y de empresa; un apartado en el que hemos crecido mucho. Entrando en detalles, aparte del de recursos naturales, lanzaremos pronto un hub digital y está muy avanzado el de energía en Gijón. También queremos crear un gran campus de la salud, aprovechando todo lo que tenemos: el IUOPA, el Instituto de Neurociencia, un convenio con la multinacional MBA recién firmado, el proyecto en La Vega de crear un polo de innovación biosanitario de ingeniería, el futuro centro de innovación de ingenierías para la salud... Asimismo, hemos avanzado mucho en el Campus del Mar de Gijón. Ya tenemos preparado el dossier y estamos en conversaciones con las universidades gallegas para incorporarnos a su campus. Si no fuese así, lanzaríamos el nuestro propio con el objetivo de crecer en un ámbito en el que también somos referentes.

–Parece que somos referentes en muchas cosas, sin embargo en el ranking de Shanghái seguimos sin remontar. ¿Por qué?

–Porque Shanghái no mide esas cosas. Sé que puede sonar a excusa, pero es la realidad: la metodología que utiliza este ranking está claramente alineada con el modelo universitario anglosajón, que es el que han copiado las instituciones asiáticas. Por eso entran con tanta fuerza en esta clasificación, al margen de que tienen muchísimo más recursos financieros. Yo no puedo contratar a un premio Nobel y ellos sí; de hecho, lo hacen. De todas maneras, como siempre digo, los rankings nos tienen que ocupar pero no obsesionar. La Universidad de Oviedo está donde ha estado siempre desde que se creó el ranking, en el tramo 700-800. Hemos tenido un repunte histórico en un par de años subiendo al top 500, que además ha coincidido con el momento de máxima producción de dos de nuestros grandes investigadores. En este sentido, hago una reflexión: si Oviedo estuviera entre las 800 mejores ciudades del mundo, el titular sería ese. En cambio, no somos capaces de decir que Oviedo está entre las 800 mejores universidades del mundo. Es decir, casi en el 2% de la élite mundial. ¿Tenemos que mejorar? Sin duda, y por eso, haremos una revisión en profundidad de nuestro modelo de gestión en investigación. Pero eso necesita tiempo.

–A nivel nacional, hay universidades que no tienen la historia y trayectoria de la asturiana y, sin embargo, están por encima.

–En realidad, estamos en el puesto 22, no en el 29, de un total de 100 de instituciones. Lo que pasa es que hay un tramo en el que nos ordenan alfabéticamente. Los rankings no miden la edad. Pensamos que por tener 400 años de historia, tenemos que estar más arriba que Pablo de Olavide (Sevilla) o que Murcia, que tienen apenas 50 o 60 años, pero ese no es un razonamiento correcto. Los años te ponen canas pero no te colocan en los rankings. Lo que te coloca es otra serie de parámetros, que precisamente son más fáciles de cumplir por parte de las universidades jóvenes, por la mayor flexibilidad que tienen para adaptarse. Una universidad con 400 años tiene ciertas rigideces y necesita más esfuerzo y tiempo.

–Si tuviesen más dinero, ¿sería bueno para Asturias fichar a un Nobel o una medalla Fields?

–Depende de si los rankings te ocupan o te obsesionan. Si te obsesionan, gastarás mucho dinero en contratarlos, pero a lo mejor eso tendrá un impacto mínimo o absolutamente inexistente. Probablemente a nuestros grupos de investigación no les aportase nada, aunque sí traería recursos económicos que nuestros equipos necesitan. Y me podrá decir usted: sí, pero las asiáticas contratan a premios Nobel y Fields. Sí, pero ellas no tienen grupos de investigación; los fichan para montar estos grupos.

–En la cumbre de Ribadesella dijo que habría que "adelgazar" las infraestructuras de la Universidad. ¿Por dónde empezará la poda?

–Cuando digo adelgazar, no significa podar. Yo también necesito adelgazar y espero que nadie me mutile... La Universidad de Oviedo tiene una infraestructura que ha ido creciendo en función de las necesidades. Hubo un momento en el que teníamos 40.000 estudiantes; ahora somos 20.000. Sin embargo, nuestra institución ha duplicado su personal investigador y eso requiere un tipo de infraestructura distinta. No estamos adaptados a la Universidad del siglo XXI.

–¿O sea que se necesitan más laboratorios y menos aulas?

–No es eso. Necesitamos optimizar mejor nuestros espacios. Y pongo un ejemplo: tenemos 15.000 metros cuadrados para apenas 200 personas (el caso de Minas) y, por contra, hay otros centros que tienen 7.000 metros cuadrados para más de 2.000 estudiantes y más de 300 profesores. Tenemos que reordenar nuestras infraestructuras. Porque ni podemos tener 15.000 metros cuadrados ociosos ni 7.000 sobrecargados. ¿Eso significa podar? Ya lo veremos. Eso lo estudiarán nuestros técnicos y siempre teniendo una visión de futuro. Hay otra cuestión que me preocupa: la sostenibilidad y la eficiencia energética. Si la Universidad tuviese infraestructuras mejor preparadas, ahora mismo no tendríamos el problema que tenemos con la factura de la luz. Contamos infraestructuras obsoletas, muy ineficientes y abandonadas. Eso está generando una enorme presión sobre nuestro presupuesto.

–¿Para qué quiere la Universidad un barco?

–Dos. Tenemos dos en el puerto de Gijón. Por la Escuela de Marina Civil. Nuestros estudiantes necesitan hacer prácticas de navegación.

–¿Tiene en mente ejecutar más cambios de calado en los dos próximos años de mandato?

–Prefiero pensar más a corto plazo. 2021 fue un año para organizarnos, 2022 fue el año de la planificación estratégica y 2023 tiene que ser el año del despliegue de esos planes. No debemos pasar por alto "Ingenium"; lideramos una alianza estratégica de diez universidades europeas. Eso, junto al acuerdo con Harvard, es un hito. Y tenemos 2023 para madurarlo y afianzarlo. Hay otra cuestión que a veces olvidamos: todo esto es posible porque tenemos un gran personal de administración y servicios. Lo que queremos hacer este año es empezar a reorganizar nuestra estructura administrativa. Por último, en 2023 tendremos que desburocratizar la Universidad. Es un objetivo basal y este cuatrimestre ya haremos algunos avances. Tenemos que descargar a nuestro personal de papeleo, porque eso significará que somos más ágiles y más flexibles, tendremos respuestas más rápidas y podremos centrar nuestros esfuerzos en lo realmente importante y no en rellenar papeles.

–¿Qué medidas preparan?

–Tenemos muy avanzado el mapa de procedimientos. Es decir, sabemos cómo son. El siguiente paso que vamos a dar es la simplificación de esos procedimientos. Ahí sí que tenemos que hacer poda; tenemos que quitar la hojarasca y luego volcarlo todo a una plataforma de administración electrónica, que ya está diseñada. Espero que en este trimestre podamos presentar el registro electrónico, la factura electrónica y, probablemente, una nueva web oficial, clave para desplegar el resto de acciones de transformación digital.

–López Otín será nombrado hoy Hijo Adoptivo de Asturias. ¿Hubo acoso en la Universidad? ¿Este caso merece liquidarse con una sanción mínima?

–Como he dicho en otras ocasiones, hasta que no concluya el proceso interno no debo ni quiero pronunciarme. No obstante, que no quepa duda alguna sobre la consideración personal y académica que merece Carlos López Otín.

–Una pregunta para reflexionar: ¿Qué aporta la Universidad de Oviedo a Asturias?

–Doy una respuesta también para reflexionar: no hay Asturias sin Universidad de Oviedo.