Los tés son uno de los productos más buscados estos días, con el verano pisándonos los talones y la búsqueda de llevar una dieta equilibrada. Son muchos los beneficios de los tés y las infusiones, hay unas que están indicadas para perder peso , otras para mejorar el tránsito intestinal y reducir los gases y otras perfectas para facilitar el sueño a la vez que ayuda a perder peso mientras duermes.

Mercadona recurre ahora a sabores exóticos para su nuevo té y entre las novedades de esta semana la cadena de supermercados de Juan Roig lanza el Té Matcha de Hacendado.

Los beneficios del té matcha para el organismo

Thank you for watching

El té matcha es un té verde de origen chino, aunque ha sido popularizado por la cultura japonesa y sus beneficios para el organismo son muchos y muy variados. Es un potente antioxidante y también tiene efectos relajantes, por lo que si sufres estrés será el mejor aliado para lograr rebajar los nervios y estar más tranquilo.

Al tomar té matcha estás tomando toda la hoja del té y ser puede tomar al gusto del consumidor, solo, con agua fría como caliente o con un poco de leche.

Contiene dosis alta de L-teanina, un aminoácido que estimula las ondas Alfa y ayuda a la concentración, relajamiento y calma.

Fomenta un alto nivel de energía gracias al tipo de cafeína que tiene, llamada tepofilina, que es más saludable que la que se encuentra en el café

Gracias a los polifenoles protege el cuerpo del estrés oxidativo y la inflamación

Es rico en fibra y acelera el metabolismo

Es un gran antioxidante y combate el envejecimiento prematuro y hace de barrera a los radicales libres

Mercadona ha decidido subir el precio de la leche. A partir de septiembre, la cadena de distribución no venderá este producto por debajo de los 0,60 céntimos el litro. Las tensiones han sido las protagonistas entre las relaciones de Mercadona y los ganaderos desde el principio del verano cuando se empezaron a promover movimientos de protesta por los bajos precios pagados a los productores por parte de la distribución. Mercadona, con una cuota de mercado relevante de más del 25% en la distribución en general, se situó en el punto de mira de las movilizaciones.