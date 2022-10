Fleites: "La crisis demográfica de Asturias es más preocupante que la económica"

El historiador ovetense Álvaro Fleites, profesor de la Universidad de Caen (Normandía), cambió de centro universitario tres veces en tres años, entre 2009 y 2011. Objetivo: "Siempre para mejorar mi situación, pero obligándome a adaptarme a un entorno profesional nuevo cada vez. Así, pasé sucesivamente por las universidades de Nantes, Le Havre y Catholique de Lille hasta obtener por oposición mi plaza actual en Caen".

Todo ello llegó en un buen momento "porque coincidió con una etapa de mi vida en la que aún no tenía responsabilidades familiares y me aportó una experiencia profesional y un conocimiento del sistema universitario francés, mucho más diverso que el español, que me han resultado muy útiles, además de haber encontrado muy buenos amigos en cada uno de estos centros, que mantengo hasta hoy".

Francia, siempre: "Aunque no fue en absoluto mi primer viaje porque mis padres siempre procuraron que viajara mucho desde niño, las largas estancias que realicé en el marco de la preparación de mi tesis doctoral en el Instituto de Estudios Políticos de París en 2006 y 2007, fueron decisivas en mi formación".

La Asturias de su infancia "es la de finales de los años ochenta y principios de los noventa, tiempos de reconversión industrial, pero en la que aún surgían signos de esperanza para este sector, como la inauguración de la LD-III en 1989. Conservo muy gratos recuerdos de mi infancia y adolescencia muy ligados a mi familia y en general a Oviedo, aunque pasaba largas temporadas durante las vacaciones en San Pedro de la Ribera, en el concejo de Cudillero".

Los primeros años que se está fuera se echa de menos "prácticamente todo, pero conforme pasa el tiempo, ya solo se echa en falta lo principal, es decir, las personas, tanto los amigos como muy en especial la familia. Bueno, y la gastronomía asturiana, muy diferente de la francesa".

Le parece "injusto y equivocado pensar que lo que podríamos llamar –exagerando un poco– la ‘decadencia’ de nuestra región, se debe a los propios asturianos. Como toda evolución a largo plazo hay múltiples causas que permiten explicar este declive, pero las principales tienen su origen fuera de Asturias, en los centros políticos de decisión en Madrid y en mutaciones económicas, energéticas, sociales e incluso tecnológicas a nivel mundial, que no nos favorecieron. Más allá de que las políticas que se adoptaron a nivel local o regional fueran o no acertadas, lo cierto es que el margen de maniobra y la capacidad de influir en los acontecimientos que tuvieron los asturianos y sus responsables políticos fue –y sigue siendo– muy limitada".

Aunque sea difícil establecer cuál es la causa y cuál es la consecuencia, le parece que "la crisis demográfica que sufre Asturias es incluso más preocupante que su situación económica y especialmente dañina resulta a mi entender la despoblación rural, y el abandono de numerosos pueblos en las alas de la región".

En Francia, afirma, Asturias "sigue siendo en general muy desconocida y a menudo me veo obligado a utilizar como referencias Galicia y el País Vasco para situar a nuestra región (Cantabria resulta igual de desconocida). La información que llega acerca de Asturias es muy escasa con excepciones como un reportaje que se emitió en el marco del Telediario de la primera cadena francesa (TF1) en septiembre de 2019. Al menos, toda la información que llega es muy positiva, y se destaca la excepcional riqueza del paisaje asturiano. Por otro lado, en Normandía, y en general en toda Francia, llama la atención la pujanza del medio rural, con una población mucho menos concentrada en las ciudades y con pueblos que disponen de numerosos servicios y muy bien conectados, lo que contrasta con la situación asturiana en general".

Como director de un máster que prepara a futuros expertos en gestión de proyectos europeos, le sorprende "que existan muy pocas formaciones similares en España, y ninguna en Asturias. En nuestra región se habla mucho de los fondos europeos, pero muy pocas personas conocen en realidad su funcionamiento, y para captar y gestionar adecuadamente estos fondos se necesitan profesionales con conocimiento de idiomas (el inglés y otro idioma europeo de preferencia), de ingeniería de proyectos, de Derecho de la Unión Europea, de economía y de los propios programas europeos".

Una Universidad como la de Oviedo, señala Fleites, "que es uno de los puntos fuertes de Asturias, bien conectada a nivel internacional y con profesores de reconocido prestigio, sería una excelente estructura para acoger un máster de este tipo y nuestra región se colocaría en una posición inmejorable para aprovechar la abundante financiación europea para desarrollarse en el futuro".

Los dirigentes políticos asturianos, afirma, "conocen la realidad de nuestra región mucho mejor que yo y tienen la legitimidad de haber sido elegidos democráticamente, así que me parece algo presuntuoso aconsejarles. Pero la prioridad total para mí sería sin duda evitar que le pirámide demográfica se siga invirtiendo, combatir el abandono y la despoblación rural y acercarse más a Europa, no solo mediante palabras, sino con hechos. Apoyar por ejemplo la reactivación de la llamada ‘autopista del mar’ entre Gijón y Nantes solo puede traer beneficios para Asturias".

Supongamos que un joven asturiano –sea cual sea su vocación y sus intereses profesionales– le escribe para pedirle consejo. No es sencillo dar una respuesta que sirva para todos porque "cada caso es diferente, y por ello me cuesta dar consejos que puedan ser de utilidad para todos, más allá de obviedades como aprender bien idiomas extranjeros, no solo el inglés".

Él mismo fue a Francia por razones personales, "siguiendo a la que hoy es mi mujer, Emilie, a la que había conocido cuando estudiaba como ‘Erasmus’ en Oviedo, y profesionalmente podía haber desarrollado mi carrera en Asturias. Mi caso es por tanto diferente del de muchos de los jóvenes que se ven obligados a abandonar la región hoy en día por falta de perspectivas profesionales".