Desde 2005, el servicio de membresía del gigante del comercio eléctronico, ofrece entrega gratuita en un día, sin compra mínima ni coste adicional, para todos los miembros.

Y ahora, se puede probar completamente gratis durante un mes sin ningún compromiso.

Además de eso, Amazon ha añadido una serie de productos disponibles con este servicio:

El servicio de streaming Prime Video

Más de 2 millones de canciones sin publicidad con Prime Music

Cientos de eBooks gratis para Kindle con Prime Reading

Almacenamiento gratuito e ilimitado con Amazon Photos

Contenido adicional para usuarios de Twitch Prime, para ver los directos de streamers tan conocidos como Ibai Llanos o AuronPlay.

¿Merece la pena?

La respuesta, como es lógico, depende de cada uno.

Y lo primero que hay que conocer es el precio. Porque desde ayer, 15 de septiembre, las suscripciones han pasado de los 36 euros anuales a los 49,90 euros al año. Lo que supone subir las tarifas mensuales, de 3,99 euros a 4,99 euros (4,16€ al mes si el pago se hace anual).

¿Eso es caro o barato?

Pues depende del uso que le demos.

Si acostumbramos a comprar en internet no es difícil que lleguemos a la conclusión de que este gasto supone un importante ahorro al final de año solo comprando un producto al mes.

Porque los costes de envío en múltiples productos, y con entregas más largas de 24 o 48 horas, superan con facilidad los 5 euros.

Y además, suscribirse al servicio Prime de Amazon permite disfrutar de ventajas que van incluyendo poco a poco, además de ofertas y productos exclusivos.

Más de 200 millones de miembros confían en este servicio en todo el mundo.

Pero como para decidir, lo mejor es probar, ahora es posible apuntarse a este servicio durante un mes, de forma gratuita y sin compromiso. Y el de la prueba gratuita es el acceso que le damos en este enlace.

Ventajas de ser miembro Prime

1. Envío seguro, rápido y gratuito

Una de las mejores ventajas de ser miembro Prime y su punto fuerte es el envío gratuito. Para los que compramos mucho por Internet, los costes de envío pueden sumar mucho a final de mes. Y los miembros Prime no tienen que pagar ese coste en más de 100 millones de productos, con algunas excepciones.

Existen diferentes opciones para recibir tus paquetes en menos de dos días, que es el estándar. Ahora Amazon permite envíos gratuitos en un día o en el mismo día en millones de productos.

La empresa de Jeff Bezos quiere que el 50% de sus envíos lleguen a cero emisiones netas de carbono para 2030.

2. Ver series y películas con Prime Video

El servicio de streaming Prime Video esta incluido de forma gratuita con la membresía de Amazon Prime. Y permite ver cientos de películas y series incluyendo producciones originales de Amazon como 'El señor de los anillos'.

Puedes disfrutar de este servicio de inmediato desde cualquier dispositivo, como el móvil con la app, Smart TV, Fire TV Stick, y muchos dispositivos más.

3. Ofertas exclusivas

Ser miembro Prime permite ahorrar constantemente, con productos y ofertas exclusivas para encontrar lo que buscas a un buen precio. Acceso prioritario para clientes Prime a las ofertas Flash, 30 minutos antes de su inicio.

Las ofertas Flash son promociones con una duración limitada tanto en el tiempo como en stock.

4. Leer gratis con Prime Reading

Amazon empezó como una tienda de libros online, por eso tiene sentido que exista un beneficio para los lectores. Prime Reading permite a los miembros encontrar libros y revistas con grandes descuentos y que se pueden leer desde el móvil o tablet con la aplicación o con un Kindle. Más información.

5. Almacenamiento de fotos ilimitado y gratuito

Podemos almacenar todas nuestras fotos en este servicio de forma gratuita y sin preocuparnos de quedarnos sin espacio en nuestro teléfono móvil. Todas las fotos se organizan con grandes funcionalidades de búsqueda que pueden ser utilizadas desde cualquier dispositivo.

6. Contenido exclusivo para los más jugones

Amazon compró la plataforma de vídeo Twitch y para todos los miembros Prime les ofrece contenido exclusivo para juegos de ordenador. Además, los miembros Prime tienen acceso a la plataforma sin anuncios.

7. Prime Music

Este servicio de streaming que incluye ser Prime, no es el completo de Amazon Music. Pero permite escuchar 2 millones de canciones y 40 horas de música al mes en cualquier dispositivo sin anuncios de estaciones y playlist. Si además de este servicio estándar quiere acceder al repositorio completo, debe pagar una tarifa extra con Amazon Music Unlimited.

8. Prime Day

Ser miembro Prime te da acceso a uno de los días de mayores descuentos del año, el Prime Day, un día de ofertas exclusivas que está reservados para aquellos con una cuenta activa de Amazon Prime.

La jornada es tan importante que todos los años bate el récord y se convierte en el día de más ventas de la historia.

9. Prime Now

De momento este servicio solo funciona en Madrid, Barcelona y Valencia, pero con Amazon Prime Now se puede hacer la compra incluyendo productos frescos, y recibirla el mismo día en la franja de 2 horas que elijas.

Entregas en Madrid los 7 días de la semana desde las 8:00 hasta medianoche. Entregas en Barcelona de lunes a sábado de 8:00 hasta medianoche y domingos de 10:00 a 22:00. Entregas en Valencia de lunes a sábado de las 10:00 hasta las 22:00. Exclusivo para clientes Prime.

10. Amazon Familia

Hasta un 15% de descuento en pañales, comida para bebé y mucho más. Con cupones, consejos personalizados y promociones exclusivas. Esta es una buena opción a considerar tanto si espera un bebé como si sus hijos están ya en periodo de crecimiento.

¿Cómo funciona Amazon Prime? Desde su nacimiento, el servicio se ha expandido en muchas otras áreas, incluyendo servicio de streaming gratuito de películas y música, opciones de envío rápidas y descuentos especiales. Puedes pagar la suscripción anual de 49,90 euros o elegir pagar cada mes 4,99 euros. Los primeros 30 días son gratuitos. Si eres un estudiante universitario en un centro en España puedes conseguir una cuenta de Amazon Prime Student por 24,95 euros al año, la mitad de la cuota anual normal. Pero con los 3 primeros meses gratis Leer todas las condiciones. Busca los artículos claramente marcados con el logo Prime y podrás disfrutar de todas los beneficios.

¿Cuáles son las desventajas?

Esta membresía no es para todos los gustos. Si no realizas compras en Amazon durante el año o no crees que vayas a utilizar el resto de servicios ofrece, considera utilizar la versión de prueba gratuita. Tendrás 30 días para probarlo. Pero si no cancelas antes de acabar el periodo, se hará el cargo en la tarjeta de crédito automáticamente para el próximo periodo, a no ser que lo canceles con antelación.

Los miembros Prime que no hayan utilizado las ventajas del servicio de Amazon puede pedir el reembolso de su dinero.

¿Cómo suscribirse a Amazon Prime?

Para registrarse en Amazon Prime solo tienes que acceder a este enlace: suscipción Prime (con 30 días completamente gratis sin ningún tipo de compromiso).