Isa Pantoja se ha sentado esta noche en 'Viernes Deluxe' y ha hablado de cómo está la situación familiar en casa. Tras saborear el éxito con su gira por Latinoamérica y eclipsar en el Orgullo LGBTI de Madrid, Isabel Pantoja sigue escondida en Cantora y nada se ha sabido de ella. Además, la relación con su hermano Kiko Rivera sigue estando en el mismo punto y... no parece que vaya a existir un acercamiento entre ambos.

"Kiko se arrepiente de haber contado que me dio un bofetón, pero no se arrepiente de haberme pegado" ha dicho Isa cuando se ha hablado del famoso tema que le separó con su hermano. Además, ha querido dejar claro que el hecho de la bofetada no ocurrió nunca: "Es que el hecho que cuenta, es mentira. Me duele lo que ha hecho, no es una cosa que le tenga que contar".

Recordemos que el enfado de Isa se produjo cuando leyó una exclusiva de su hermano, Kiko, en la que aseguraba que supuestamente había pegado a su hermana después de una discusión con Isabel Pantoja... unas declaraciones por las que se planteó tomar medidas legales, pero ahora explica que finalmente ha decidido no hacerlo: "No he tomado acciones legales porque es mi hermano y el día de mañana me puedo arrepentir".

En cuanto a cómo es su relación con Irene Rosales, Isa ha sido de lo más sincera y ha confesado que es nula, eso sí ha asegurado que no cree que sea "la mano que mece la cuna, ella va aparte, pero se posiciona con su marido". Y es que tal y como ha dicho en multitud de ocasiones, Isa echó "en falta es que cuando pasó lo de la exclusiva, no tenía que haber dicho nada o haberme escrito un mensaje en privado".

Además, lo que más nos ha sorprendido de su entrevista es que ha dejado claro que el testimonio de su hermano en 'Cantora: la herencia envenenada' puede ser verdad, pero como es una historia que no le afecta a ella, ha preferido quedarse al margen: "Creo que no va a aportar nada nuevo. Si esa es la verdad, ¿qué voy a hacer? yo entiendo que mi hermano tiene su versión pero además según él ha sido mala madre, mala abuela, ha dudado hasta de su paternidad... y yo no puedo apoyar eso. No voy a dejar a mi madre".