La ópera "Norma", contada por sus protagonistas: "No es un 'Asterix ni trata de mujeres guerreras, es un trabajo sobre emociones"

El teatro Campoamor de Oviedo bulle de actividad ante el inminente estreno de la "Norma" de Bellini, uno de los máximos exponentes del belcanto. Se suceden incesantes las pruebas y los ensayos para que el día de la primera representación, este jueves, 6 de octubre, la gran maquinaria de la ópera esté perfectamente engrasada. "Norma" es, tal y como la ha concebido el bonaerense Mario Pontiggia, el director de escena y responsable del diseño de vestuario de este segundo título de la temporada de la Ópera de Oviedo, "una gran tragedia clásica vista con los ojos del romanticismo", atravesada de sentimientos y contradicciones y "netamente femenina".

"La parte más interesante es la parte íntima", afirma Pontiggia sobre "Norma". Él está poco, más bien nada interesado, en el conflicto entre Roma y la civilización celta o en las cuestiones religiosas que aparecen de fondo en la función. "‘Norma’ no es un Asterix", sostiene, añadiendo que no es "una ópera que hable de mujeres guerreras, de walkirias ni guerrilleras", sino de los sentimientos y las contradicciones de una mujer que se debate entre las pulsiones maternales y la pasión por Pollione, su amante, al que en Oviedo interpretará el tenor catalán José Bros y, en el segundo reparto, el granadino Moisés Marín. "Yo trabajo sobre las emociones", dice Pontiggia, que se declara enemigo de "la solemnidad vana" y que está empeñado en poner su talento y sus conocimientos siempre "al servicio de la obra".

Mario Pontiggia está muy familiarizado con el personaje de Norma y con la obra de Bellini, que dirigió por primera vez hace treinta años. Desde entonces, la ha dirigido cinco veces más. Ha ahondado en el argumento y en los personajes y, pese a todo el estudio que le ha dedicado, sigue encontrando nuevos matices. Mario Pontiggia habla de Norma como de "una mujer que trata de conciliar su parte pública y su parte privada". Es "una mujer, es madre, es el jefe espiritual de su pueblo", enumera, y a medida que avanza la acción es sacudida por "saltos emotivos tremendos", lo que requiere de un trabajo interpretativo "muy difícil".

La soprano italiana Francesca Sassu, que debuta en el Campoamor dando vida a este complejo personaje, no duda en utilizar la palabra "estresante" al referirse a los requerimientos interpretativos de "Norma". "Yo soy una belcantista, para mí como intérprete y cantante es fundamental buscar la verdad ente las notas y las palabras", explicaba ayer en su camerino, minutos antes de salir al escenario para uno de los últimos ensayos antes del estreno.

"Es una mujer, una madre, que se debate entre dos sentimientos, por su hijo y por Pollione, entre el sentimiento maternal y la venganza", continuaba contando. Ella la afronta como a una mujer inmersa en "una pelea interna en la que continuamente cambia de opinión" y admite que todo ello, esa emotividad y esa inestabilidad anímica, le ha supuesto "un esfuerzo físico y emocional".

El momento más terrible para la soprano llega al inicio del segundo acto, cuando por despecho Norma se plantea sacrificar a sus hijos. Francesca Sassu, que es madre, confiesa: "Estoy con el puñal en la mano y si me paro a pensar en lo que estoy diciendo no puedo cantarlo". Mario Pontiggia también ha comprobado en su larga relación con esta ópera que las cantantes que son madres o que tienen una inclinación maternal pronunciada confieren un mayor dramatismo al personaje, aunque puntualiza que eso no significa, ni mucho menos, que solo las madres puedan afrontar el papel. "Sin una protagonista de peso es muy difícil sacar adelante esta ópera, eso es así siempre, pero en este caso más", eso sí.

El director de escena admite que "Norma" es una ópera complicada. Por una parte en ella conviven varios planos narrativos y por otra "Bellini compone con cambios de tonalidad que son sutiles, y ser fiel a eso es muy difícil". La música de Bellini, explica Pontiggia, "es sublime y lo que podría suceder en un minuto lo dilata en el tiempo. Eso hace que los sentimientos sean más fluidos, pero montar eso es complicado".

La escena se ha adaptado al Campoamor sin complicaciones. "Conocemos bien la casa", asegura Mario Pontiggia, cuya relación con el teatro ovetense se remonta a veinte años atrás. Para enmarcar la tragedia de "Norma" le basta "un espacio simple, en el que el color que predomina es el gris plateado, el de la luna", "no hay elementos realistas" a excepción del gran árbol sagrado que venera el pueblo y los sacerdotes. El resto, afirma el director, está "todo bosquejados", "son paisajes indefinidos", un escenario y una historia que, en palabras de Pontiggia, "vive de los reflejos de la luna".