Agenda: qué hacer hoy 11 de octubre en Asturias

Club Prensa Asturiana. El Club Prensa Asturiana de LA_NUEVA_ESPAÑA acoge hoy, a las 19.30 horas, la conferencia. «La acuicultura se adapta al cambio climático». Interviene: Alma Hernández de Rojas, licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad de Valladolid y doctora por la Universidad de Oviedo. Presenta: María Fernández, delegada institucional del CSIC en Asturias. La charla se enmarca en el ciclo de otoño del CSIC. Entrada libre.

Concierto homenaje a Alarcos. El teatro Filarmónica acoge, a partir de las 19.45 horas, un concierto homenaje a Emilio Alarcos Llorach en el centenario de su nacimiento. Organiza la Sociedad Filarmónica de Oviedo. Actuará la Orquesta Filarmonía Ibérica, dirigida por Melani Mestre. Las entradas cuestan 22 euros y se pueden adquirir en la página web de la entidad, www.filarmonicaoviedo.es.

Museo de Bellas Artes. El Bellas Artes acoge la exposición «El factor Prado», con las obras depositadas por la gran pinacoteca nacional en Oviedo, hasta el 30 de octubre; además, dentro del programa «La obra invitada», se muestra hasta el 30 de octubre la obra «Line Heat» (2000), de Richard Serra, uno de los aguafuertes de gran formato más destacados en su producción, y hasta el 8 de enero de 2023 también puede verse la exposición «Colección Masaveu. Objeto y naturaleza. Bodegones y floreros de los siglos XVII y XVIII», que presenta una selección significativa de las naturalezas muertas pertenecientes a la Colección Masaveu. De martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Visitas a la Catedral. En octubre el horario de visitas turísticas a la Catedral es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 horas (hasta las 17.00 horas los sábados). El precio de la entrada general se mantiene en 7 euros, aunque hay diversas modalidades de descuento. Los abonados entran gratis (el precio anual del abono es de 10 euros). Visitas a la torre gótica. La Catedral ha abierto la torre gótica; las entradas, a 8 euros, se pueden comprar en la web catedraldeoviedo.com. Hoy hay cuatro turnos de visita: 11.00, 12.30, 16.30 y 18.00 horas.

Exposición en el cibercentro de La Lila. El fotógrafo Lujó Semeyes presenta en el cibercentro de La Lila la exposición «Tingitania», que se inaugura esta tarde a las 19.00 horas. Hasta el 31 de octubre, de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas.

Galería Arancha Osoro. «Reminiscencias de un océano primordial», de Cristina Ferrández, es la muestra que puede visitarse en la galería Arancha Osoro (Independencia, 6) de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.30 horas; sábados, de 11.00 a 14.00.

Galería Guillermina Caicoya. Hasta el 19 de octubre se puede visitar la muestra «Luz de la noche», de Jezabel Rodríguez, en la sala de la calle Principado, 11. De lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.

Dos Ajolotes. La galería ubicada en el número 1 de la calle Pozos acoge la exposición «Atlas», de Fernando G. Vela. De lunes a viernes, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas; sábados, de 11.00 a 13.30 horas.

Sala Borrón. La 32.ª Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias se exhibe en la sala Borrón (C/ General Yagüe, 3) hasta el 18 de noviembre en horario de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos. Esta tarde, a las 20.30 horas, se representa en el teatro Jovellanos la obra «Oceanía». Se trata de un proyecto teatral de Gerardo Vera y José Luis Collado, que está dirigido por José Luis Arellano y que cuenta con Carlos Hipólito como intérprete.

CMI Pumarín Gijón Sur. A las 19.00 horas, dentro del ciclo de cine «Nadie indiferente al ictus», tendrá lugar la proyección de la película «Amor». Será en el Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur.

CMI El Llano. A las 19.00 horas se videoproyectará «La hija de un ladrón» en el Centro Municipal Integrado de El Llano. El acto lo organiza el Foro de Mujeres de El Llano.

Jardín Botánico. Hasta el 15 de octubre se podrá visitar la exposición «Pajareando por Gijón» en el Jardín Botánico, de martes a domingo, de 10.00 a 18.00 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Hasta el 4 de marzo de 2023, está la exposición «El mundo es bosque», de Rotor Studio. La muestra invita a sumergirse en un mundo fantástico inspirado por los bosques asturianos y por un bioma desconocido de otro planeta. También se puede visitar la exposición «Vacacional», de Olmo Cuña, hasta el 5 de noviembre.

Museo Evaristo Valle. La exposición colectiva «En los márgenes de la Edad de Plata. Realismo mágico en Asturias, 1920-1937» es la muestra que puede visitarse en el Museo Evaristo Valle hasta el 15 de enero de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Cerro Santa Catalina. La batería del Cerro Santa Catalina acoge hasta el 15 de diciembre la exposición «Campo de la muerte nazi alemán KL Auschwitz». Este mes se puede visitar a las 11.30, 13.30, 18.00 y 20.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Se pueden visitar en el horario habitual del museo las exposiciones «Un museo de película», «Indumentaria de tradición en el oriente de Asturias (1880-1920)», «Asturias en 3D (1891-1936)», «Hogar bendito, la religiosidad en el ámbito doméstico», «La religiosidad en el ámbito doméstico», «Música en la Asturias industrial», «Los asturianos en la cocina. La vida cotidiana en Asturias (1800-1965)» y «Fotografía escolar en Asturias (1880-1980)». De 9.30 a 18.30 horas de martes de viernes; y de 10.00 a 18.30 horas los sábados, domingos y festivos.

Biblioteca Jovellanos. La exposición «Cuadonga/Covadonga: una batalla historiográfica» está instalada en la Biblioteca Jovellanos hasta el 6 de noviembre. La muestra forma parte de la programación impulsada por el Gobierno de Asturias para celebrar los 1.300 años de la batalla. De lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 h.

Museo Barjola. Hasta el 16 de octubre se puede visitar la muestra de Mabel Lavandera «El juego de la pintura»; hasta el 13 de noviembre, la exposición fotográfica «Mujeres del Congo. El camino a la esperanza», de Isabel Muñoz, y también hasta el 13 de noviembre, la muestra «Algo con barro», de Ruth Morán. De martes a sábado, de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 20.00 horas; domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Antigua Rula. Hasta el 30 de octubre se ofrece al público la muestra «La estrategia del roble», de Tito Montero, en la sala de exposiciones de la Antigua Rula. De martes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas. Sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas.

Avilés y comarca

Exposición de ámbito nacional de tarjetas postales «ExfiAvilés». La muestra reúne 18 colecciones en 77 vitrinas y rinde homenaje al artista Amado González Hevia, «Favila», figura relevante en la cultura local que, además, es colaborador habitual del Grupo Filatélico Avilesino, entidad organizadora de la muestra en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura. «Favila» será protagonista tanto del matasellos conmemorativo –que representará al pintor sosteniendo una paleta y destacando sus seis décadas creando arte–, como del sello y tarjeta postal dedicados a esta edición, que lucirán una de sus obras más conocidas. La exposición abre de 9.00 a 21.00 horas en la Casa de Cultura.

Avilés Acción Film Festival. Es la primera vez que se celebra este certamen como festival calificador para optar a los premios Goya en la Sección Oficial. Compiten 24 cortometrajes. A las 18.15 horas, se proyectará «Un pequeño plan... cómo salvar el planeta». A las 20.15 horas podrá verse «Ya no mueren por amor» (Inés Campello Gómez, 2021, España, Animación), «Memoria» (Nerea Barros, 2021, España, Documental), «Cuerdas» (Estíbaliz Urresola Solaguren, 2022, España, Drama), «Bee or not to be» (Joan Bover, Pau Enric Serra, 2021, España, Documental). A las 23.30 horas, en Le Garage (plaza Carbayedo, 50), tendrá lugar un concierto con «The Mejores».

Concurso de Fotografía en Instagram del II Festival de Cultura Urbana de Avilés «FOCART 2022». Hasta el 10 de enero se puede visitar en la antigua Pescadería (plaza de Santiago López) la muestra, que está compuesta por 15 imágenes que resultaron premiadas en el Concurso de Fotografía en Instagram del II Festival de Cultura Urbana de Avilés, Focart.

«Picos de Europa. Las montañas de la luz», de Alberto Lastra. En el Palacio de Valdecarzana. (C/Sol), hasta el 21 de octubre es posible disfrutar de la treintena de fotografías el gijonés Alberto Lastra muestra unos paisajes absolutamente cambiantes. Abre de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.

Talleres de baile activo. En el marco de la distinción «Avilés ciudad amigable con las personas mayores», el centro social de Las Meanas acogerá, de 17.00 a 1900 horas, una demostración del taller mueve tu cuerpo y activa tu mente.

Exposición de la Bienal de Brasil en el Niemeyer. La cúpula del Centro Niemeyer acoge en horario de lunes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, la exposición «Vuelta al revés del revés. España en la Bienal de São Paulo», comisariada por Genoveva Tusell.

Alfredo Díaz-Faes en Amaga. La galería de arte Amaga acoge hasta el próximo 22 de octubre una exposición de Alfredo Díaz-Faes Rojo. El artista utiliza en esta muestra fibra de vidrio para crear atmósferas como soporte directo del pigmento o como impresión y huella. Esa combinación da lugar a la abstracción atmosférica de Díaz-Faes.

Fotos de Concha Prada en la plaza del Niemeyer. La plaza del Centro Niemeyer, abierta todo el día, acoge hasta el 16 de octubre una exposición que permite al público disfrutar de la fotografía a través de reproducciones de gran formato. La protagonista de esta propuesta cultural es Concha Prada y su exposición lleva el título «Érase una vez y otras historias corrientes».

Exposición de Paco Roca en la Sala de Cómic. En la Sala de Cómic permanece abierta la exposición «Paco Roca. Dibujante ambulante», del historietista Premio Nacional de Cómic en 2008 y referente mundial en este arte, desde sus comienzos en 1995. De martes a viernes de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas. Sábados no festivos, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas.

«Fábulas geométricas», de Beatriz Arce, en la Casa de Cultura. La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición «Fábulas Geométricas», de Beatriz Arce, un trabajo que se corresponde con la beca a la producción de ámbito nacional concedida en 2021 por la Fundación Municipal de Cultura, en su cuarta convocatoria. La artista es máster en Patrimonio Cultural por la Universidad de Salamanca (2017-2018). Abre todos los días, excepto el domingo, de 9.00 a 21.00 horas (los sábados cierra de 14.00 a 16.00 horas).

Exposición sobre los «niños de la guerra». En Factoría Cultural se puede visitar, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, la exposición «Dos patrias llevo conmigo», una muestra para reivindicar la memoria de los niños y niñas de la Guerra Civil evacuados a la Unión Soviética. Está organizada por la Asociación Niños de Rusia y el Ayuntamiento de Avilés.

Museo de la Historia Urbana de Avilés. El Museo de la Historia Urbana de Avilés abre de martes a viernes, en horario de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Las Cuencas

«Les Feries», fiestas en Pola de Lena. Hoy empiezan oficialmente las fiestas de «Les Feries» de Pola de Lena. A las 20 horas, en el teatro Vital Aza, se celebra el acto del pregón, que pronunciará Luis Miguel Rebustiello, con el apoyo de la banda de gaitas «Güestia» y del Coro «La Flor». A partir de las 22.30 horas habrá verbena, con la orquesta «La Misión» y el «Grupo Cañón».

Fiestas de La Pontona en Laviana. El barrio lavianés de La Pontona sigue de fiestas, que culminan mañana con el tradicional concurso de ganado. Hoy hay verbena por la noche, con el «Trío Aroma» y la orquesta gallega «Cinema».

Fiasco, el festival de cultura alternativa en Mieres. El festival Fiasco de Mieres centra este año su atención en «La Movida». Hoy a las 20 horas, en el Mieres Centru Cultural se celebra la «mesa cuadrada» titulada «Pioneras». Contará con Isabel Acosta («Speedy», de «Las Chinas») y Beatriz Alonso, de «Los Monaguillosh». Modera el periodista y escritor Rafa Cervera.

Juan Falcón expone en Langreo. El artista plástico Juan Falcón muestra su obra hasta el próximo día 5 de noviembre en la pinacoteca municipal «Eduardo Úrculo» de Langreo. Se trata del proyecto artístico, que lleva por título «E-life». La obra, una instalación, se centra en la influencia que las nuevas tecnologías digitales están teniendo sobre el ser humano y sus comportamientos. De martes a sábado, de 10.30 a 13.30 y 17.00 a 20.00 horas. Y los domingos, de 11.30 a 14.30 horas.

Exposición de la Asociación GAPA en Pola de Laviana. El salón de actos del Cidan de Pola de Laviana acoge hasta el 28 de octubre la exposición colectiva de artes plásticas y visuales de la Asociación cultural GAPA (Grupo de Artistas del Principado de Asturias).

Exposición en Aller. El centro cultural de Moreda alberga, hasta hoy, una exposición de fotografías antiguas sobre la Sociedad Industrial Asturiana. Se puede ver desde las 17.00 a las 21.00 horas.

Exposición pictórica y poética en Sama. En la Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama está abierta de lunes a viernes, de 16.00 a 20.00 horas, la exposición «Cantos de amor por la tierrina», poemas de José María García García, «Pepito el Ferroviario», de Pola de Laviana, ilustrados por diez grabados artísticos de autores diferentes.

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería (Mumi), inaugurado en marzo de 1994, está ubicado en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 20.00 horas.

Pozo Sotón de Hunosa. La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. También es visitable el Archivo Histórico de Hunosa, ubicado en el pozo Fondón de Sama, todos los jueves laborables, previa reserva. Para más información, está el teléfono 630119642.

Centro

Exposición en Villaviciosa. La sala de exposiciones de la Fundación José Cardín Fernández acoge la muestra «Impresiones del paisaje maliayés y sus proximidades a un foráneo», del artista plástico Luis López, que podrá visitarse de lunes a viernes, de 11.30 a 13.30 horas (lunes y miércoles, también en horario de tarde, de 17.00 a 19.00 h).

Exposiciones de los «Moscones de Oro» en Grado. La Casa de Cultura alberga la muestra «La pasión que te toca» en torno a la Vuelta a España, premiada por la Asociación Amigos de Grado con el «Moscón de Oro» nacional-internacional. También se expone una selección de fotos históricas del colectivo con motivo del 30.º aniversario de los galardones bajo el título «Grado: 30 años de historia ‘Moscones de Oro’». Se puede visitar de forma libre de 10.00 a 20.45 horas, de lunes a viernes, y de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas, los sábados y domingos.

Museo Prerrománico de Santianes de Pravia. La Fundación Valdés-Salas, en colaboración con el Ayuntamiento, guía a los visitantes por la colección y la iglesia de San Juan, la primera del estilo arquitectónico de la monarquía del Reino de Asturias. Hay pases de 10.00 a 13.00 y, por las tardes, a las 16.00 y a las 17.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de marte a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00; sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y domingos, de 11.00 a 14.00. Los lunes cierra.

Casa del Oso de Proaza. La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, y el cercado donde se encuentran las osas «Paca» y «Molina», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Oriente

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta el 31 de octubre la exposición «Frente a frente, dos visiones fotográficas de la Guerra Civil», organizada por la Asociación Amigos de Ribadesella, con fotografías de Florentino López, «Floro», y Celestino Suárez, precursores del fotoperiodismo. De lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge la exposición «Covadonga 2022 / Un proyecto fotográfico & sonoro», en la que a través de la imagen fotográfica de José Ferrero y el sonido de «Mind Revolution» (Eugenia Tejón y Ángel Cotallo) se acerca al público la historia y el patrimonio cultural y natural de Covadonga y de los concejos del itinerario cultural Camín de los Santuarios. Hasta el 14 de octubre, de lunes a viernes, de 10.00 a 12.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición en Porrúa. El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias, que tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares, acoge hasta el 6 de noviembre la exposición «Helados Revuelta. Cuatro generaciones (Llanes, 1922-2022)». Se puede visitar de martes a sábado, de 11.00 a 13.30 horas.

Tradición en Porrúa. El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El espacio expositivo reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo, a lo que se añaden varias salas temáticas. De martes a sábado, de 11.00 a 13.30 horas.

Ídolo de Peña Tú. El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de 10.00 a 17.00 horas y tendrá pase libre siguiendo las instrucciones del vigilante que opera en el entorno.

Occidente

Exposición en Castropol. La Casa de Cultura de Castropol acoge hasta el 21 de octubre la exposición «Hombres y barcos. La fotografía de la Marina Española en el Museo Naval (1858-1935)» en horario de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 y de 16.30 a 19.30 horas.

Mónica Dixon en La Caridad. Mónica Dixon muestra en la sala de exposiciones de As Quintas, en La Caridad, la exposición «Vivir en lo extraño». De martes a sábado, de 19.00 a 21.00 horas; domingos y festivos, de 12.30 a 14.00 h.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega. El Museo Etnográfico «Juan Pérez Villamil», situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, y a los emigrantes. De martes a viernes, de 12.00 a 14.00 y 17.30 a 19.30 horas; sábados y domingos, de 11.30 a 14.30 y 16.30 a 19.30 h.

Museo Etnográfico de Grandas de Salime «Pepe el Ferreiro». Espacio que pretende difundir el patrimonio material e inmaterial de carácter etnográfico de las comunidades del occidente de Asturias, puede visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.30 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 15.00 horas.

Museo del Oro de Navelgas. Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Podrá visitarse de martes-tarde a domingo-mañana, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Para reservar: info@museodeloro.es o 985806018.

Museo «Las Ayalgas de Silviella» en Belmonte. Acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. De martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.