"La dama del alba" acaba en boda: así fue la pedida de un cantante a su novia en el Campoamor

El bajo barítono andaluz David Lagares, uno de los cantantes de "La dama del alba", la obra con la que Ópera de Oviedo ha inaugurado la temporada de su 75.º aniversario, protagonizó el jueves una romántica escena sobre las tablas del Campoamor, cuando al término de la representación pidió la mano a su novia, Almudena Aguilar, sobre el escenario y de la manera más tradicional. Fue al final de la tercera representación, la última en la que actuaba David Lagares –hoy se hará cargo de la función el segundo reparto– y ante el teatro lleno de público.

"Un momentito por favor", pidió David Lagares, que interpretaba al abuelo en "La dama del alba", en el momento en el que él y sus compañeros saludaban al público y haciéndose escuchar en medio de los aplausos. "Quería aprovechar esta ocasión tan especial que me brinda Ópera de Oviedo para hacer algo que llevo tiempo pensando, porque Oviedo siempre me ha tratado genial. Os siento como de la familia, entonces quería haceros participes de algo que quedará también marcado en mi vida para siempre", se lanzó a explicar, antes del momento decisivo: "Por favor, en el público hay una persona muy importante para mí que quisiera que subiera al escenario conmigo".

Raúl Vázquez, asistente de escena y confabulado con el cantante, indicó a su novia, Almudena Aguilar, sentada en el patio de butacas, entre el público, que era a ella a quién se refería el cantante. Se levantó azorada y se dejó llevar por la trasera del escenario, hasta salir a escena, donde le esperaba su novio. David Lagares hincó la rodilla sobre las tablas y le ofreció un anillo, mientras ella susurraba el clásico "te mato, te mato". Ella le dio el sí y ambos se fundieron en un abrazo. Un miembro del reparto hizo llegar a la pareja un ramo de flores, que Lagares entregó a su futura esposa, una sevillana que trabaja en la sanidad.

El público celebró la emotiva escena con más aplausos, bravos y exclamaciones de "David campeón" y los compañeros del cantante continuaron con la celebración tras el telón, con abrazos y felicitaciones a la pareja. La boda se celebrará en mayo del año que viene, cuando el cantante ha abierto un hueco entre sus compromisos profesionales y en su localidad natal de Bollullos Par del Condado, en Huelva.

Ayer, al día siguiente del acontecimiento, David Lagares contó que todo "fue un poco improvisado porque al principio no sabía si el teatro me dejaría hacerlo, pero me gustaba que fuera en Oviedo porque aquí me he sentido siempre muy arropado, y además era un estreno mundial".

Durante dos semanas su novia le ha estado acompañando por Oviedo, pero sin sospechar que las dos funciones que su chico iba a cantar en el Campoamor, la del estreno del pasado día 11 y la del jueves 15 de septiembre, acabarían con campanas de boda. David Lagares se teme que cuando Raúl Vázquez la fue a buscar a su butaca, la tomó de la mano y la acompañó al escenario "de camino al escenario se iba arrepintiendo". Hubo pánico escénico e hizo falta casi darle un empujón para que saliera a escena. "Ella es muy tímida y sabía que era ponerla en un compromiso pedirle la mano delante de tanta gente, pero bueno, me lo agradece", celebra ahora el cantante.

Feliz por su participación en el estreno de "La dama del alba" y por su compromiso, David Lagares siente que ha reforzado sus lazos con la región y se siente ya "medio paisano" de los asturianos. El idilio con Asturias y con Oviedo no llegará a ver una boda en Covadonga, pero, bromea, "igual bautizamos aquí a un hijo".