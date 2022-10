Los artistas de la tonada regalan al Filarmónica "una jornada de 10"

"Estuvo todo muy bien. Lo hicieron todos de 10". Eran los halagos de parte del público al acabar la tercera eliminatoria del concurso de canción asturiana "Ciudad de Oviedo", que organiza el Ayuntamiento y patrocina LA NUEVA ESPAÑA, celebrada ayer en el Teatro Filarmónica. Los 16 cantantes ofrecieron todo un alarde de talento que arrancó sonoros aplausos al término de cada actuación. El espectáculo, que arrancó puntual, contó con la participación de 10 voces masculinas, tres femeninas y una juvenil –acompañados todos ellos por la gaita de Vicente Prado, "el Pravianu"– y dos gaiteros solistas.

Manuel Arenas, procedente de Peñamellera Alta, fue el encargado de abrir el concurso interpretando la pieza "Ya no vuelvo más a Granda", en la que brindó todo un alarde de maestría y experiencia. Tras su actuación, subió a las tablas Carlos Velasco, de Siero, que se decantó por "Asturies verde esmeralda", para impresionar al jurado.

El escenario madre de la tonada fue la entrada al mundillo de César González Fernández, procedente de Somiedo, quien para su debut en el concurso interpretó la pieza "Adiós llugarín de pío". Desde el concejo de Colunga llegó Manuel Roza Llera, un incondicional de la cita con la canción asturiana que no defraudó al poner voz a "Ú vas tan ceo".

Desde Ponga acudió otro de los nombres habituales del concurso "Ciudad de Oviedo", Fernando Fernández Arduengo, quien demostró su talento con la pieza "L’aire me apagó la vela".

Las nuevas generaciones que recogen el testigo de la tonada estuvieron representadas por Elvira Fernández González. Una joven de 15 años procedente de Grao, que, a pesar de su corta edad, aprende a pasos agigantados de la mano de Anabel Santiago. Su andadura en el concurso empezó cuando aún no llegaba ni al micrófono, y en esta ocasión volvió a demostrar que el futuro de la canción asturiana está asegurado. Su interpretación de "Escureciome nel monte" en la categoría de tonada juvenil, arrancó los aplausos emocionados del respetable. Pero no solo las voces jóvenes vienen pisando fuerte. En la categoría de gaitero solista, Paula Gutiérrez Montes, del concejo de Aller, demostró que su triunfo en el concurso de gaiteros Memorial "José Huerta" de Villaviciosa, celebrado el pasado mes de septiembre, no fue casualidad. La joven hizo brillar las piezas "Tengo de subir al puertu" y "Baile’l centru".

El talento de las voces femeninas arrancó en la primera parte del concurso con la interpretación de Dorinda García Rodríguez, procedente de Gijón. La cantante, agradecida por volver a pisar el Filarmónica, se subió al escenario para derrochar fuerza y voz durante su interpretación de "De la llende los pastores", acompañada de la gaita del "Pravianu".

Tampoco faltó a la cita la representación cántabra, que siempre enriquece el concurso. La cantante Marta Martínez Grande eligió la pieza "Esi horru que tú tienes" para participar en el concurso. La sucedió en el escenario su hijo, el también cantante Esteban Verdeja Martínez, que se decantó por "L’aire me apagó la vela", demostró los años de experiencia y las tablas sobre el escenario.

Desde Cangas del Narcea, José García fue el encargado de abrir la segunda parte del acto. En esta ocasión, el intérprete también optó por "L’aire me apagó la vela" para llegar a un jurado que seguía el recital sin perder detalle. Del mismo concejo llegó Adolfo Uría Menéndez, quien eligió "Adiós carru y adió vaques" para emocionar al público. En representación de Langreo, actuó el artista Eloy López, quien interpretó la pieza "Voy pa Llanes".

Otro de los alleranos que subieron al escenario del Filarmónica fue Diego Lobo, quien, como gaitero solista, desea conquistar las más altas cotas. Su meta, claro está, pasa por llegar a Lorient y representar a Asturias en el Trofeo MacCrimmon, de ahí que quiera brillar en el "Ciudad de Oviedo", donde se decide los cuatro representantes de la región. En su empeño por lograr el billete a Bretaña, eligió "Tengo de subir al puertu" y "Xota asturiana".

Siero y Laviana pusieron el broche de oro a un concurso que no defraudó. Fernando García y Maribel González, cerraron la jornada interpretando las piezas "Dicen que los gües de Xuana" y "Tienes casa, tienes horru", respectivamente.