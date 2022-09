"Canciones para Samu", el emotivo y solidario concierto que habrá este domingo para la lucha contra el cáncer

Samu, el joven ovetense que falleció el pasado febrero a causa de un tipo de cáncer muy agresivo y apenas investigado, cumpliría este domingo 18 años. Pero su familia no quiere que ese día sea de tristeza, sino de "celebración". Sus padres, Lennart Koch y Mónica Sánchez, llevan meses organizando un concierto solidario ("Canciones para Samu"), que tendrá lugar el domingo a las 19.00 horas en la sala Tribeca Live de Oviedo. Sobre el escenario estarán algunos de los mejores artistas asturianos del momento: Rodrigo Cuevas, Dixebra, Alberto & García, Delagua, Héctor Tuya, Pablo Moro e Ivo Vudú, The Three Riders con Sergio Montoya, Akin & The Afrobeat Brothers, y Fe de Ratas.

Relacionadas Palabras para despedir a Samuel