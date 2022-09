Álvaro Díaz y Jacobo Peña: estos son los dos niños ovetenses que se pondrán en la piel de "Miliki"

Álvaro Díaz y Jacobo Peña son de Oviedo y tienen 10 y 9 años respectivamente. Son amigos, estudian en el mismo colegio, les apasiona la música –ambos tocan el violonchelo–, y a todo suman otro rasgo común: la figura de "Miliki". Estos dos jóvenes se meten en la piel del carismático "Payaso de la tele" para muchas generaciones. Lo hacen en el espectáculo "Circlassica 2, el sueño de Miliki", en el que le representan a "Miliki" cuando tenía 7 años y quería ser payaso, con un sueño que acaba convirtiéndose en realidad. Desde mañana, jueves, y hasta el domingo en el teatro de La Laboral habrá siete funciones de esta propuesta, que ofrece un viaje a la nostalgia y la ilusión y que está dirigida por Emilio Aragón, el hijo de "Miliki".

"Lo disfrutamos mucho. Está muy chulo", destacan Díaz y Peña, dos de los cinco jóvenes que irán rotando en la representación de este papel durante la gira por España. De momento, en Madrid ya han visto este espectáculo 200.000 espectadores. Y ahora, tras Gijón, irán pasando por otras ciudades, que se sumergirán en esta propuesta circense para todos los públicos repleta de música, luz, color y fantasía, que busca que el público se reencuentre y comparta los momentos que marcaron la etapa de su infancia.

"Nos toca la fibra a todos esta obra, porque yo crecí con ‘Los payasos de la tele’, siempre cantábamos en el R5 de mi padre la del ‘El auto de papá’, y a Jacobo además le cantaba ‘El barquito de cáscara de nuez’ de pequeño, y ahora cuando le veo actuando, se me presenta una prueba de entereza", bromea Paula Raposo. "Es muy entrañable el espectáculo. Lo vimos en Madrid, y ahora siendo mi hijo el que actúa, los padres, abuelos y toda la familia estamos emocionados", comenta Olga Cid, la madre de Álvaro Díaz.

El espectáculo refleja la historia de "Miliki", que tiene 7 años y sueña con ser payaso. En su libro de los deseos lo escribe y se cumple. Su mundo se llena entonces de acróbatas, músicos y trapecistas. Entre todos ellos destacan "Don Pepito" y "Don José", dos personajes "requetefinos" y "medio chiflados" que le ayudarán a conseguir su ansiada nariz de payaso; y "Astracán" y "Tosca", los príncipes de la anticomedia, que harán todo lo posible por desviar al pequeño "Miliki" de su maravilloso camino.

"Mi madre me ponía esas canciones siempre de pequeño, cuando me dijo que era un payaso el que les cantaba no me lo creía, y ahora, después de interpretar este papel, me gustaría el día de mañana poder trabajar así, en espectáculos de payaso, haciendo feliz a la gente", confiesa Álvaro Díaz, que no será la primera vez que actuará en La Laboral, ya que la pasada Semana Santa formó parte del reparto del musical "El Guardaespaldas".

¿Y que tiene de especial este musical para sus jóvenes sus protagonistas? "Me toca cantar, bailar, hablar, y hay mucha luz, color y emoción. Es muy entretenido", cuenta Álvaro Díaz. "Es un papel en el que se refleja algo muy bonito, que es cumplir un sueño", añade a su lado Jacobo Peña.

Ambos se presentaron a un casting y fueron seleccionados. Lo hicieron a través de una escuela de música en la que estudian. Y ahora les tocará disfrutar de esta propuesta interesante que tendrá cinco funciones en Gijón: a las 18.45 horas mañana y el viernes; a las 16.30 y 19.30 horas el sábado; y una triple entrega para cerrar el domingo a las 12.00, 16.30 y 19.30 horas.