Carlos Hipólito, actor: "Cuéntame debe tener un final a la altura de su categoría"

El actor Carlos Hipólito, con más de cuatro décadas de trayectoria, llega hoy a Gijón para representar en el Jovellanos (20.30 horas) la obra "Oceanía", un proyecto de Gerardo Vera y José Luis Collado.

-¿Qué tiene de especial?

-Muchas cosas. Lo primero que lo escribió mi amigo Gerardo Vera, que fue un director y escenógrafo importante, y que murió de covid. Tuve dudas cuando me lo ofrecieron porque nunca había hecho un monólogo. Me gusta más estar acompañado en un escenario. Su insistencia, bastante pertinaz, y que al leerlo, me conmocionó muchísimo fue lo que me echó hacia adelante. Desde el primer momento reí, lloré y me pasó de todo. Lamentablemente se nos ha ido y no ha podido verlo. Así que es muy emocionante para mí salir cada día al escenario a recrear eso que Gerardo creó. Cada representación es un homenaje a su figura.

-¿Asusta ese formato que implica afrontar la obra usted solo ante el público?

-Sí. Impone un poco estar solo ante el peligro. Pero lo estoy disfrutando mucho. Superada un poco la primera etapa que me tenía un poco preocupado, y ahora que llevo varias representaciones, estoy muy contento. He descubierto cosas estupendas. Estoy feliz y creo que haré más monólogos.

-En sus 44 años de carrera nunca ha fallado a su cita con el teatro. ¿Qué supone para usted?

-Nunca dejé de hacer teatro en estos 44 años de trayectoria. Diría que el teatro es mi casa, mi hogar, y que el cine y la televisión es como la segunda residencia, en la que me lo paso pipa y paso a veces temporadas largas. Pero mi casa, donde están mis cosas y en la que mejor me encuentro es el teatro.

-Es la voz en off de "Cuéntame", de Carlitos de mayor. Se habló de la cancelación de la serie con el fin de la última temporada. ¿Volverá?

-Oficialmente en el equipo no tenemos ninguna noticia definitiva. Se prevé que se finalizará la serie, pero no sabemos cómo será, si con una nueva temporada o una película especial. Aún no lo sabemos. Pero lo que sí espero y deseo es que "Cuéntame" tenga un final a la altura de su categoría, por ser la serie más longeva de la historia de este país o gozar de tanto éxito. El final debe ser potente y bonito. "Cuéntame" gusta por ese factor nostálgico, para recordar cosas que le pasaron a los espectadores. Pero a otros les ha servido para aprender cómo era este país, que ha cambiado una barbaridad en estos 40 años.