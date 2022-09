Almudena Ordóñez, en la lección inaugural del curso: "Asturias podría ser un gran embalse minero subterráneo"

Asturias es una región rica en recursos de agua subterránea, sin embargo, "los tenemos infrautilizados y, lo que es peor, poco estudiados". Fue el mensaje que ayer lanzó María Almudena Ordóñez Alonso, catedrática del área de Prospección e Investigación Minera, en su aplaudida lección inaugural del curso universitario. La profesora de la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo puso cifras a su tesis: "Aproximadamente, nuestra región cuenta con unas reservas de más de 60.000 hectómetros cúbicos de agua bajo tierra y unos recursos del orden de 1.500 al año, de los que se aprovecha una porción muy pequeña, inferior al 10%". Y eso a pesar de que "la capacidad de todos los embalses superficiales asturianos es de 500 hectómetros cúbicos, mientras que el volumen de agua subterránea que se estima para la región es más de doce veces superior". De hecho, el Principado "aglutina el 8% de todos los recursos de agua subterránea de España".

Por todo lo anterior, Ordóñez, que fue felicitada por el Rector, el Ministro y el Presidente por su "brillante" exposición, afirmó que Asturias podría convertirse en un gran "embalse minero subterráneo", dada su "riqueza geológico-minera", y aprovechar el agua como recurso hídrico y energético (geotérmico o hidráulico). "Tomemos como ejemplo el embalase Barredo- Figaredo, en Mieres. Su recarga media es de 4,1 hectómetros cúbicos por año, una cifra que da para abastecer a 60.000 personas. Es decir, abastece a los habitantes de Mieres. Pero la recarga no es constante a lo largo del año; en los meses de julio a noviembre, de no existir regulación, no sería posible el abastecimiento, mientras que de enero a mayo habría excedentes", explicó. Eso se resolvería, añadió, "con un embalse subterráneo, que garantizaría un suministro del 100%".

Ordóñez continuó con más ejemplos. En esta ocasión mirando a Galicia con el lago minero de Lignitos de Meirama. "Se ubica a 30 kilómetros de La Coruña y con su capacidad y buena calidad de su agua puede abastecer a 400.000 hogares sin necesidad de depurar su agua". Pero también se pueden aprovechar estos recursos desde el punto de vista energético. "El actual aprovechamiento geotérmico del agua de mina en algunas minas de la cuenca central asturiana en forma de redes de calor es único en Europa y se prevé una extensión análoga a otros pozos mineros", recalcó. Y concluyó: "La implementación de estos sistemas, que utilizan un residuo como recurso, pueden ayudar en la reconversión económica de antiguas regiones mineras".

Emotiva despedida

La catedrática se emocionó al final de su intervención al recordar a sus "maestros" fallecidos –Fernando Pendás y Paul Younger– y al recordar que tras ella ya no habrá más lecciones inaugurales por parte de la Escuela de Minas, que el próximo curso pasará a integrarse en la Politécnica de Mieres. "Espero haberos representado dignamente y que este acto sirva de homenaje a todos los profesores que han formado parte de la Escuela durante sus 60 años de historia", concluyó con la voz entrecortada.