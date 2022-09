La Biblioteca Jovellanos de Gijón acogió ayer la presentación de la exposición "Covadonga: una batalla historiográfica", que forma parte de la programación fomentada por el Gobierno de Asturias para conmemorar los 1.300 años de la batalla. La muestra, que permanecerá en el equipamiento gijonés hasta el 6 de noviembre, cuenta con alrededor de 130 piezas bibliográficas, como explicó Fernando García, director de la Biblioteca Jovellanos, que destacó la "riqueza" de la exposición. "Construimos colecciones pensando en el pasado pero mirando al futuro", subrayó sobre una muestra que se centra en los hechos históricos que rodearon a la contienda y que incluye documentos de distinta tipología: monografías, actos, biografías de Pelayo, etc.

"Es un día que ha permeado el ideario colectivo", ensalzó García, que insistió en la "dificultad" que conllevó elaborar una exposición "atractiva" para el público. En el acto estuvieron presentes los dos comisarios que dieron vida a la exposición, César García de Castro y Juan Miguel Menéndez. "Las posibilidades de acercamiento eran múltiples", confesó el primero, que declaró que para conocer los entresijos de la batalla "se requiere preparación técnica". "Celebramos un hecho histórico, no un mito", reivindicó el comisario.

Por su parte, Pablo León, director general de Cultura y Patrimonio, puso en valor la relevancia de la batalla, sobre la que aseveró que "el Gobierno consideró necesario una programación cultural para conmemorarla". No obstante, León expresó su pesar por no alcanzar una mayor proyección. "No trasciende fuera de Asturias", lamentó el director general, que admitió que "queda mucho por hacer" para promocionar el conocimiento de un hito trascendental en la historia regional y también nacional.