La FP, que abrió ayer el curso en Asturias, ha cubierto ya el 86% de sus plazas en la mayor oferta de su historia

El curso con la mayor oferta de Formación Profesional en Asturias empezó ayer con el 86% de sus plazas cubiertas, a falta de conocer los datos definitivos, pues aún está abierto el período extraordinario de matriculaciones. Es decir, se han llenado 8.268 puestos de FP de un total de 9.582 que la Consejería de Educación puso a disposición del alumnado para los primeros cursos de grado medio y superior. Quedan por tanto 1.314 vacantes libres, aunque el plazo de inscripciones se cierra el día 28. La actual oferta ha crecido en 700 plazas con respecto al curso pasado, debido, por una parte, a la implantación de dos nuevos ciclos formativos de grado superior, y por otra, al aumento de vacantes en nueve títulos ya existentes, tres de ellos pertenecientes al ámbito sanitario muy demandados.

Los dos grados de nueva creación son Paisajismo y Medio Rural en el IES de Lueces (Colunga), y Estilismo y dirección de Peluquería en el IES Pérez de Ayala (Oviedo). Ambos se han estrenado con "un buen número de estudiantes", pero sin completar todas sus plazas. No obstante, la convocatoria extraordinaria está abierta, con la formalización de inscripciones entre el 23 y 28 de este mes. En concreto, el grado de Paisajismo y Medio Rural, con 25 plazas, tiene a día de hoy a 15 alumnos matriculados. "No creo que llenemos todas las vacantes, pero es una buena cifra para empezar", asegura la directora del IES de Luces, Marisol Martínez, que insiste en que la titulación era necesaria. "Parte del grado se centra en el diseño de jardines y restauración de paisaje y otra parte en la gestión de superficies cultivables rurales. En estos momentos, en Asturias no existe un técnico superior en paisajismo. Esa labor la desempeñan arquitectos o ingenieros agrícolas, pero hace falta un titulado intermedio entre ellos y los jardineros, que son los ejecutores", abunda Martínez. El ciclo, que se oferta en comunidades vecinas como Cantabria y Galicia, tendrá éxito, opinan en el instituto colungués porque "hay mucha demanda" de estos profesionales. Con respecto al resto de grados que oferta el centro, la directora destaca el aluvión de solicitudes que ha tenido Ganadería, con más de 80 para 25 plazas. "Este es el tercer curso y la demanda se ha ido incrementando año a año", celebra.

Por su parte, en el IES Pérez de Ayala de Oviedo también están contentos con la acogida que ha tenido el nuevo grado de Estilismo y dirección de Peluquería. "Ofertamos 30 plazas y ya hemos llenado 24. Consideramos que es una buena cifra, teniendo en cuenta que no hemos tenido apenas tiempo para promocionarlo", comenta el director del instituto, Álvaro Valdés. "Es un ciclo demandado desde hace tiempo y que permite a los alumnos tener una continuidad, porque hasta ahora no había un ciclo superior en esta rama", agrega. Teniendo en cuenta toda la oferta de FP, Valdés indica que el número de matrículas será "similar" a la del curso pasado.

Los 56 centros públicos y los 9 concertados que imparten estas enseñanzas ofrecen este curso un total 94 ciclos formativos presenciales y 23 a distancia. Aparte de los dos nuevos, la Consejería de Educación ha reforzado con más plazas tres ciclos relacionados con la salud, que son los más demandados: Farmacia y parafarmacia, Cuidados auxiliares de enfermería, e Higiene bucodental. Además, Educación pretende incorporar cuatro cursos más de especialización o másteres, todos ellos relacionados con tecnologías emergentes. Las fechas para la preinscripción y matrículas se publicarán hoy mismo en el Boletín Oficial del Principado (Bopa). Por otro lado, el equipo de Lydia Espina anunció ayer la incorporación del IES El Sueve, de Arriondas, a la red pública de FP con el grado de Guía en el medio natural y tiempo libre.