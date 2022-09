La Universidad de Oviedo crea una cátedra para impulsar la formación de notarios

La Universidad de Oviedo y el Colegio Notarial de Asturias firmaron ayer un convenio para crear una nueva Cátedra de Derecho Notarial que nace con el objetivo de fomentar, impulsar y difundir entre los estudiantes y los egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo la formación específica en este campo y divulgar las funciones desconocidas de los notarios.

El rector, Ignacio Villaverde, destacó que se trata de la primera cátedra institucional de la facultad de Derecho y resaltó que estará "en buenas manos" gracias a la dirección de Herminia Campuzano, que también participó en el acto.

La propia Campuzano aseguró que la cátedra supone un reto "muy importante" para conseguir acercar el mundo del notariado a los estudiantes de derecho ya que, recalcó, "es una disciplina muy abandonada en los planes de estudio". "El derecho notarial no se imparte en ningún curso", destacó, asegurando que la cátedra intentará acercar a los alumnos la figura de la función notarial destacando "su importante papel".

El decano de Derecho, Javier Fernández Teruelo, resaltó que el derecho no se imparte en el grado "no porque se desprecie", sino porque "no cabe todo" y resaltó que esta cátedra servirá para intensificar una relación, hasta ahora, "muy tenue" entre la facultad y los notarios.

Mientras que la decana del Colegio Notarial, Isabel Valdés-Solís, mostró su satisfacción por la celebración de este acto y aseguró que para ella es "un honor" que la cátedra se firme durante su mandato como decana. Valdés-Solís vaticinó que la colaboración entre Universidad y Colegio "ha de producir muchos frutos" y tiene "un gran futuro por delante".