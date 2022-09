Más difusión, nuevos grados y reforma de títulos, retos de este curso en los campus universitarios

Una semana después del inicio de las clases, en los campus de la Universidad de Oviedo se respira "ilusión" y "alegría". Por una parte, por el adiós a las restricciones covid. Y por otra, porque este será un curso cargado de proyectos. A la nueva reordenación de sedes que prepara el Rectorado y el Principado –con el traslado de Minas para Mieres y la reforma de algunos edificios del viejo HUCA para Ciencias y Formación del Profesorado– se suman retos más inmediatos. Los responsables de siete centros universitarios reunidos en este reportaje describen desde avanzar en la implantación de nuevas titulaciones y remodelar las ya existentes hasta internacionalizarse y difundir mejor sus estudios para captar más alumnos.

El curso académico empezó en Asturias con 18.923 estudiantes. Son solo, y pese a la crisis demográfica, 375 menos que el año anterior. De hecho, en las facultades y escuelas la sensación que hay es que este curso son más que el pasado. La mayoría, 16.224, son alumnos de grado, y de ellos, 4.890 son de nuevo ingreso. No obstante, la matrícula no se cierra hasta el mes que viene, por lo que los números podrían todavía subir más.

Sacar rendimiento a una acreditación internacional. Para la Facultad de Economía y Empresa, este es el primer curso con el sello de calidad internacional AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), la máxima acreditación a la que puede aspirar un centro universitario dedicado a la formación empresarial. En todo el mundo lo tienen poco más de 900 escuelas de negocios –menos del 6% del total– y la facultad de la Universidad de Oviedo es la segunda pública del país en conseguirlo. Uno de los objetivos que se fija precisamente el decanato de Carmen Benavides es "sacar rendimiento" a la acreditación y "aprovechar todas sus oportunidades" para internacionalizar la Facultad.

"Ya hay varias universidades de máximo nivel que se han puesto en contacto con nosotros para formalizar convenios de movilidad, y estamos seguros de que aparecerán muchas más", afirma la decana, que señala otro reto: "Mejorar la posición de nuestra Facultad en rankings que puedan ser interesantes y que den visibilidad y difusión a lo que hacemos en el centro y a nuestros investigadores". "También –agrega Benavides– seguiremos promocionando el emprendimiento y potenciaremos las actividades vinculadas a nuestro espacio Garaje, y estamos trabajando en potenciar nuestro canales de comunicación para que los estudiantes se enteren de todo lo que pasa en la Facultad".

El grado de Deportes, más cerca. En la Facultad de Fomación del Profesorado y Educación son este año más alumnos que nunca; cerca de 2.300. "Hasta yo me asusto de la cantidad de estudiantes que veo por los pasillos", admite. Eso demuestra el éxito que tienen sus titulaciones, pero también acentúa el eterno problema del espacio. "El máster de Formación del Profesorado se está impartiendo casi íntegramente en Geología. Este centro nos ha dado mucho aire", comenta Rodríguez.

El decanato de Formación del Profesorado tiene la "ilusión" de "implantar cuanto antes" el doble grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Según avanzó el Rector en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, lo más probable es que la nueva titulación llegue en el curso 2024/25. Si por entonces, la Facultad aún no se ha mudado al Cristo, como es el plan del Rectorado, los estudios se empezarán a impartir en Llamaquique. "En Geología nos han dicho que nos podrían dar más espacio", afirma Celestino Rodríguez. Mientras llega y no, en la Facultad hay más retos, como crear la especialidad de FP en el máster de Formación del Profesorado, o desarrollar un plan de apoyo de investigación para los jóvenes. Asimismo, ya está en marcha la creación de dos aulas del futuro, que se sumarán a otra ya existente.

Primer título dual. El director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, Juan Carlos Campo, menciona que "uno de los retos más ilusionantes en los que estamos ahora envueltos es en el diseño de la formación dual, un tema donde podemos abrir camino y donde las reuniones que hemos tenido hasta el momento han sido muy productivas". En el plan de Ignacio Villaverde ese primer grado dual –con más conexión con la empresa y, en consecuencia, más prácticas– está pensado para el título de Ingeniería Mecánica. Asimismo, agrega Campo, en la Escuela "se implantará este año segundo del grado en Ciencia e Ingeniería de Datos y cuarto del grado en Ingeniería de Organización Industrial".

Más difusión de los estudios. La Escuela Politécnica de Mieres quiere más estudiantes. "Tenemos que ponernos las pilas y difundir nuestros títulos. Somos un campus con un gran potencial, pero no solo queremos decirlo, sino ponerlo encima de la mesa", defiende su director, Ángel Martín. Este curso las cifras de estudiantes serán "similares" a las del año pasado, con un pequeño repunte en Geomática, una de las titulaciones con menos matrículas de la Universidad de Oviedo. "Son 7 alumnos y nuestro objetivo es llegar en dos años a 10 o 15", dice Marín, que promete hacer una "gran labor de difusión" sobre estos estudios: "Los jóvenes no tienen asimilado que este grado tiene mucho trabajo". De igual forma, el equipo de Martín buscará potenciar las relaciones con la empresa y las involucrará en una competición de trabajos fin de grado y de máster.

Doble grado de Derecho y Criminología. En la Facultad de Derecho recibirán este mes la acreditación institucional Audit de la Aneca, que consiguieron hace unos meses y que solo tienen otras cinco facultades de Derecho de más de 50 que hay en España. Pero hay más proyectos en marcha, como explica el decano, Javier Fernández Teruelo. "El pasado miércoles firmamos la cátedra de derecho notarial, que es la primera específica de la Facultad y vendrán más. Estamos renovando y digitalizando todos los espacios, estamos diseñando un proyecto de acogida de investigadores externos a la Facultad, en breve se iniciará el proceso de adscripción del Máster de Abogacía a nuestro centro...", enumera.

Asimismo, el decanato está trabajando en la implantación del doble grado de Derecho y Crimonología. "Se está trabajando mucho y ya antes del verano entregamos un análisis detallado sobre el impacto a todos los niveles de la titulación. Tenemos la máxima confianza en el compromiso asumido por el equipo rectoral. De hecho, el vicerrector de ordenación nos ha informado de que tendrá la memoria económica lista antes de que termine este mes", avanza Teruelo.

Reforma de titulaciones en Humanidades. Quizá el mayor reto que tiene por delante la Facultad de Filosofía es, en palabras de su decano, José Antonio Gómez, la reforma de las titulaciones de Humanidades, de las nueve que están adscritas a la Facultad. "También tenemos la tercera edición del libro sobre la investigación en Artes y Humanidades y la exposición que siempre hacemos a este respecto. Recuperar el campus de verano de humanidades será otro de nuestros objetivos para hacer llegar nuestras titulaciones a los estudiantes de Bachillerato y Secundaria. Igualmente, queremos poner en marcha los viernes de emprendeduría y emprendimiento de la Facultad, que comenzamos hace dos cursos, pero que fueron interrumpidos por la pandemia, y celebraremos segunda feria del empleo y el emprendimiento en Humanidades", abunda. Gómez menciona una "importante subida" de alumnos en Filosofía.

Nuevo grado de Matemáticas e Ingeniería. La Facultad de Ciencias también ha empezado el curso modificando sus titulaciones. "Será una modificación no muy amplia. Esencialmente, consistirá en reducir los créditos de los trabajos fin de grado de 18 a 12 y aumentar en 6 créditos la optatividad. Con ello perseguimos que la optatividad no sufra tantas oscilaciones como ahora", explica el decano, José Manuel Noriega. Precisamente, la Facultad ha iniciado el curso con algunos problemas en las optativas, sobre todo en Física, en donde algunas no llegan a cinco alumnos. "Podrían desactivar alguna, pero esperamos que eso no ocurra", puntualiza el decano. Las titulaciones de Ciencias siguen teniendo éxito y este curso el decanto prevé que haya alrededor de 670 alumnos, másteres aparte. Por otro lado, el futuro doble grado de Matemáticas e Ingeniería Informática, compartido con la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo, sigue su curso. "Ahora debemos hacer una estimación del coste de un grupo específico por si la separación física de Ciencias e Informática lo hiciesen necesario", detalla Noriega.

Más prácticas externas. En la Facultad de Biología han llenado las plazas de nuevo ingreso de sus dos grados: Biología y Biotecnología. "Hay demanda de sobra. Son cada vez más titulaciones vocacionales. Antes había más casos de reserva de plaza para luego intentar entrar en Medicina. Ahora ya no", analiza su decano, José Manuel Rico. Su equipo se propone este curso "favorecer la empleabilidad" de sus estudios, ampliando la oferta de prácticas externas, y promover jornadas sobre problemáticas actuales, como el cambio climático. "Queremos impulsar el emprendimiento. Hay casos de antiguos alumnos, como Neoalgae, que lo han hecho y con éxito", remata.