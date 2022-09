La explosión gestual de Nava debuta en Madrid

El pintor gijonés Jorge Nava (1980) expone hasta el próximo 22 de octubre en la galería madrileña On Art Space (calle Santa María, 37, Barrio de las Letras). Es su primera muestra individual en la capital y está formada por diez cuadros de gran formato que suponen un viraje con respecto a la obra que protagonizaba su anterior exposición, en la galería Alzueta de Barcelona, en 2021, donde se internaba en el minimalismo conceptual con una serie de lienzos agrupados bajo el nombre "Punto y línea sobre plano" y formados solo por estos dos elementos.

En esta ocasión, la pintura de Jorge Nava regresa al punto explosivo, vitalista, que marcó su muestra de 2018 en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón, bajo el título "Like bees to de honey". Esta de la galería On Art Space se titula "Pintura para las abejas", y ambas no solo emparentan por el título, también las obras tienen un mismo aire positivo, pleno de color. "Intento que mi pintura se relacione con lo que pasa en mi interior y alrededor sentí un impulso positivo, de volver a la vida. El color remite a un estado primaveral constante, de energía desbordante, de floración", explica Nava, quien admite que el retorno a esta manera de pintar –"con la que me siento más identificado"– guarda relación con la superación de la pandemia y el regreso a la normalidad, tras meses de confinamiento y restricciones que, no obstante, al artista tampoco le vinieron mal. Fue un tiempo, indica, para adoptar "una perspectiva contemplativa" a la hora de abordar su trabajo.

Jorge Nava, que ya había expuesto en Madrid en muestras colectivas y cuyas obras estuvieron presentes en distintas ferias capitalinas como ArtMadrid o Arco, da un paso más en su carrera con la primera individual en una galería madrileña. Este artista, que ganó en 2007 el premio "Asturias Joven" de artes plásticas, se hizo en 2021 con el segundo premio del Certamen Nacional de Pintura "Casimiro Baragaña", del Ayuntamiento de Siero. Su obra está presente en distintas colecciones privadas, como la de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, la colección Alicia Aza y la Fundación Talens.

Las obras que Nava mostrará en Madrid responden a una búsqueda personal para encontrar la manera "de fluir con la pintura y encontrarme a gusto con ella. No estaba a gusto con esa pintura que hice durante la pandemia y volví a la pintura de acción, con la que más me reconozco. Es una pintura muy gestual, muy experimental, casi como una performance. Una pintura donde el cuerpo es muy activo y la gestualidad y el color son muy importantes. Los gestos surgen de mi propia energía en el momento de pintar", explica este pintor que confiesa que es un artista "reflexivo" que trata de guiar su actividad creativa por la máxima honestidad, buscando ser coherente y sincero consigo mismo, "sin concesión a nadie, ni al mercado, sin pensar que a la gente le puede gustar más o menos".

La exposición está comisariada por Óscar Manrique, quien apunta que los "ecos de los primeros expresionistas abstractos parecen haber ayudado a este artista a determinar lo sutiles y etéreos que son los límites del arte contemporáneo, heredando de ellos aquella voluntad innata para la experimentación". Es, según Manrique, una pintura que "nace del gesto, más bien de todo su cuerpo", y donde "se mezclan constantemente lo perceptivo con lo puramente emocional".