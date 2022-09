El FICX (que empieza el 11 de noviembre) crece en espacios, apuesta por el cine internacional y homenajea a Godard

Nuevos espacios, obras independiente y "lo más internacional posibles" y homenaje al recién fallecido Jean-Luc Godard. Así será la 60 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), que fue presentada ayer en antigua Escuela de Comercio y que se celebrará en la ciudad desde el 11 hasta el 19 de noviembre. Una de las grandes novedades de este año es la posible incorporación como sedes de las salas de Ocine, del centro comercial Los Fresnos. "Estamos en negociaciones avanzadas, van por muy buen camino", afirmó Alejandro Díaz, director del FICX, quien aseguró que, de materizalizarse, será "un crecimiento interesante para la zona más céntrica" de Gijón. Asimismo, Díaz confirmó la continuidad de los cines Yelmo y apuntó que es "muy probable" la recuperación de las salas de Gijón Sur, espacio que contó con gran afluencia en la edición de 2019.

El fallecimiento ayer del cineasta francés Jean-Luc Godard a los 91 años de edad ha supuesto un gran impacto en el sector. Así, el Festival Internacional de Cine de Gijón le brindará su particular tributo, con el estreno en España de la película "À vendredi, Robinson", coprotagonizada por él mismo. "Nos ha sorprendido la noticia. Es uno de los grandes referentes y maestros del tipo de cine que programamos", reivindicó Díaz, que recordó que su largometraje "El libro de imágenes" fue proyectado en la edición de 2019. "Seguimos apostando por él a pesar de que ya contaba con 88 años", subrayó el responsable del FICX. La proyección en Gijón en el próximo mes de noviembre de la cinta "À vendredi, Robinson", de la directora Mitra Farahani, además de significar su estreno en España, "servirá de homenaje a su figura", valoró Alejandro Díaz, quien aclaró que la decisión de proyectar este título no se tomó por su muerte. "Ya lo teníamos cerrado desde hace tiempo", afirmó Díaz. Su adiós justo ayer fue pura coincidencia.

Dejando atrás el covid, el director del festival expresó ayer su satisfacción por el regreso a la normalidad: "Queremos celebrar el 60 aniversario con la vuelta de la programación completa y disfrutar sin restricciones". "Esperamos que nos acompañen el público y los responsables de las películas", deseó. En cuanto a la propuesta cinematográfica, Díaz mencionó la intención de ofrecer una "muestra de cine lo más internacional posible", en la línea de su "compromiso con la Unión Europea". Enmarcado en la sección "Retueyos", la película "À vendredi, Robinson" se une a otros títulos como "Monica", de Andrea Pallaoro, "uno de los más aplaudidos en el festival de Venecia", como destacó Alejandro Díaz. En "Retueyos" también se proyectará "Pink Moon", de la neerlandesa Floor van der Meulen y que aborda la cuestión de la eutanasia voluntaria.

Mientras, dentro de la sección "Albar", que incluye a cineastas con una "trayectoria más larga", algunas de las películas que estarán presentes serán "La novelista", de Hong Sang-soo; "Crónica de un amor efímero", del francés Emmanuel Mouret, que aporta "una vuelta al género de la comedia romántica con diálogos e interpretaciones sobresalientes"; y "La mujer de Chaikovski", de Kirill Serebrennikov. En la sección "Tierres en trance", que abarca películas nacionales, portuguesas y de América del Sur, sobresale el estreno mundial de "Tetuán", de Iratxe Fresneda, así como la proyección de "Eami", de Paz Encina, y de "El reino de Dios", de Claudia Sainte-Luce.

A su vez, el FICX aprovechará esta edición para rendir homenaje a la actriz Elina Löwensohn con un ciclo especial. "En el certamen la veneramos", aseguró Alejandro Díaz, que incidió en lo "metódico" del proceso de selección de las cintas: "No queremos que prime cantidad sobre calidad". "La mayoría de películas no tienen asegurada su distribución en España, por lo que es importante verlas aquí y ahora en las salas", declaró el director, que confirmó la presencia de invitados que compartirán con el público su experiencia en la creación de los títulos. "El número de películas será similar a ediciones anteriores", ratificó Díaz, que añadió que "no es bueno saturar al espectador". "Así es más fácil que las películas encuentren su sitio", manifestó.

Anhelada presencialidad

Manuel Ángel Vallina, concejal de Cultura, celebró por su parte el retorno de la "anhelada presencialidad" y destacó que el certamen cinematográfico "contribuirá a la actividad comercial de Gijón" durante sus nueve días de duración, si bien insistió en que "no abandonaremos la labor online". El edil ensalzó la trascendencia internacional del "cuarto festival internacional de cine más antiguo de España" y el valor que posee para la Comisión Europea. Entre los factores de la reciente trayectoria del certamen gijonés tomados en cuenta por la Comisión, se encuentran "su vertiente didáctica, la extensión y calidad de su programación, la fortaleza de su equipo organizativo y el trabajo en red a nivel local, regional, nacional e internacional", según desgranó Vallina, que aludió a la imagen representativa del festival, realizada por el ilustrador local Marco Recuero.

Respecto a la programación del FICX para su 60 edición, el edil ponderó "la apuesta por el cine que necesitan los festivales". "Son películas que no tienen asegurada su posterior difusión ni en salas ni en plataformas en España", aseveró Manuel Vallina, que animó a los gijoneses a "no dejar pasar la ocasión de disfrutarlas" en el marco de este certamen. Por su parte, Lara Martínez, gerente de Divertia, remarcó que el festival brindará "una programación intensa" y que, en el periodo otoñal de la ciudad, el certamen "tiene un peso específico muy grande por lo que significa para Gijón y para los amantes del cine".