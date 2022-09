Alonso: "Hoy no hay una corriente poética imperante porque hay sitio para todos"

El primer poemario de Dalia Alonso Secades (Gijón, 1996), ganadora del premio Jovellanos de poesía en 2020, se titula "La Divina" (Sonámbulos Ediciones) y ya está en las librerías. Para su título ha tomado el sobrenombre de María Callas, a la que admira por su talento musical y especialmente por su peripecia vital. "La Divina", sin embargo, no trata sobre la soprano. "Es una carta de presentación de lo que soy, de lo que hago y lo que puedo llegar a hacer", explica su autora. A la cantante le ha dedicado un par de poemas y una cita de entrada y advierte que "la Callas es una excusa".

Dalia Alonso escribe "desde el extrarradio". "Eso no significa que te quedes fuera del meollo, ahora tenemos internet y redes sociales, se puede mantener relación con poetas que no conoces personalmente, hablar con poetas consagrados, y eso permite que haya un tejido poético importante. Hoy no hay una corriente imperante, hay poesía de muchos tipos porque hay espacio para todos", comenta, y entre sus ultimas lecturas cita a la asturiana Candela de las Heras y a Luis García Montero, con cuya poesía dice estar "reconciliándose".

"La Divina" es el primer poemario que Dalia Alonso, graduada en Filología Clásica, publica desde que se llevó el premio que Ediciones Nobel otorga al "mejor poema del mundo". La treintena de poemas que componen "La Divina" se organizan en dos grandes partes: "Biografía" y "Repertorio", la primera más personal y la segunda inspirada por la cultura clásica, la música, Grecia o la ópera. Dalia Alonso puntualiza que la primera parte no es autobiográfica y deja una reflexión: "Un poeta no habla de las cosas que le pasan a él, o no solo; lo que sí hace es hablar desde sus sentimientos y emociones. Son poemas escritos desde mi visión personal".

"Repertorio" contiene "monólogos dramáticos", en los que recrea, por poner algún caso, un diálogo entre Fermín de Pas y Ana Ozores o entre Orestes y Clitemnestra.

Sobre su uso del lenguaje, Dalia Alonso se sitúa "en la línea de la poesía tradicional". "Los autores que leo no escriben poesía experimental y pueden sorprender las referencias a la antigüedad clásica, a la música", indica. Su voz sigue siendo la de sus inicios, asegura. "Alguien que lea mis primerísimos poemas va a encontrar a la misma persona: la voz, el tono y las referencias siguen siendo los mismos", afirma. "Sigo fiel a mí misma", dice.

Su forma de trabajar es pausada y para "La Divina" ha tenido "todo el tiempo del mundo". Tenía la idea en mente en 2019, escribió sin dejarse llevar por los acontecimientos de los años siguientes y dio por terminado el libro hace año y medio. El siguiente poemario, que ya tiene iniciado, está más influenciado por "todo lo que ha pasado en el mundo" en este tiempo.