La revista Forbes, famosa por sus rankings, ha publicado la lista de los "Mejores influencers" 2022. Entre los 75 elegidos hay dos nombres propios asturianos: el diseñador Pelayo Díaz y la actriz Paula Echevarría. La publicación ha valorado de ellos la cantidad de contenido que cuelgan, las interacciones en cada una de ellas y, por supuesto, su cifra de "followers". En resumen, su capacidad para influenciar -como buenos "influencers"- a sus seguidores; una cifra que sumando la de ambos cuadriplica la población del Principado. Casi nada.

En el ranking Forbes hay "influencers" de todo pelaje: desde el mundo de la moda al de los videojuegos pasando por la gastronomía o los viajes. El primero de los dos asturianos en aparecer es Pelayo Díaz. Figura en el puesto 29. "Uno de los pioneros, Pelayo creó su blog, Katelovesme, en 2007. Su asentada carrera como estilista y como personaje televisivo lo hicieron saltar a la fama. Años después, el asturiano sigue compartiendo con sus seguidores una vida vinculada a las pasarelas y a las marcas de lujo", destacan en la revista del diseñador, que pasa del millón de seguidores en Instagram.

No mucho más abajo, en la posición 38, aparece la candasina Paula Echevarría. "La actriz ha sabido sacar el máximo partido a las redes sociales convirtiéndose en toda una it girl. Tras años subiendo looks a un blog, ahora dirige su propia marca de ropa, Space Flamingo. Además de sus rompedores estilismos comparte sus entrenamientos, memes y su maternidad", señalan desde la publicación sobre la carreñense, con más de 3,6 millones de "followers".

La clasificación está encabezada por Jordi Koalitic, el proyecto fotográfico de los hermanos Jordi y Arnau Puig, que tiene más de 5,6 millones de seguidores, y en ella aparecen nombres tan destacados como Willy Rex, , Ibai Llanos, El Rubius, Mónica Morán, Esther Expósito o Dulceida.

Para realizar la lista, desde Forbes explican que no sólo han tenido en cuenta el número de seguidores de los "influencers". El grupo de expertos que la ha elaborado ha tenido en cuenta su conocimiento de las audiencias activas y capacidad para impactar en el público de forma positiva y llevar la imagen de las marcas a otro nivel.