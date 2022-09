La apertura del nuevo curso universitario en Asturias no solo fue histórica por el anuncio del Presidente, sino también por la asistencia e intervención de un Ministro: el de Universidades, Joan Subirats. No se recuerda la participación de un alto cargo del Gobierno central en la inauguración de un curso en la Universidad de Oviedo. Tan solo en 2008, coincidiendo con la conmemoración de los 400 años de la institución académica asturiana, vino una ministra de Educación y Ciencia acompañando a los Reyes Juan Carlos y Sofía. Pero entonces no tomó la palabra. Subirats ayer sí lo hizo. Y lo hizo para poner a la Universidad de Oviedo por las nubes.

"Estoy muy contento de participar en esta apertura de curso en una universidad con una larga trayectoria, que cuenta con más de 20.000 alumnos –en realidad, el próximo lunes empezarán las clases un total de 18.923 estudiantes, 16.224 de ellos de grado–, que es una institución central dentro de la comunidad y que ha conseguido un dinamismo muy evidente en los últimos años", resaltó Subirats, que abundó sobre esto último. La de Oviedo "es una de las universidades que mayor capacidad de atracción tiene de estudiantes propios, asturianos". Subirats aplaudió también que la institución asturiana haya logrado liderar un supercampus europeo, situándose en la "élite". Se trata de la alianza "Ingenium" y está integrada por otras nueve universidades de la UE (con la asturiana, diez). "Cada vez más la política europea es menos internacional y más interior. Vamos a tener que ir acostumbrándonos a crear títulos conjuntos, a que haya mucha más movilidad de profesores y estudiantes en Europa...", comentó. El titular de Universidades, que desde que tomó posesión de su cargo hace ocho meses, ha visitado 25 universidades. En parte, explicó, para "escuchar" a los rectores por el nuevo proyecto de Ley para el Sistema Universitario (LOSU). "Empezará su tramitación parlamentaria el 22 de septiembre y entre todos queremos mejorarla", dijo. De hecho, el rector asturiano ha sido muy crítico con el borrador, y más, según él mismo expuso en su intervención, "por lo que no dice que por lo que dice". La futura norma, garantizó Subirats, mejorará la financiación de las universidades españolas. El Rector se dirigió directamente a Subirats para pedirle apoyo: "Necesitamos su ayuda querido ministro, necesitamos su complicidad porque la situación energética y otras muchas cotidianidades nos asfixian". Becas de 2.000 euros para iniciar la carrera científica El Consejo de Gobierno aprobó ayer una nueva línea de ayudas para impulsar las vocaciones científicas entre el alumnado de los máster universitarios. El Principado financiará con becas de 2.000 euros a una veintena de jóvenes con el objetivo de que se inicien en la carrera científica, tal y como adelantó en junio LA NUEVA ESPAÑA. La Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad destinará 40.000 euros a esta iniciativa. La Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (Ficyt), encargada de la gestión, ha recibido cerca de 40 solicitudes. La resolución, que se hará pública en las próximas semanas, incluye a estudiantes de todas las ramas de conocimiento. Los 20 beneficiarios contarán con un tutor o tutora, que en la mayor parte de los casos dirige un grupo de investigación.