Desesperación entre los jefes de recursos humanos: "No encontramos ingenieros"

Entre los jefes asturianos de recursos humanos cunde la desesperación y el desánimo. La frase más repetida ayer en Gijón, en la celebración del 20 Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo, fue: "Hay muchísimo trabajo, pero no encontramos perfiles técnicos para contratar". No hay suficientes ingenieros. El problema no es nuevo, pero va a más, advierten, y podría acabar peor. "Antes lanzabas una oferta de trabajo y recibías 800 o 1.000 currículums. Ahora, igual te llegan 15", asegura Julia García, directora de recursos humanos del centro tecnológico Idonial, una de las más de cien empresas e instituciones que participan hasta mañana en el recinto ferial Luis Adaro con el objetivo de acercarse a los futuros egresados.

La situación es tan crítica, dice Julia García, que hasta para una beca, se las ven y se las desean para encontrar candidatos. "Yo soy pesimista. Si ahora ya estamos mal, no me quiero imaginar dentro de cinco o diez años", afirma. Igual de negro ve el futuro Paula Gómez, responsable de recursos humanos de la consultora Clarcat: "No encontramos gente. Y encima vienen las empresas de fuera a pescar aquí ofreciendo sueldos con los que nosotros no podemos competir". Gómez destaca que hay hasta "más oferta de prácticas que alumnos" y cree que el problema está "en la orientación en los institutos". "En Ciencias Sociales es donde más estudiantes sigue habiendo, y donde los debería haber, que es en el sector tecnológico, porque es el futuro, no los hay", se lamenta.

¿En qué se fijan las empresas para contratar? Luis de Sá, jefe de recursos humanos de Saint Gobain Sekurit, responde que más allá de la formación académica, valoran "el compromiso, la capacidad de sacrificio, la resiliencia...". Las empresas no quieren, por ejemplo, a jóvenes que en una entrevista de trabajo lo primero que preguntan es qué horario tienen o cuándo serán las vacaciones. "Nosotros buscamos un equilibrio entre la formación y otras habilidades como el trabajo en equipo, la capacidad de resolver, que sea una persona curiosa y proactiva", comenta Julia García, de Idonial, quien advierte que hay todavía un "desajuste" entre lo que se enseña en la universidad y lo que pide la empresa. "Los chavales salen con una formación que está desconectada de lo que necesitamos en el ámbito privado", añade.

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, huyó de pesimismos en la inauguración del Foro y defendió que "de aquí salen muchos estudiantes con contrato". Estudiantes como Celia Fernández y Sergio Álvarez, en cuarto de Ingeniería en Tecnologías Industriales, que acudieron al Foro para buscar una empresa para hacer prácticas. Alfredo Méndez, en segundo de Tecnologías Industriales, y Nerea Cañón, en segundo de Ciencia de Datos, fueron otros de los alumnos asistentes. "Yo no me veo con posibilidades de quedarme en Asturias y las oportunidades que hay están mal pagadas", señaló Méndez. Cañón, por su parte, cree que al menos en su sector trabajo en Asturias no falta, pero seguramente se vaya fuera "para vivir la experiencia".

En el Foro de Empleo hay charlas como la que ofreció ayer la psicóloga Eva Porto sobre "Cómo usar tus redes sociales para encontrar trabajo". Hoy, por ejemplo, Edp celebrará, entre las 12.00 y las 13.00 horas, una mesa redonda bajo el título "Crecimiento verde: oportunidades laborales". En el marco del Foro, Eurofirms presentó un informe sobre el mercado laboral de la nueva economía digital, que revela que el 81,75% de los profesionales tecnológicos tienen entre 18 y 44 años, que el colectivo femenino está infrarrepresentado y que únicamente el 33,1% procede de titulaciones regladas. "El sistema educativo no satisface las demandas del sector", sentencia.