El curso de la LOMLOE empieza con 1.019 alumnos menos y el cierre de 27 unidades

Primer día de clases en los colegios e institutos asturianos y 1.029 alumnos menos en los pupitres. El nuevo curso escolar, marcado por la implantación de la LOMLOE y el final de las restricciones covid, ha registrado una nueva caída de matrículas, con el consiguiente cierre de 27 aulas, como consecuencia de la crisis demográfica. En concreto, el descenso de estudiantes afecta a las dos primeras etapas, las de Infantil y Primaria, con 1.813 niños menos (un 3%) que hace un año y un recorte de 48 unidades. Aun así, tal y como destacó ayer la Consejería de Educación, los datos son mejores que el curso pasado, cuando en Infantil y Primaria se produjo un recorte del 3,5%, y las previsiones iniciales para 2022/23 eran peores: de una bajada del 3,4%. Por contra, las matrículas en Secundaria y Bachillerato crecieron un 1,9%, es decir, en 784 alumnos, que propiciaron la apertura de 21 unidades.

Tras el regreso a las aulas de los profesores el pasado día 1, ayer fue el turno de los escolares. Un total de 102.666 estudiantes de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato –es la primera vez que inician el curso el mismo día– iniciaron el curso de la LOMLOE. La reforma educativa, que apuesta por un enfoque más competencial y menos memorístico, empezará este año por los cursos impares y traerá, entre otras novedades, más Inglés y Educación Física, enseñanza por proyectos, agrupaciones de varias asignaturas en una (ámbitos), un Bachillerato General, nuevas asignaturas como Valores Cívicos y Éticos, menos repeticiones... "Da un poco de pereza volver a las aulas después del verano, pero tenemos ganas", confesaron los alumnos de la región. Y más si se hace sin mascarillas y sin rastro de medidas anticovid. "Lo importante es que vuelvan a disfrutar de las clase como siempre, sin las restricciones del año pasado, que al final ni ellos ni los padres estábamos tranquilos", comentaron las familias. Quizá la vuelta más esperada fue la del colegio San Vicente de Paúl, en Gijón, con el regreso de los estudiantes a su histórico edificio, tras el fatídico derrumbe que tuvo lugar en enero –con la muerte de dos trabajadores– y que obligó a toda la comunidad educativa a trasladarse al Patronato de San José.

Según las cifras aportadas ayer por la Consejería de Educación, en Infantil y Primaria empezaron 59.879 alumnos, siendo Gijón el concejo con más matrículas (15.889). En Secundaria y Bachillerato el número de estudiantes es de 42.787, situándose de nuevo Gijón a la cabeza, con 12.144. Atendiendo a estas estadísticas, la escuela rural, sumando a los colegios rurales agrupados (CRA) y a los centros de educación básica (CEPB), ha alcanzado los 2.602 alumnos, tan solo 6 menos que el curso anterior y pese a la crisis de natalidad. En concreto, en los CRA se han inscrito un 3,14% menos de alumnos, mientras que en los CPEB, un 5,8% más.

Con respecto a las plantillas docentes, el curso empieza, según el departamento de Lydia Espina, con 9.448 profesores, 81 plazas más que el curso anterior. Sin embargo, los sindicatos insisten en que faltan docentes. "Hemos empezado el curso con una normalidad empañada por el hecho de que siguen faltando profesores en los centros. Las plantillas no están cubiertas al cien por cien y los centros han tenido que hacer encaje de bolillos para recibir a los alumnos. Los más pequeños han quedado al cuidado de profesores que no son sus tutores. Profesores que han tenido que desdoblarse para atender más de un grupo. Y esta circunstancia se mantendrá a lo largo de toda la semana", protestó el presidente de ANPE, Gumersindo Rodríguez. Más de lo mismo expresó Cristóbal Puente, secretario general del Sector de la Enseñanza de UGT: "Siempre tenemos la esperanza de que el inicio de curso se produzca con normalidad. Nosotros entendemos como normal que, desde el primer día, el 1 de septiembre, todo el profesorado necesario esté en los centros educativos. Pero, una vez más, estos centros esperan nuevos refuerzos que no se incorporarán hasta el 19 de septiembre".