El cine celebra su Día en una sala de urgencias

El cine celebró ayer su Día con una celebración asturiana muy especial: la proyección dentro del ciclo Radar de "Esa pareja feliz", la ópera prima de Berlanga y Bardem culminada un 6 de octubre de 1951 que se proyectó en el teatro Filarmónica de Oviedo con una copia restaurada. ¿Y forman el cine español y el público una pareja feliz tras la catástrofe que supuso para las salas la pandemia y los efectos de las plataformas en streaming en la asistencia?

LA NUEVA ESPAÑA hace zoom sobre cineastas del Principado para buscar un diagnóstico sobre el panorama. El director y guionista José Antonio Quirós pronostica desde el pesimismo que "quedarán algunos espacios, pero en realidad las salas agonizan. Además muchas de estas salas se utilizan para otro tipo de eventos. Incluso ahora algunas plataformas usan esas salas para presentar sus productos a sabiendas de que no van a pasar por los cines".

Luis Trapiello también lo ve oscuro: "Parece que las salas quedarán sobre todo para cine espectáculo. Esperemos que al menos aguanten también las películas en sala en los festivales y no haya que verlas online".

El diseñador de vestuario Alberto Valcárcel hilvana un rayo de luz: "Hay una gran demanda de profesionales y están increíblemente preparados. Nuestros productos pueden ser vistos en el mundo entero, como nunca había pasado antes. Tenemos que hacer sentir al nuevo espectador que ver cine en la sala es una experiencia distinta porque tiene unas condiciones distintas a las de tu casa. Es también un evento social como lo es ir a un concierto y eso no es enemigo de que te escuches el disco en tus cascos. Ir a las salas, que se apague la luz y sentir respiraciones en suspenso y carcajadas es una experiencia en si misma. Te hace ser partícipe. Sacar una cerveza de la nevera está bien, bebértela en un bar con tus amigos es otra cosa".

El director Marcos Merino piensa que "desde el punto de vista de la producción, parece que se está recuperando la actividad en los territorios con más recursos como Madrid, Barcelona o País Vasco. El escenario asturiano es desolador porque padecemos un claro retraso frente al resto del país en políticas audiovisuales y la pandemia lo ha acentuado. En el caso de la exhibición, la crisis del covid-19 precipitó la irrupción de las plataformas de vídeo a la carta, acelerando un escenario que se esperaba para dentro de una década. Puede parecer otro conflicto entre lo nuevo y lo viejo como ha ocurrido de forma reiterada en la historia de la humanidad pero me temo que no disponemos de las herramientas ni la capacidad de previsión suficientes para proteger la excepción cultural frente al modelo de consumo dominante".

Otro realizador, Samu Fuentes, no cree que haya "un apocalipsis. Las salas tendrán que reinventarse. Y las plataformas son un mal necesario para la difusión de todo lo que se hace. Mas que nunca. El principal problema es que se eduque en ver las películas en pequeñas pantallas (móvil, portátil o tele), ya que se pierde la apreciación de muchos elementos que componen la película".

José Luis Velázquez, que hoy estrena su primer largo, "Vamos a volvernos locos", está convencido de que "el streaming acabará y ya está acabando con las salas de ahí que además todos los cineastas están estrenando en cine y de reojo miran las plataformas, o negocian ya en paralelo, pues saben que hay negocio ahí. Yo estaba mirando las ventas de entradas de nuestra película y me parecían pocas pero después de ver las que tenían otras que están en cartelera de ámbito nacional tenían menos aún. Así que sí, salvo la fiesta del cine... Lo que no sé es hasta qué punto será sostenible para las salas está situación será sostenible para las salas está situación". Gustavo Sánchez, de los cines Odeón en Parque Astur, cree que la situación es "más o menos como lo fue en su día la aparición de la tele, más tarde la aparición del video, más tarde la piratería, los canales privado.... No sé lo que pasará con el streaming, quizá dentro de un mes salga otra cosa y estaremos en las mismas".

Alejandro Díaz Castaño, director del Festival de Cine de Gijón, rechaza que "estamos viviendo el apocalipsis pero tampoco es un momento fácil para el sector, como evidencian los datos de taquilla de 2022. Con todo, desde el FICX vemos que, gracias a lo accesible de los medios digitales, muchos cineastas están entregando un cine independiente muy interesante. Y en cuanto al streaming, creo que es una realidad con la que el cine en salas debe convivir, de igual modo que las publicaciones en papel han convivido con el libro electrónico, el vinilo con el streaming musical, o la radio con los podcasts..."

Jaime Gona, productor, asegura que "as salas y las plataformas están condenadas a entenderse en los próximos años, en una batalla que los cines deben afrontar manteniendo un criterio de programación que permita recuperar el público que han perdido con una oferta renovada. El público está deseoso de ver buenas películas y buen cine y lo hará donde lo pueda encontrar".