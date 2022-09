El 'Trasvase cero' para regadío abre la puerta a medio año sin agua para el campo murciano

Acariciando el final del año hidrológico en la cuenca del Segura, la Región de Murcia y las provincias de Alicante y Almería se han quedado este mes sin recibir agua del Trasvase para el regadío. El Ministerio para la Transición Ecológica aprobó este jueves un envío de 7,5 hectómetros cúbicos de agua exclusivamente para abastecimiento urbano, algo que los regantes temían en el contexto de la sequía que sufre España, un argumento que finalmente ha empleado la ministra Teresa Ribera para cerrar el grifo al campo este mes.

Por tanto, antes de iniciar la nueva campaña hidrológica, que comienza el 1 de octubre, el Ministerio deja sin agua del Tajo y a la agricultura levantina pese a que los técnicos de Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura recomendaron en su informe un envío de 20 hm3 al encontrarse los embalses de Entrepeñas y Buendía en situación excepcional (nivel 3).

Los expertos, además, prevén que la capacidad de los embalses de cabecera del Tajo mantengan el sistema del Trasvase en situación excepcional hasta noviembre, por lo que estiman que se podría enviar un máximo, en tres meses, de 59,9 hm3 sin que dicho sistema entre en nivel 4, por el que no habría trasvase ni para regadío ni para consumo. A comienzos de septiembre, el volumen real embalsado en Entrepeñas y Buendía era de 489,7 hm3. Con menos de 400 hm3 se cerraría el acueducto.

Los argumentos que emplea el Ministerio para este recorte de agua es que se ha tenido en cuenta las reservas de volúmenes de agua trasvasada disponibles en la cuenca del Segura (46,1 hm3 para regadío y consumo) y los volúmenes autorizados pendientes de trasvasar a fecha 1 de septiembre (15,3 hm3).

Además, se ha tenido en cuenta la previsión de aportaciones para los próximos meses, los consumos futuros estimados de abastecimiento y regadío y la aplicación de la regla para los próximos seis meses. Todos estas motivaciones son "muy peregrinas" para el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, "la preocupación es máxima, no tanto por el final de la campaña hidrológica sino por el principio de la que viene. Estamos deseando que la climatología resuelva esta situación y los envíos por el acueducto dejen de depender de las decisiones políticas de la ministra". Al pasar al nivel 2 el sistema, el trasvase sería automático con el envío de 27 hm3, pero para eso sería necesario que las lluvias regresaran a la cabecera del Tajo.

Mirando al cielo

"Es realmente grave", reconoce José Miguel Marín, presidente de COAG Murcia, "en un momento de sequía esto es de una gravedad absoluta". De entrar la cuenca del Segura en estado de alerta por sequía, las restricciones al regadío llegarán desde los propios recursos de la demarcación: "Mantener unos recursos mínimos ahora para el regadío debería ser el objetivo del Ministerio, no se puede asfixiar al campo", señala Marín.

El dirigente del Scrats acusa a la ministra de ocultar a los regantes y dirigentes políticos del Levante la información que se pone encima de la mesa en la Comisión de Explotación donde, señala, se ha colocado a un delegado político de Castilla - La Mancha que influye en el recorte al regadío. La Comisión del Trasvase estima, si los embalses del Tajo no captaran más agua en los meses de otoño e invierno, que en diciembre correspondería un envío total de 5,1 hm3, en enero del próximo año de 12,2 hm3 y en febrero de 13,5 hm3. sin que el sistema sobrepase el límite del nivel 4. «Mientras los números en cabecera no hagan imposibles el Trasvase, no entendemos ni compartimos que el recorte llegue a cero hectómetros», sentencia Marín.