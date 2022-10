Hace meses, 300 personas agotaron en menos de dos horas todas las entradas puestas a la venta para asistir a la sexta edición del Son Estrella Galicia Posidonia, que sus organizadores han bautizado como "Capítulo 6: Inconformismo" y que se celebra en Formentera. Se trata de una convocatoria que apuesta por la sostenibilidad (sus responsables persiguen que la convocatoria tenga cero emisiones de CO2) y que aúna gastronomía de la mano de los chefs Michelin Pepe Solla y Diego Guerrero, que han diseñado una experiencia culinaria en colaboración con establecimientos locales para unir las tradiciones atlántica y mediterránea- y música. Quienes adquirieron los tiques lo hicieron a ciegas, sin saber qué grupos intervendrían este fin de semana. La sorpresa, que es una de las características de este festival, se desveló ayer a las 21.45 horas, cuando subió al escenario del hotel Gecko Jairo Zavala, aka DePedro, la primera de las actuaciones secretas: hoy le toca a los granadinos Lori Meyers. Y alimentando a todos, Pepe Solla y Diego Guerrero. Solla disfruta especialmente de la cita porque le apasionan dos cosas: la cocina y la música, por la que cuando tenía sólo 15 años, allá por 1981, cogió un tren desde Vigo para ir a ver a "The Police" a Madrid. Repite por segundo año como chef en el VI Son Estrella Galicia Posidonia y este año está al mando de la coordinación de la parte gastronómica. –Usted tiene una relación muy intensa con el mundo musical y, de hecho, toca la guitarra.–He tocado con grupos y conozco a muchísimos músicos, como a Iván Ferreiro, Xoel López, Coque Malla…

–Además, buenos cocineros.

–No sé qué pasa, pero hay una afinidad especial entre músicos y cocineros, y una admiración mutua. Hay muchos chefs aficionados a la música. En mi caso, estar en un festival como este y tener la oportunidad de conocerlos es fantástico. Los músicos han cambiado esa vida oscura que les rodeaba, aquello de sexo, drogas y rock & roll, por otro tipo de vida y otro entorno. Ahora les encanta la gastronomía. A todos nos gusta beber, pero bebemos mejor.

–¿Pero por qué esa afinidad?–Quizá porque los dos vivimos de provocar sensaciones en el público.

–Podría haber sido una estrella de rock y ha acabado como estrella de la cocina... con la de Michelin. Algunos cocineros hablan de la presión de mantener esa estrella.

No en mi caso. No me puede generar presión porque mi objetivo no es tener, mantener u obtener estrellas Michelin. Mi objetivo del día a día es ser muy exigente conmigo y con mi público. Esto sí genera más presión que una estrella Michelin, que no deja de ser un reconocimiento, maravilloso, sí, pero los cocineros nos debemos al público, no a la crítica ni a las guías. Es lo que te ha de marcar.

En este festival, los cocineros no pueden parapetarse en su cocina, sino que tienen al público al lado. Eso debe imponer.

–Me encanta. Si estás tan cerca de ellos mientras cocinas vives sus reacciones en primera persona, cosa que antes no sucedía y que sólo conocíamos a través de quién está en la sala. Estar junto al público es la parte más bonita de este evento.

Tiene, pues, un punto de exhibición, de espectáculo.

–Ya pasa en muchas cocinas. Diego Guerrero y yo tenemos cocinas abiertas, hemos dejado de estar detrás de una pared. Diego ni siquiera tiene cristal, yo sí, pero los clientes pueden ver cómo cocinamos. Ya estamos acostumbrados a estar expuestos…

–¿Le inspira gastronómicamente escuchar música?

–A mí, lo que me inspira para cocinar es el producto. La música acompaña. En la cocina tenemos, eso sí, siempre un altavoz con música con Spotify.

–¿Qué pone para motivarse?

–Depende del día. Escucho muchos grupos españoles, muchísima música. Tengo muchas play lists en Spotisolla: "Fieztuquiiii", "Un Domingo Cualquiera", siete de la radio de Pepe Solla… Y las hay de todos los estilos. Eso sí, tengo dos grupos favoritos: Pearl Jam y Biffy Clyro, unos escoceses tremendos.