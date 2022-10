El concierto "Canciones para Samu", un "superéxito", al lograr recaudar más de 7.000 euros para la lucha contra el cáncer

Desde el cielo, Samuel Koch Sánchez movió ayer a una multitud para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer. El concierto solidario que sus padres, Lennart Koch y Mónica Sánchez, organizaron en la sala Tribeca Live de Oviedo para "celebrar su vida", arrebatada el pasado febrero por un tipo de tumor muy agresivo y apenas investigado, fue un "superéxito" de más de 350 personas y 7.000 euros, que fueron para la Asociación Galbán. Algunos de los mejores artistas asturianos del momento estuvieron sobre el escenario para rendir homenaje "no solo a Samu", como recalcó su madre, sino también "a Miguel, a Claudia, a Nuria...". Y, en definitiva, "a todos los que luchan o han luchado para salir adelante" y vencer al cáncer.

Mónica Sánchez y sus amigas Asun Valiente, que hizo de presentadora, y Belén Suárez, que es promotora musical, fueron las primeras en salir al escenario para recordar que ayer Samu, fallecido el 15 de febrero por un Carcinoma de Nut, hubiese cumplido 18 años. "No podemos celebrar su cumpleaños, pero sí su vida con música. Porque él adoraba la música", dijo Valiente. De hecho, la practicaba. Como muestra, el primer tema que ayer sonó en la sala Tribeka y que fue su última composición junto a Sergio Montoya. "Estoy muy emocionada por ver a tanta gente –comenzó a decir la madre de Samu, Mónica Sánchez–. Me siento muy arropada. Hay gente aquí que ha venido desde Madrid, Galicia, León... Estamos aquí para canalizar la tristeza a través de la música y, de paso, hacer algo por la Asociación Galbán que tanto nos ha ayudado". "Espero que esta pequeña acción sirva para avanzar en la investigación y que esto no vuelva a pasar", remató.

Entre el público, con gran presencia de niños, hubo muchas lágrimas. El padre de Samu, Lennart Koch, explicó entre la multitud que el día había sido "muy triste". Y no es para menos: era el primer cumpleaños de Samu sin Samu y, encima, en el que habría alcanzado la mayoría de edad. Pero, agregó, "queríamos hacer una fiesta por él y esperamos que esa tristeza pase a ser alegría". Al menos por unas horas. Y acompañadas de música. Buena música y asturiana. "Es un superéxito que tanta gente se haya implicado en la causa y, encima, es de las pocas veces que se reúnen a tantos artistas locales", destacó Koch.

Rodrigo Cuevas, Dixebra...

Estuvieron en el concierto "Canciones para Samu" Rodrigo Cuevas, Dixebra, Alberto & García, Delagua, Héctor Tuya, Pablo Moro e Ivo Vudú, The Three Riders con Sergio Montoya, Akin & The Afrobeat Brothers, Fe de Ratas y Álvaro Bárcena. El primero en actuar fue Ibo Pérez, vocalista de Muñeco Vudú, que emocionó con una canción inédita en la que habla de la luz interior y del cáncer. "El año pasado estuve en quimioterapia y creo que es el marco apropiado para contarlo. El mensaje que quiero lanzar es que, si bien tenemos muchos estímulos y luces a nuestro alrededor, la más importante es la que sale de dentro. Así que cultivar vuestra luz". En ese momento empezó un concierto inolvidable y emocionante que dejó muchas canciones para Samu que llegaron al cielo.