Mónica Dixon encaja en As Quintas

Pocas veces la simbiosis entre un artista y el espacio en el que expone su obra es tan perfecta como la de la pintora Mónica Dixon en la sala de As Quintas, en La Caridad. "Intento representar un espacio como este mismo en el que estoy exponiendo. Esta sala es perfecta y me hacía muchísima ilusión exponer aquí porque es lo que yo pinto", subrayó la autora en la inauguración de "Vivir en lo extraño", que recopila diecisiete obras de sus singulares interiores arquitectónicos desnudos. La muestra se puede visitar hasta el 22 de octubre.

La artista, que simultanea su presencia en La Caridad con una exposición en el corazón de París, comenzó su intervención deshaciéndose en elogios hacia el trabajo de Amigas y Amigos de As Quintas por la gestión de un espacio "tan maravilloso" que, además, "parece hecho para mi obra o viceversa". Continuó explicando el porqué de sus cuadros de interiores, que se basan "en el concepto de espacio vacío". Con ellos, añadió, "intento representar esos no lugares, sitios por los que solemos transitar, pero en los que no reparamos" y, a la vez, trata de "crear nuevas realidades" explorando "el límite hacia la abstracción". Dixon contó también que comienza su trabajo con un dibujo "milimétrico" del espacio, sobre el que luego aplica cuatro o cinco capas de pintura. Y habló, por último, de su limitada paleta de colores (blanco, negro y gris), aunque en algunos trabajos de As Quintas se pueden apreciar toques de un intenso rojo introducido recientemente.

"Es una exposición fantástica", subrayó el escultor franquino Herminio, alma mater de As Quintas. Para el artista Ángel Domínguez-Gil el trabajo de Dixon es "impresionante", un "lujo" para la sala franquina con la que colabora. En nombre del colectivo que la gestiona intervino Pepe Fernández, quien alabó a Dixon por "hacer escultura en un plano unidimensional", pero también dio un pequeño tirón de orejas a los responsables de Cultura por no concederles una ayuda adicional (perciben una subvención anual que ronda los 5.000 euros) dentro de una línea de subvenciones específica para "proyectos culturales singulares a desarrollar prioritariamente en el ámbito rural". "No queremos infravalorar a los premiados, pero nos cuesta vernos fuera; parecía hecha a nuestra medida", lamentó Fernández.

Destacó la singularidad del proyecto franquino, que cuenta con "un apoyo social importante, un gran equipo de voluntariado y el respaldo de un Ayuntamiento que tiene un proyecto cultural y pone lo poco que tiene". La regidora, Cecilia Pérez, se comprometió a seguir colaborando y a trabajar para "convencer de que la cultura en el medio rural es algo maravilloso".