Todavía queda gente que es amable con los demás. Así lo confirma una bonita foto en las redes que certifica que la bondad del ser humano sigue latente.

Estamos hablando de una carnicería, de ubicación desconocida, en la que el trabajador regala carne para los perros de los clientes. Dentro de su establecimiento hay un cartel que pone: "No te olvides de él, llévale una bolsita sin coste alguno", indica.

Sin embargo, siempre hay gente que no está de acuerdo: "Teniendo en cuenta que la carne cada vez ha disminuido más su calidad, le estarías haciendo un mal a tu perro, mejor limítate a darle croquetas, y de vez en cuando un premio (de esos huesos de carnaza que venden en las tiendas de mascotas) o galletas especiales para perros". Pero muchos otros han agradecido el gesto: "Eso sí que son valores humanos, te quiero mucho, carnicero", reza otro.

Te quiero mucho carnicero que piensa en los perritos. pic.twitter.com/Vviq8ozng6 — FRANCO MOREYRA 👁💸 (@francomoreyraok) 25 de septiembre de 2022

Esto es lo que le ocurre al perro o gato si comen pan

Nuestro amigo de cuatro patas se acerca a menudo a nosotros cuando estamos en la mesa y nos pone ojos dulces. Además de esto, si la dulzura no funciona, puede volverse insistente usando sus patas o ladrando y maullando. En estas condiciones, es bastante normal que pierda el desafío y estire un trozo de pan hacia su boca o en el suelo.

Las pequeñas cantidades de pan no son malas para los perros y los gatos. De hecho, este alimento está compuesto por carbohidratos y fibra que son compatibles con su dieta. Lo importante es respetar las dosis pequeñas, porque en cantidades grandes y continuas el pan da incluso molestias gastrointestinales muy dolorosas.

El gato es más fuerte que el perro en este aspecto, también puede comer pasta y arroz. Sin embargo, es mejor si son productos integrales, que son más digeribles. Sin embargo, también para el gato se aplica la regla de las pequeñas cantidades y, a veces, no siempre. Sólo así un poco de pan no les hará daño. El perro también puede beneficiarse de ella para la higiene dental.

Alimentar a los perros y gatos con mucho pan no es bueno. Hay sustancias en él que no son buenas para sus intestinos a largo plazo. Pueden provocar obesidad, pero también calambres abdominales, flatulencia, diarrea y vómitos. Por lo tanto, unos pocos trozos poco frecuentes están bien, pero ten cuidado de no excederte. Las consecuencias también pueden ser graves y pueden producirse reacciones alérgicas.