El cuento del lobo, a los "Oscar" de la naturaleza

La película "Salvajes. El cuento del lobo", dirigida por Álex Galán y producida por Wanda Films, ha sido seleccionada como la única película española que va a optar en Insbruck (Austria) a los premios considerados los "Oscar" de la naturaleza. A los Green Film Awards han llegado, para competir como mejor película del año, los que los expertos consideran los ocho mejores trabajos de naturaleza del mundo, y entre ellas está la cinta asturiana.

"Salvajes" narra el conflicto entre lobos y pastores en la cordillera Cantábrica y lo hace, según dice su autor, "desde su punto de vista más crudo y sin censura". Estrenada el pasado mes de mayo, esta nominación es la última de las alegrías que este documental les ha dado a Galán y su equipo, tras invertir en ella dos años de trabajo.

Porque la primera alegría ha sido el respaldo del público. "Es muy raro que un documental llegue a las salas de cine y cuando lo hace, en una o dos semanas lo retiran. ‘Salvajes’ estuvo casi tres meses en salas comerciales y eso se debe a que logramos, sin querer, que fuese al cine gente que no iba habitualmente. Muchas personas de las zonas rurales llenaron salas en Asturias, Cantabria, León o Madrid. Y eso, sumado a quienes consumen cine de forma habitual, es lo que creemos que logró un número de espectadores poco habitual para una película de este tipo", cuenta Galán. En su opinión, "las salas donde se proyecta ‘Salvajes’ están siendo un punto de encuentro entre gente de diferentes ambientes y eso siempre genera interés".

La selección de Insbruck ha "sorprendido" al equipo que trabajó en la cinta. "Cuando la produjimos sabíamos que sería una película polémica en algunos aspectos. Porque trata sobre la naturaleza pero incluyendo al ser humano, a los pastores y sus guerras en este caso con el lobo. Así que no esperábamos tener presencia en grandes festivales de cine exclusivo de naturaleza". Siendo puristas, consideraban que para esos festivales la suya "es una película extraña".

Pero resultó que no. Y "cuando en junio nos nominaron en FICMEC (el festival de cine medioambiental más antiguo de Europa) ya empezamos a ver que ‘Salvajes’ tenía algo que llegaba a todos los públicos". En esa ocasión ganaron el premio del público y la mención del jurado, "y creemos que eso nos hizo acabar nominados a los Green Film Awards", relata el director avilesino.

Para Galán, no hay un ganador claro del corazón de los espectadores entre pastores o naturalistas. "Creemos que el público sale del cine planteándose cosas que antes no se planteaban, y eso ya es bastante. El conflicto entre lobos y pastores es tan antiguo como la historia del hombre y la naturaleza, pero los últimos años la cordillera Cantábrico está siendo un punto caliente donde las posturas parecen cada vez más alejadas entre quienes piden protegerlo y quienes lo sufren. Todo es muy emocional, y justamente con ‘Salvajes’ pretendíamos sacar a la luz las emociones más viscerales que provoca este animal. El espectador generalmente sale agradeciendo poder haber escuchado todas las posturas sin censura, que les cuenten la historia completa sin callar la voz de algunos. A partir de ahí comprenderlo o no es cosa del espectador, eso es lo bonito", dice Álex Galán.

Aún no sabe a qué trabajos se van a medir el día 15, que es cuando sale el fallo del jurado y la lista completa de seleccionados en estos "Oscar" verdes. "Más o menos puedo imaginar algunos documentales que este año están sonando muy fuerte como puede ser ‘Fire of Love', una de las películas más alucinantes que se pueden ver sobre el impacto de los volcanes en el ser humano, o ‘The Territory’ sobre las mafias madereras en el Amazonas. Pero es solo un suponer. Al final cada año salen grandes películas con la naturaleza como telón de fondo y solo el estar nominados ya nos sorprende bastante".

Sabe que son parte de una selección "a la que es muy difícil acceder", y donde están representados creadores de todo el mundo. Así que disfrutan del momento y sobre todo, de haber logrado el favor del público: "Sin duda lo más importante es haberse mantenido tanto tiempo en salas de cine y que la película haya estado en boca de los espectadores, eso es el mayor premio". Pero puede haber más. Quién sabe.