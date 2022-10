Un premio que sobrevuela todo un océano: esto es lo que dicen los galardonados por Asicom y la Universidad

"Que una asociación sin ánimo de lucro que nace con la voluntad de potenciar la comunicación, facilitar la cooperación y crear redes de intercambio de información entre profesionales e investigadores se fije en la Junta General del Principado de Asturias a la hora de conceder sus prestigiosos premios, es todo un honor". Así habla el presidente de la cámara, Marcelino Marcos Líndez, de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom) y sus Premios Iberoamericanos que entrega cada año en colaboración con la Universidad de Oviedo e Interprotección, además de otras entidades iberoamericanas. En su objetivo está destacar y premiar a personas y colectivos que colaboren en el avance de la región iberoamericana desde distintos ámbitos.

La Junta General del Principado es uno de los seis galardonados este 2022 junto a la revista científica "Comunicar", a la Fundación Real Madrid, al cineasta Gerardo Herrero, al economista Enrique Iglesias y a la escritora Rosa Montero. Asicom entregará los galardones mañana en una ceremonia (a las 19.00 horas) que tendrá lugar en el Paraninfo del edificio histórico de la Universidad de Oviedo.

Marcelino Marcos Líndez sostiene que para Asturias "el proyecto iberoamericano, por el vínculo que siempre mantuvo con esa región tan querida de nuestro planeta, forma parte ya de nuestra identidad como pueblo y, sin duda, continuará haciéndolo. Creo que es necesario, y ahora más que nunca, consolidar las relaciones de las sociedades iberoamericanas, hasta llegar a configurar un auténtico y sólido espacio común". El propio presidente recogerá el premio: "Lo haré pensando en todos aquellos que, durante las últimas cuatro décadas, contribuyeron a engrandecer esta gran institución que es la Junta General, una institución fundamental e imprescindible para el devenir democrático de Asturias"

Las letras están representadas en los premios de este año de Asicom por la famosa escritora Rosa Montero. "Me encanta que exista un premio así. Llevo más de cuarenta años viajando de manera regular y constante a Latinoamérica, y el hecho de que haya 21 países en el mundo que hablamos la misma lengua me parece un tesoro cultural y vital emocionante e incomparable que no se valora como es debido", dice la autora. "Porque además de esa raíz común, que nos permite entendernos, están las notables diferencias de cada sociedad, que nos enriquecen muchísimo. De eso se trata, de hacer un viaje juntos en la diversidad, y si fuéramos plenamente conscientes de ese poder que tenemos nos iría a todos mucho mejor. Por eso me gusta especialmente este premio: porque visibiliza esa maravilla. Y me llena de orgullo que me lo den, porque me siento ciudadana de esa porción del mundo que conforma nuestra lengua".

"El mundo de hoy necesita mayor diálogo y entendimiento entre los pueblos y las personas", señala el economista uruguayo de origen asturiano Enrique Iglesias, para quien Asicom "constituye una valiosa contribución a este propósito". El que fuera ministro de Uruguay y presidente del Banco Iberoamericano de Desarrollo señala que el premio "supone una honrosa distinción y nos compromete mucho más a estos nobles objetivos".

Es Ignacio Aguaded editor jefe de la revista científica "Comunicar", una publicación trimestral y bilingüe (inglés y español) que empezó su andadura en 1940. El grupo está integrado por profesores y periodistas de Andalucía. "Para nosotros es un grato placer recibir este Premio Iberoamericano de Asicom, en el marco incomparable de la Universidad de Oviedo, por lo que supone de acicate y reconocimiento de la importancia de crear redes de cooperación en el espacio cultural latinoamericano que, más que nunca, en estos tiempos convulsos e inciertos, se necesita para la construcción de una identidad como comunidad de naciones que cooperan solidariamente para aspirar a un mundo más humano", explica Aguaded, quien cree que "en el ámbito de la ciencia latinoamericana queda mucho por construir y visibilizar, ‘Comunicar’, como revista científica, quiere seguir aportando su grano de arena en esta labor necesaria e imprescindible, y no por ello menos apasionante y urgente".

Asicom se ha fijado también este año en la labor que hacen desde la Fundación Real Madrid. "Es una gran alegría este reconocimiento por parte de la asociación y la Universidad de Oviedo, ya que Iberoamérica fue la primera región del mundo en acoger proyectos sociodeportivos internacionales de educación, cooperación e inclusión de la Fundación Real Madrid, al comenzar su expansión internacional, como no podía ser de otra manera", destaca Ricardo Gallego, embajador de la Fundación Real Madrid. En Iberoamérica, destaca, el equipo "cuenta con millones de seguidores y su club va a estar siempre apoyando a los que más lo necesiten".

Allí la Fundación desarrolla 248 escuelas sociodeportivas, campus y clinics en 22 países, en los que participan 28.000 menores, niñas, niños y jóvenes, en su mayoría en desventaja social. A todos ellos, dice Gallego, "el deporte educativo puede cambiarles la vida para siempre si se complementa con escolarización, alfabetización digital, alimentación o servicios sanitarios. Unidos a la actividad en España, supone casi el 50% de la actividad social de la Fundación en todo el mundo y es muy importante para ello contar con el apoyo de los medios de comunicación y las instituciones académicas".

El director y productor de cine Gerardo Herrero muestra su agradecimiento a Asicom. "Es un premio, además, que me hace especialmente ilusión porque se fija en la parte de mi carrera que conecta con Iberoamérica", señala el director, conocido por abogar por colaborar cinematográficamente con los países de la región porque, como ha dicho en anteriores ocasiones, "disponer de una lengua en común permite diseñar proyectos en colaboración y sobrepasar las fronteras" del país de origen . "De unas 160 películas, más de 50 son con profesionales de allí", reseña.

Club Prensa Asturiana

Por otra parte, Gerardo Herrero y Ricardo Gallego estarán también mañana en Club de Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA para impartir dos conferencias de Asicom. Gallego hablará a las 13 del trabajo de la Fundación Real Madrid en Latinoamérica y estará acompañado por Cayetano Martínez de Irujo, presidente de la Cátedra Cultura Iberoamericana y Deporte; el presidente de Asicom, Carlos Fernández Collado; y Laura Galguera, de la Universidad de Oviedo. "De orilla a orilla" es el título de conferencia de Herrero, a las 16 horas. Y el martes 5 de octubre dará una charla, también en el Club, Enrique Iglesias (19.30 horas).