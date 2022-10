"Los gritos en el colegio de Madrid son terror sexual contra las mujeres"

–¿Los cánticos en el colegio mayor Elías Ahuja de Madrid son violencia machista?

–Son gran parte del problema. Contienen un relato de terror sexual, como los pinchazos en las discotecas, que puedes menospreciar si no ves el significado que encierran de disciplina y control hacia las mujeres. La base de la violencia machista y de la violencia sexual no es el sexo, sino el control, ese que hace que tengas miedo, que subordina y crea desigualdad y violencia. Con la brocha gorda de la derecha y la ultraderecha, esto solo es una payasada. Pero como los pinchazos, los cánticos contribuyen a crear terror sexual y a disciplinar a todas las mujeres.

–¿Qué ha fallado en su educación para que al llegar a la universidad se comporten así?

–Es frustrante, pensábamos que los jóvenes iban a estar más libres de violencias machistas. Pero frente a los avances del feminismo están los avances de los reaccionarios. Los mensajes de negar las violencias machistas, difundiendo bulos sobre denuncias falsas y ridiculizando a las víctimas calan en las mentes más frágiles, que son las más jóvenes.

–¿El colegio mayor debería expulsar a todos los alumnos que participaron?

–La dirección del centro y la universidad [Complutense] deberían dar una respuesta. La ultraderecha promueve la falacia de la culpa individual: puedes expulsar a quienes formaron parte de esto. Pero sobre todo hay que contrarrestar lo que hay de sistémico en esta cultura del terror sexual. Y adoptar medidas contra las mal denominadas novatadas, que en realidad son torturas sexuales.

–Uno de cada cinco jóvenes niega la violencia machista, y una parte significativa considera que no es un problema grave...

–No son inmunes al relato que dan algunos medios de comunicación, redes sociales y algunos políticos. Hay una ofensiva reaccionaria contra el progreso social que hemos alcanzado. En todo caso, no veo tanto crecimiento del machismo; sí provocan un gran impacto porque se les da mucha voz. Sobre todo en redes sociales, donde el algoritmo premia el escándalo, la violencia y la agresividad. El machismo es un virus de transmisión social, la única vacuna es la educación y con la pandemia hemos aprendido que no se puede vacunar solo al 50% de la población. El machismo no es solo una cuestión de niñas y mujeres.

–¿A más ultraderecha, más machismo?

–Sin duda. Lo promueven y abonan el silencio de las mujeres. Si humillas y cuestionas constantemente a las víctimas de violencia sexual y machista, abonas su silencio. Y romper el silencio era el principal eje del pacto de Estado porque es la condición para salir de la violencia.

–A finales de septiembre se conocieron tres asesinatos machistas en pocas horas. ¿Qué falla?

–El asesinato machista es la punta del iceberg. Debajo de esos 1.164 asesinatos machistas desde 2003 hay un millón de llamadas al 016 y unas 150.000 denuncias al año; es un montón de violencia no revelada, silenciada. Pero también es verdad que estamos en el mínimo de la serie histórica. Cuando se empezaron a computar en 2003, había 76 asesinadas al año. Y estos dos últimos años no han pasado de 50. Solo una es intolerable, pero las políticas de prevención y sensibilización del Gobierno funcionan.

–¿Se puede ser feminista y defender el velo?

–Hay debates no resueltos dentro del feminismo. Algunas ven el velo como un signo de opresión y otras como un signo de identidad. Es un debate en el que no he entrado nunca, pero es importante señalar lo que están haciendo las mujeres iraníes y los hombres que las apoyan. Llevo una pulsera que me hicieron unas juezas afganas: una de ellas era del tribunal de violencia de género, otra del Supremo y otra del tribunal antiterrorista. Tenían ley de violencia de género desde 2009 y de un día para otro todo se vino abajo. Hay quienes tontean con el negacionismo, el machismo violento o con disculpar el terror sexual, y algunos saben lo que hacen y otros se dejan llevar. Pero es un ejemplo de que de un día para otro todo se puede venir abajo. Estas mujeres eran juezas y después se les negó hasta su condición de personas. En Irán se resisten a que pase lo mismo que en Afganistán y es una lucha heroica.

