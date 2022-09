En verano no es fácil ser camarero. Es esa una de las razones por las que muchos locales no encuentran profesionales. Una cuenta de Twitter (@soycamarero) que relata los conflictos diarios a los que tienen que hacer frente a diario profesionales de la barra de todo el país. Hace días se viralizó una respuesta de un dueño de un local a un cliente que había puesto una mala opinión en internet por el mero hecho de que no le habían dejado entrar en un local sin camiseta.

"Hacía tanto calor que me quité la camisa por la calle y al entrar al local se me olvidó ponérmela y el camarerón (con un tono despectivo) me echó del local por no llevarla amenazándome con llamar a la Policía", relata el cliente, añadiendo que pidió la hoja de reclamaciones y que es de origen latino. "Se que está de moda usar estos métodos para hacer daño y desprestigiar a alguien gratuitamente y que la gente no puede saber si es cierto o no y no lo voy a permitir", afirmó el dueño del local. "El camarero es súper educado, amable y cariñoso y super querido por toda la clientela. Usted hace referencia al racismo, le comunico que el camarero también es latino y es absurdo lo que quiere dar a entender. Usted y sus amigos llegaron en estado de embriaguez, usted sin camiseta y se negó a ponérsela", relata en un aplaudido comentario que se puede ver en el citado tuit. El cliente llegó incluso, según el propietario del local en cuestión, a orinar y a hacer gestos obscenos desde un contenedor.