Una ovetense en la "Vorágine" de la moda

Pía Menéndez-Graíño Portilla (Oviedo, 1994) vive estos días inmersa en una "Vorágine" de trabajo e ilusión. "Vorágine" es el nombre de su primera colección de moda, con su recién creada firma Quetzal, una aventura empresarial que esta joven asturiana, apasionada de la moda desde su infancia y que ha aprendido lo que es la elegancia de su madre y de su abuela, asume en solitario, con optimismo y energía y con el apoyo de "gente sana, honesta", que la ayuda a "poner los pies en la tierra".

De Quetzal y su primera colección, que presentará los días 14 y 15 de septiembre en el Club de Tenis de Oviedo, adelanta que su "esencia radica en los pequeños detalles" y en "innovar sin perder nunca la influencia tradicional y clásica". "La ropa minimalista con cortes rectos me fascina, los trajes de tweed, cuadros y hombreras, los accesorios sencillos, estampados geométricos y limpios con un toque sesentero retro y terciopelo, sin dejar de lado al mítico ‘little black dress’", avanza. Alguna otra pista: sus marcas de referencia son Yves Saint Laurent y Chanel.

"Vorágine" ya está disponible en la web de Quetzal (www.quetzalcollection.com). Allí se muestran sus prendas "atemporales". Su objetivo es crear "ropa de calidad que pueda usarse de generación en generación, de madres a hijas, y que nunca esté desfasada". Lo suyo, dice, es el "slow fashion" y el "made in Spain", con todas sus prendas confeccionadas en un atelier que trabaja de forma totalmente artesanal. Quetzal sirve bajo pedido, "pre order", y con tallajes.

Menéndez-Graíño ha apostado fuerte por los smokings femeninos, por su "sobriedad y elegancia", y le encantan las pajaritas de flores de Liberty –en su colección hay una–. También abundan en "Vorágine" los trajes con estampados retro y, en general, "prendas muy versátiles que se adaptan a cualquier silueta, desde blusas de uso diario a vestidos para eventos especiales, blazers llamativas...".

La diseñadora ovetense, afincada en Madrid desde hace diez años, cuenta que son diseños para cualquier mujer y para cualquier ocasión. "Todo depende de cómo quiera una llevarlo, con qué complementos y sobre todo buscando el sentirse más cómoda", afirma.

Pía Menéndez-Graíño estudió Derecho y Administración de Empresas en CUNEF (Colegio Universitario de Estudios Financieros) en 2018. Su pasión por la moda la guio en sus primeros pasos en el mundo laboral. Tras alguna incursión en la empresa y la banca, aterrizó en la firma Christian Dior y allí, recuerda, empezó a despertarse en ella "una ilusión y una curiosidad por la moda" que la han traído hasta aquí. Hizo un máster en Saint Martins, en Londres, especializado en moda y marcas de lujo que simultaneaba con el trabajo en Gainsbourg Atelier, que tiene entre sus clientes a varios miembros de la familia real inglesa. Allí, cuenta, sus gustos fueron decantándose hacia los smokings entallados y los trajes "tweed", y ese toque masculino del "swinging londinense", y empezó a dibujar sus primeros bocetos. "Durante los siguientes cuatro años he estado formándome, aprendiendo de cada trabajo en el que he tenido el placer de estar y de llevarme siempre lo mejor, un aprendizaje continuo", indica.

A emprender le ha ayudado su formación empresarial. "Es un paso donde la incertidumbre y el vértigo están siempre presentes, pero es la decisión más increíble que he tomado nunca. Me arma de valor e ilusión saber que es un proyecto hecho a mi gusto, a mi medida, donde soy yo la que marca los tiempos y la manera en la que me siento cómoda y segura", explica. "Nadie nace sabiendo, emprender no es nada sencillo, nadie te asegura que tu proyecto vaya a triunfar", reconoce, pero insiste en que "hay que ser optimista y creer profundamente en tus metas". También "luchar y armarse de valor ante cualquier dificultad, siempre con cabeza y sopesando cada una de las decisiones". Cuenta a su alrededor con gente que la ayuda a la hora de "tomar decisiones difíciles" y tiene "el valor de decir cuándo estás actuando correctamente y cuándo te estás equivocando".

Para su primer "showroom" ha elegido Oviedo e invita a todo el mundo a acercarse a conocer sus diseños, a comprobar la calidad de sus telas –lanas, linos, algodones, terciopelos y sedas de la India– y a que se pruebe, "sin ningún compromiso", las prendas de su primera colección. Su "gran ilusión" es abrir su propio atelier en Madrid, "donde pueda diseñar personalmente para cada clienta".

De momento, apuesta por la venta online, consciente de que la carrera que acaba de emprender con Quetzal es "de larga distancia" y debe avanzar en ella "poco a poco y siempre dentro de mis posibilidades".