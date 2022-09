"Quiero que mis libros ayuden a la gente a superar las adversidades"

Constan Fernández reside en Valladolid desde hace 30 años pero mantiene un fuerte vínculo con su Asturias natal. La escritora, nacida en Bustantigo, ha convertido este pequeño pueblo del concejo de Allande en el escenario de su última novela, "La cortesana de Dios", recién publicada.

–¿Cuál es el argumento de su nueva novela?

–Está ambientada en el siglo XVIII y cuenta la historia de una marquesa y un duque. Se casan, se trasladan a Bustantigo y unas fuertes lluvias provocan grandes destrozos en la braña de su marido. Ella recurre a un obispo para que les ayude y acaba manteniendo relaciones con él.

–Usted nació precisamente en el pueblo en el que transcurre la novela.

–Con esta historia quise dedicarle un homenaje a mi pueblo. Quise describir a la perfección el entorno, con los nombres de prados, fuentes, picos y cumbres. Aunque vivo en Valladolid, voy varias veces al año hasta Bustantigo, siempre que puedo me escapo y todavía tengo familia residiendo allí. Me han ayudado mucho dos amigas mías del pueblo, Lucía Rico y María Fernández. Mi padre, que falleció de cáncer hace 26 años, estaría muy orgulloso de este libro.

–Ha destinado los beneficios a la lucha contra el cáncer.

–Sí. He perdido a mi padre y a otros familiares por esa enfermedad y quiero hacer esta donación a la Asociación Española contra el Cáncer. Confío en que un día llegará la cura, pero para eso hay que destinar todos los fondos posibles a la investigación.

–La novela plasma las costumbres de la época.

–He querido ser muy fiel a ella, cuidando hasta el más mínimo detalle. Al principio hacía referencia el arroz con leche, pero Fe Santoveña Zapatero –que también es escritora– me dijo que en esos años todavía no había llegado a España, y tampoco la patata o flores como el tulipán o el lirio.

–¿Ha trasladado la lengua de la región al libro?

–Está en español pero mantengo palabras en asturiano, las que más se usan al hablar: camín, fonte, práu o fartu. Me apoyé en las expresiones propias de las hablas de Asturias, para reivindicar su identidad y ofrecer al lector un viaje evocador. Es una novela muy orientada a Asturias y dedicada con todo mi cariño a todos los asturianos, pero eso no quiere decir que no la puedan disfrutar en otros lugares, incluso en Latinoamérica.

–¿La novela se distribuirá en Latinoamérica?

–Mi editorial, "ExLibric", va a difundir "La cortesana de Dios", además de en toda España, en Argentina, México, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay y Brasil. La tradición asturiana y mi pueblo Bustantigo van a llegar muy lejos: espero que el libro tenga buena acogida.

–¿Sus anteriores novelas transcurrían en Asturias?

–No. Esta es mi quinta novela, las anteriores forman una trilogía, "Vivencias de Catherine", sobre el TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad), y la cuarta trata de Afganistán, "Atrapada sin salida". Tenía muchísimas ganas de escribir sobre mi tierra, la gente de mi entorno me lo pedía y me he animado. El proceso de escritura ha sido largo, pero viendo el resultado pienso que ha valido la pena.

–¿Cuál es su estilo?

–Me defino como una escritora filantrópica y estilística. Me gusta mezclar prosa y poesía. Quiero aportar mi visión personal sobre el comportamiento de la gente, que mis libros puedan servir de autoayuda, ayudar a la gente a superar las adversidades.

–¿Tiene ya nuevos proyectos?

–Mi próximo libro va a ser un ensayo sobre el pueblo de Pío de Sajambre, que está en León, en la frontera con Asturias. Para mí es el pueblo más bello de los Picos de Europa. Esta obra va a ser un homenaje a mi hijo, fallecido en un accidente de tráfico. Pío de Sajambre es el pueblo donde está enterrado. Voy a escribir en primera persona, para transmitir lo que siento.